Маршрут по природному парку Большой Тхач — один из самых живописных на Западном Кавказе, а
Программа тура по дням
Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»
Встреча на ж/д вокзале г. Армавир до 9:00, переезд на заказном микроавтобусе в станицу Даховская (170 км, 3 часа).
Пересадка на внедорожный транспорт (УАЗ, Газ -66)
Переезд на тур. поляну «Тайвань-1».
Обед-перекус.
Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну» (7,1 км, набор 940 м, спуск 80 м).
Установка лагеря, ужин.
Спуск к перевалу «Тхачский»
Завтрак.
Обед-перекус.
Спуск к перевалу «Тхачский» (7 км, набор 860 м, спуск 580 м).
Ужин.
Отдых.
Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"
Завтрак.
Переход с рюкзаками: перевал «Тхачский» — перевал «Кондитерский».
Обед-перекус.
Переход с рюкзаками: перевал «Кондитерский» — перевал «Чертовы Ворота» (9,6 км, набор 700 м, спуск 620 м).
По пути — возможность сделать отличные фото, очень красивые виды!
Ужин.
Отдых.
Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"
Завтрак.
Переход с рюкзаками: пер. «Чертовы ворота» — перевал «Чертова калитка».
Обед-перекус.
Переход с рюкзаками на стоянку у горы «Сундуки» (10 км, набор 700 м, спуск 750 м).
Ужин.
Отдых.
Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"
Завтрак.
Переход с рюкзаками: стоянка у горы «Сундуки» — «Березовая Роща».
По пути обед-перекус (8,5 км, набор 160 м, спуск 560 м).
У стоянки «Березовая роща» есть красивые обзорные площадки и места для фото.
Ужин.
Отдых.
Стоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. Отъезд
Завтрак.
Переход с рюкзаками: стоянка «Березовая Роща» — поселок Кировский.
По пути обед-перекус (5,5 км, набор 70 м, спуск 890 м).
Посадка в микроавтобус.
Едем в г. Армавир (150 км, 3 часа).
Окончание программы примерно в 18:00 на ж/д вокзале г. Армавир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Заказной микроавтобус Армавир - Даховская - Армавир
- Внедорожный транспорт (УАЗ, ГАЗ-66) от станицы Даховская в природный парк Тхач
- 3-разовое питание на активной части маршрута, готовит инструктор
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, аптечка доврачебной помощи)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Армавира и обратно
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам(мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки;(хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) -по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.