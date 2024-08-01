3 дня 18 часов
Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или ваше место пребывания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно 10.00
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
30 000₽ за человека
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
69 000₽ за человека
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
4 авг в 11:00
25 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Групповые»
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