Майские праздники в Архызе

Групповая экскурсия в Архыз: отдых в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Майские праздники в Архызе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание тура

Тур на Кавказе: Приключения в Архызе

Приглашаем вас провести незабываемую неделю в живописном поселке Архыз, расположенном в Карачаево-Черкесии. Этот курорт стал нашим любимым местом, так как он предлагает активный отдых круглый год. Зимой здесь можно наслаждаться катанием на лыжах, а летом и осенью - великолепными походами. Майские праздники особенно популярны, когда открываются маршруты для весеннего треккинга. В это время природа пробуждается, радуя нас зелеными лужайками и цветами. В ущельях шумят водопады, а на вершинах гор все еще лежит снег!

Даты поездок на 2025 год (7 дней):

  • 27 апреля - 03 мая
  • 04 мая - 10 мая
  • 25 мая - 31 мая

Программа тура

День 1: Термальные источники "Жемчужина Кавказа"

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в горы! Первым делом нас ждут термальные источники «Жемчужина Кавказа», где мы сможем отдохнуть и искупаться в нескольких бассейнах. Затем, после размещения в гостинице, мы прогуляемся по поселку и посетим местный сувенирный рынок. Активная часть: 3 км пешком.

День 2: Ущелье реки Кизгыч, Казачий водопад, Спящее озеро

Мы пройдем по тропе в ущелье Кызгыч, среди хвойного леса. На смотровой площадке нас ждет великолепный вид на хребет Абишира-Ахуба. Далее мы увидим Казачий водопад и направимся к Спящему озеру, возраст которого оценивается в 10-12 тысяч лет. Активная часть: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность 5-6 часов.

День 3: Тропа романтиков

Сегодня мы начнем наш поход из поселка Романтик. Дорога пройдет через сосново-пихтовый лес, где мы сможем насладиться красотой природы и сделать отличные фотографии. Конечная точка маршрута - смотровая площадка на высоте 2200 м, откуда открывается потрясающий вид на гору Пшиш и гору София. Активная часть: 10,8 км, перепад 1650-2250 м, продолжительность 6-7 часов.

День 4: Водопад на реке Белой

Мы отправимся к поляне Таулу на автомобиле, а затем продолжим пешком. По пути нас ждут первые весенние цветы, а также один из самых полноводных водопадов Архыза - Белореченский водопад. Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.

День 5: Ледниковая ферма, Софийский ледник

Сегодня мы поднимемся на местном УАЗике в долину реки София. Ледниковая ферма - это популярная локация, откуда открывается вид на могучий Софийский ледник. Мы поднимемся по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться великолепными пейзажами. Активная часть: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность 6-7 часов.

День 6: Поездка на перевал Пхия

Сегодня нас ждут увлекательные прогулки на внедорожниках. Перевал Пхия - это романтичное место для встречи рассветов и закатов. Мы полюбуемся видами на долину реки Пхия и хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Активная часть: 13,5 км, перепад 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.

День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт в период с 12:30 до 13:30. Время прощаться с прекрасными воспоминаниями о нашем путешествии!

Организационные моменты

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.

Проживание

Мы будем жить в гостинице «Незабудка», построенной в 2016 году. В номерах современная мебель и качественная сантехника. Гостиница оборудована сушилкой для обуви и стиральной машинкой. На первом этаже находится большая кухня, где туристы могут готовить пищу самостоятельно, используя холодильник, плиту, чайник, микроволновую печь и мультиварку.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
  • Водопад Чигардала
  • Тропа романтиков
  • Водопад на реке Белой
  • Ледниковая ферма, Софийский ледник
  • Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик).
  • Проживание в пос. Архыз в гостинице /"Незабудка/
  • Двух
  • Трехместные номера. Удобства в номере
  • Телевизор
  • Wi-Fi
  • Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. ", "Гостиница "Незабудка" построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель
  • Качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви
  • Стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня
  • На которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник
  • Плита
  • Чайник
  • Микроволновая печь
  • Мультиварка. «, » Кухня
  • А также уютный холл - это места
  • Где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок: . ", "Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин."
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Катание на лошадях
  • Входные билеты в Аланское городище
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке.
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб. В гостинице «Незабудка» есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
  • Проживание: гостиница
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паек днем в горах
  • Маршрут проходит на высоте: 1450-2550 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архыза

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