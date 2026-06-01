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По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший тур

По скальным обрывам горы Большой Тхач
Наш поход проходит по территории природного парка «Большой Тхач», на границе Краснодарского края и республики Адыгея.

Маршрут по природному парку Большой Тхач — один из самых живописных на Западном Кавказе, а
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сам парк включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является гордостью Адыгеи.

Отвесные обрывы, скальные уступы, гроты, пещеры, богатые леса, альпийские луга и цветущие рододендроны — всё это и многое другое ждет нас в путешествии.

По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По скальным обрывам горы Большой Тхач. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»

Встреча на ж/д вокзале г. Армавир до 9:00, переезд на заказном микроавтобусе в станицу Даховская (170 км, 3 часа).

Пересадка на внедорожный транспорт (УАЗ, Газ -66)

Переезд на тур. поляну «Тайвань-1».

Обед-перекус.

Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну» (7,1 км, набор 940 м, спуск 80 м).

Установка лагеря, ужин.

Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Спуск к перевалу «Тхачский»

Завтрак.

Обед-перекус.

Спуск к перевалу «Тхачский» (7 км, набор 860 м, спуск 580 м).

Ужин.

Отдых.

Спуск к перевалу «Тхачский»Спуск к перевалу «Тхачский»Спуск к перевалу «Тхачский»Спуск к перевалу «Тхачский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"

Завтрак.

Переход с рюкзаками: перевал «Тхачский» перевал «Кондитерский».

Обед-перекус.

Переход с рюкзаками: перевал «Кондитерский»перевал «Чертовы Ворота» (9,6 км, набор 700 м, спуск 620 м).

По пути — возможность сделать отличные фото, очень красивые виды!

Ужин.

Отдых.

Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"Перевал "Тхачский" - перевал "Кондитерский" - перевал "Чертовы Ворота"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"

Завтрак.

Переход с рюкзаками: пер. «Чертовы ворота»перевал «Чертова калитка».

Обед-перекус.

Переход с рюкзаками на стоянку у горы «Сундуки» (10 км, набор 700 м, спуск 750 м).

Ужин.

Отдых.

Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"Пер. "Чертовы ворота" - перевал "Чертова калитка"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"

Завтрак.

Переход с рюкзаками: стоянка у горы «Сундуки»«Березовая Роща».

По пути обед-перекус (8,5 км, набор 160 м, спуск 560 м).

У стоянки «Березовая роща» есть красивые обзорные площадки и места для фото.

Ужин.

Отдых.

Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"Стоянка у горы "Сундуки" - "Березовая Роща"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Стоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. Отъезд

Завтрак.

Переход с рюкзаками: стоянка «Березовая Роща» — поселок Кировский.

По пути обед-перекус (5,5 км, набор 70 м, спуск 890 м).

Посадка в микроавтобус.

Едем в г. Армавир (150 км, 3 часа).

Окончание программы примерно в 18:00 на ж/д вокзале г. Армавир.

Стоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. ОтъездСтоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. ОтъездСтоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. ОтъездСтоянка «Березовая Роща» - поселок Кировский. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей
Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Заказной микроавтобус Армавир - Даховская - Армавир
  • Внедорожный транспорт (УАЗ, ГАЗ-66) от станицы Даховская в природный парк Тхач
  • 3-разовое питание на активной части маршрута, готовит инструктор
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, аптечка доврачебной помощи)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Армавира и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Армавир
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам(мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки;(хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) -по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Дневная температура в горах примерно +15(пасмурно), +20 и более в солнечный день. Ночи холодные. В лесной зоне, по мере приближения к морю, может быть жарко.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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