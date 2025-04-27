Описание тура
Тур на Кавказе: Приключения в Архызе
Приглашаем вас провести незабываемую неделю в живописном поселке Архыз, расположенном в Карачаево-Черкесии. Этот курорт стал нашим любимым местом, так как он предлагает активный отдых круглый год. Зимой здесь можно наслаждаться катанием на лыжах, а летом и осенью - великолепными походами. Майские праздники особенно популярны, когда открываются маршруты для весеннего треккинга. В это время природа пробуждается, радуя нас зелеными лужайками и цветами. В ущельях шумят водопады, а на вершинах гор все еще лежит снег!
Даты поездок на 2025 год (7 дней):
- 27 апреля - 03 мая
- 04 мая - 10 мая
- 25 мая - 31 мая
Программа тура
День 1: Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в горы! Первым делом нас ждут термальные источники «Жемчужина Кавказа», где мы сможем отдохнуть и искупаться в нескольких бассейнах. Затем, после размещения в гостинице, мы прогуляемся по поселку и посетим местный сувенирный рынок. Активная часть: 3 км пешком.
День 2: Ущелье реки Кизгыч, Казачий водопад, Спящее озеро
Мы пройдем по тропе в ущелье Кызгыч, среди хвойного леса. На смотровой площадке нас ждет великолепный вид на хребет Абишира-Ахуба. Далее мы увидим Казачий водопад и направимся к Спящему озеру, возраст которого оценивается в 10-12 тысяч лет. Активная часть: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность 5-6 часов.
День 3: Тропа романтиков
Сегодня мы начнем наш поход из поселка Романтик. Дорога пройдет через сосново-пихтовый лес, где мы сможем насладиться красотой природы и сделать отличные фотографии. Конечная точка маршрута - смотровая площадка на высоте 2200 м, откуда открывается потрясающий вид на гору Пшиш и гору София. Активная часть: 10,8 км, перепад 1650-2250 м, продолжительность 6-7 часов.
День 4: Водопад на реке Белой
Мы отправимся к поляне Таулу на автомобиле, а затем продолжим пешком. По пути нас ждут первые весенние цветы, а также один из самых полноводных водопадов Архыза - Белореченский водопад. Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.
День 5: Ледниковая ферма, Софийский ледник
Сегодня мы поднимемся на местном УАЗике в долину реки София. Ледниковая ферма - это популярная локация, откуда открывается вид на могучий Софийский ледник. Мы поднимемся по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться великолепными пейзажами. Активная часть: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность 6-7 часов.
День 6: Поездка на перевал Пхия
Сегодня нас ждут увлекательные прогулки на внедорожниках. Перевал Пхия - это романтичное место для встречи рассветов и закатов. Мы полюбуемся видами на долину реки Пхия и хребты Дукка и Абишира-Ахуба. Активная часть: 13,5 км, перепад 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.
День 7: Возвращение в г. Минеральные Воды
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт в период с 12:30 до 13:30. Время прощаться с прекрасными воспоминаниями о нашем путешествии!
Организационные моменты
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников, маршрут может быть изменен.
Проживание
Мы будем жить в гостинице «Незабудка», построенной в 2016 году. В номерах современная мебель и качественная сантехника. Гостиница оборудована сушилкой для обуви и стиральной машинкой. На первом этаже находится большая кухня, где туристы могут готовить пищу самостоятельно, используя холодильник, плиту, чайник, микроволновую печь и мультиварку.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
- Водопад Чигардала
- Тропа романтиков
- Водопад на реке Белой
- Ледниковая ферма, Софийский ледник
- Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик).
- Проживание в пос. Архыз в гостинице /"Незабудка/
- Двух
- Трехместные номера. Удобства в номере
- Телевизор
- Wi-Fi
- Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. ", "Гостиница "Незабудка" построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель
- Качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви
- Стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня
- На которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник
- Плита
- Чайник
- Микроволновая печь
- Мультиварка. «, » Кухня
- А также уютный холл - это места
- Где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок: . ", "Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин."
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Катание на лошадях
- Входные билеты в Аланское городище
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб. В гостинице «Незабудка» есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паек днем в горах
- Маршрут проходит на высоте: 1450-2550 м