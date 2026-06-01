читать дальше уменьшить сам парк включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является гордостью Адыгеи.



Отвесные обрывы, скальные уступы, гроты, пещеры, богатые леса, альпийские луга и цветущие рододендроны — всё это и многое другое ждет нас в путешествии.

Наш поход проходит по территории природного парка «Большой Тхач», на границе Краснодарского края и республики Адыгея.Маршрут по природному парку Большой Тхач — один из самых живописных на Западном Кавказе, а