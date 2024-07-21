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Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «7-дневные туры»
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