читать дальше уменьшить кордона Третья рота нам предстоит идти по хорошей грунтовой дороге.



Затем тропа то ныряет в красивый горный лес, то идёт по каменистым осыпям, то выходит на скальные обрывы с которых открывается потрясающий вид на каньон реки Малая Лаба, гору Цахвоа, гору Скалистая и пик Игольчатый.



Нам предстоит подняться на перевал Аишха (2401 м) и спуститься по крутой тропе в сторону Красной Поляны к финальной точке похода — кордону Пслух.

Маршрут проходит по территории Кавказского государственного заповедника через горы и выходит к Черному морю.Пешеходная часть пути начинается у кордона Черноречье на высоте около 800 м над уровнем моря, и до