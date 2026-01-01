Пешеходная часть пути начинается у кордона Черноречье на высоте около 800 м над уровнем моря, и до
Программа тура по дням
Прибытие. Псебай. Переход пешком до кордона Третья Рота
Встреча на ж/д вокзале г. Армавир до 9:00.
Переезд в посёлок Псебай (125 км).
Отмечаемся в заповеднике и МЧС.
Переезд на автомобилях УАЗ до кордона Черноречье (25 км).
Переход пешком до кордона Третья Рота (9 км).
Обед-перекус.
Стоянка у «Пьяной Ели».
Установка лагеря, ужин.
Переход от кордона Третья Рота до кордона Умпырь
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход пешком от кордона Третья Рота до кордона Умпырь (11 км).
Обед-перекус.
Установка лагеря, ужин.
Переход от кордона Умпырь до стоянки 30-й километр
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход пешком от кордона Умпырь до стоянки 30-й километр (10 км).
Обед-перекус.
Установка лагеря, ужин.
Переход от стоянки 30-й километр до устья реки Чистая
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход пешком от стоянки 30-й километр до устья реки Чистая (10 км).
Установка лагеря, ужин.
Переход от устья реки Чистая. Подъём на перевал Аишха
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход пешком от устья реки Чистая.
Подъём на перевал Аишха (2401 м).
Спуск с перевала (12 км).
Переезд внедорожным транспортом до ж/д станции Роза Хутор.
Ночевка в гостевом доме.
Отъезд
Завтрак, отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и 1 ночь в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека — 33 750 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Варианты проживания
Палатка
Гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на заказном автобусе от ж/д вокзала Армавир до посёлка Псебай
- Переезд автомобилем УАЗ от посёлка Псебай до кордона Черноречье
- Переезд внедорожным транспортом от кордона Пслух до станции Роза Хутор
- 3-разовое питание на активной части маршрута готовят инструкторы
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата посещения Кавказского заповедника
- Оплата гостевого дома в поселке Роза Хутор
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Армавира и обратно из Сочи
- Переезд от Роза Хутор до Сочи
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки;(хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы; туристские(защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.