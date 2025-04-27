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Описание тура

Тур на Кавказе: Приключения в Архызе

Приглашаем вас провести незабываемую неделю в живописном поселке Архыз, расположенном в Карачаево-Черкесии. Этот курорт стал нашим любимым местом, так как он предлагает активный отдых круглый год. Зимой здесь можно наслаждаться катанием на лыжах, а летом и осенью - великолепными походами. Майские праздники особенно популярны, когда открываются маршруты для весеннего треккинга. В это время природа пробуждается, радуя нас зелеными лужайками и цветами. В ущельях шумят водопады, а на вершинах гор все еще лежит снег!

Даты поездок на 2025 год (7 дней):

27 апреля - 03 мая

04 мая - 10 мая

25 мая - 31 мая

Программа тура

День 1: Термальные источники "Жемчужина Кавказа"

Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в горы! Первым делом нас ждут термальные источники «Жемчужина Кавказа», где мы сможем отдохнуть и искупаться в нескольких бассейнах. Затем, после размещения в гостинице, мы прогуляемся по поселку и посетим местный сувенирный рынок. Активная часть: 3 км пешком.

День 2: Ущелье реки Кизгыч, Казачий водопад, Спящее озеро

Мы пройдем по тропе в ущелье Кызгыч, среди хвойного леса. На смотровой площадке нас ждет великолепный вид на хребет Абишира-Ахуба. Далее мы увидим Казачий водопад и направимся к Спящему озеру, возраст которого оценивается в 10-12 тысяч лет. Активная часть: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность 5-6 часов.

День 3: Тропа романтиков

Сегодня мы начнем наш поход из поселка Романтик. Дорога пройдет через сосново-пихтовый лес, где мы сможем насладиться красотой природы и сделать отличные фотографии. Конечная точка маршрута - смотровая площадка на высоте 2200 м, откуда открывается потрясающий вид на гору Пшиш и гору София. Активная часть: 10,8 км, перепад 1650-2250 м, продолжительность 6-7 часов.

День 4: Водопад на реке Белой

Мы отправимся к поляне Таулу на автомобиле, а затем продолжим пешком. По пути нас ждут первые весенние цветы, а также один из самых полноводных водопадов Архыза - Белореченский водопад. Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.

День 5: Ледниковая ферма, Софийский ледник

Сегодня мы поднимемся на местном УАЗике в долину реки София. Ледниковая ферма - это популярная локация, откуда открывается вид на могучий Софийский ледник. Мы поднимемся по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться великолепными пейзажами. Активная часть: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность 6-7 часов.

День 6: Поездка на перевал Пхия

Сегодня нас ждут увлекательные прогулки на внедорожниках. Перевал Пхия - это романтичное место для встречи рассветов и закатов. Мы полюбуемся видами на долину реки Пхия и хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Активная часть: 13,5 км, перепад 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.

День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт в период с 12:30 до 13:30. Время прощаться с прекрасными воспоминаниями о нашем путешествии!

Организационные моменты

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.

Проживание

Мы будем жить в гостинице «Незабудка», построенной в 2016 году. В номерах современная мебель и качественная сантехника. Гостиница оборудована сушилкой для обуви и стиральной машинкой. На первом этаже находится большая кухня, где туристы могут готовить пищу самостоятельно, используя холодильник, плиту, чайник, микроволновую печь и мультиварку.