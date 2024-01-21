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Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 января 2024Треккинг тур в АрхызНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ААнастасия20 августа 2023Треккинг тур в АрхызАрхыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
- ААндрей12 августа 2023Треккинг тур в АрхызБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Пешеходные»
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