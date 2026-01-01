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По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший тур

По заповедным тропам Кавказа
Маршрут проходит по территории Кавказского государственного заповедника через горы и выходит к Черному морю.

Пешеходная часть пути начинается у кордона Черноречье на высоте около 800 м над уровнем моря, и до
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кордона Третья рота нам предстоит идти по хорошей грунтовой дороге.

Затем тропа то ныряет в красивый горный лес, то идёт по каменистым осыпям, то выходит на скальные обрывы с которых открывается потрясающий вид на каньон реки Малая Лаба, гору Цахвоа, гору Скалистая и пик Игольчатый.

Нам предстоит подняться на перевал Аишха (2401 м) и спуститься по крутой тропе в сторону Красной Поляны к финальной точке похода — кордону Пслух.

По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По заповедным тропам Кавказа. Маршрут №8. Пеший турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья Рота

Встреча на ж/д вокзале г. Армавир до 9:00.

Переезд в посёлок Псебай (125 км).

Отмечаемся в заповеднике и МЧС.

Переезд на автомобилях УАЗ до кордона Черноречье (25 км).

Переход пешком до кордона Третья Рота (9 км).

Обед-перекус.

Стоянка у «Пьяной Ели».

Установка лагеря, ужин.

Прибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья РотаПрибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья РотаПрибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья РотаПрибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья Рота
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переход от кордона Третья Рота до кордона Умпырь

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход пешком от кордона Третья Рота до кордона Умпырь (11 км).

Обед-перекус.

Установка лагеря, ужин.

Переход от кордона Третья Рота до кордона УмпырьПереход от кордона Третья Рота до кордона УмпырьПереход от кордона Третья Рота до кордона УмпырьПереход от кордона Третья Рота до кордона Умпырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Переход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километр

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход пешком от кордона Умпырь до стоянки 30-й километр (10 км).

Обед-перекус.

Установка лагеря, ужин.

Переход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километрПереход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километрПереход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километрПереход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Переход от стоянки 30-й километр до устья реки Чистая

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход пешком от стоянки 30-й километр до устья реки Чистая (10 км).

Установка лагеря, ужин.

Переход от стоянки 30-й километр до устья реки ЧистаяПереход от стоянки 30-й километр до устья реки ЧистаяПереход от стоянки 30-й километр до устья реки ЧистаяПереход от стоянки 30-й километр до устья реки Чистая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Переход от устья реки Чистая. Подъём на перевал Аишха

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход пешком от устья реки Чистая.

Подъём на перевал Аишха (2401 м).

Спуск с перевала (12 км).

Переезд внедорожным транспортом до ж/д станции Роза Хутор.

Ночевка в гостевом доме.

Переход от устья реки Чистая. Подъём на перевал АишхаПереход от устья реки Чистая. Подъём на перевал АишхаПереход от устья реки Чистая. Подъём на перевал АишхаПереход от устья реки Чистая. Подъём на перевал Аишха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак, отъезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и 1 ночь в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека — 33 750 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Варианты проживания

Палатка

4 ночи
Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на заказном автобусе от ж/д вокзала Армавир до посёлка Псебай
  • Переезд автомобилем УАЗ от посёлка Псебай до кордона Черноречье
  • Переезд внедорожным транспортом от кордона Пслух до станции Роза Хутор
  • 3-разовое питание на активной части маршрута готовят инструкторы
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата посещения Кавказского заповедника
  • Оплата гостевого дома в поселке Роза Хутор
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Армавира и обратно из Сочи
  • Переезд от Роза Хутор до Сочи
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Армавир
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки;(хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Дневная температура в горах примерно +15(пасмурно), +20 и более в солнечный день. Ночи холодные. В лесной зоне, по мере приближения к морю, может быть жарко.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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