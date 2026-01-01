Программа тура по дням
Прибытие. Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну»
Встреча на ж/д вокзале г. Армавир до 9:00, переезд на заказном микроавтобусе в станицу Даховская (170 км, 3 часа).
Пересадка на внедорожный транспорт (УАЗ, Газ -66)
Переезд на тур. поляну «Тайвань-1».
Обед-перекус.
Переход с рюкзаками на «Княжескую поляну» (7,1 км; набор 940 м, спуск 80 м).
Установка лагеря, ужин.
Переход с рюкзаками: Княжеская поляна - пещера Кристальная - вершина горы Большой Тхач
Завтрак.
Сворачиваем лагерь.
Переход с рюкзаками: Княжеская поляна — пещера Кристальная — вершина горы Большой Тхач.
Обед-перекус.
Спуск к перевалу «Тхачский» (7 км; набор 860 м, спуск 580 м).
Ужин.
Отдых.
Перевал «Чертовы ворота»
Завтрак.
Радиальный выход (без рюкзаков) на перевал «Чертовы ворота».
Перевал очень красив, расположен на возвышенности, между двумя обрывистыми скальными вершинами.
Обед-перекус.
Возвращение в лагерь (16 км; набор 1080 м, спуск 1080 м).
Ужин.
Отдых.
Гора Колокольная
Завтрак.
Сворачиваем лагерь.
С рюкзаками идем нижней тропой до стоянки под горой Колокольная (4,5 км; набор 165 м, сброс 490 м).
Обед-перекус.
Налегке (без рюкзаков) поднимаемся на вершину горы Колокольная, от сюда в хорошую погоду видно Фишт (1 км, набор 100 м, сброс 100 м).
Ужин.
Отдых.
Спуск к поляне «Тайвань-1». Отъезд
Сворачиваем лагерь.
С рюкзаками спускаемся к поляне «Тайвань-1» (6 км; набор 70 м, спуск 880 м).
На внедорожной машине едем в станицу Даховская, за тем на микроавтобусе в город Армавир.
Окончание программы примерно в 18:00 на ж/д вокзале г. Армавир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 32 500 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Заказной микроавтобус Армавир - Даховская - Армавир
- Внедорожный транспорт (УАЗ, ГАЗ-66) от станицы Даховская в природный парк Тхач и обратно
- 3-разовое питание на активной части маршрута, готовит инструктор
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, аптечка доврачебной помощи)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Армавира и обратно
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров; рюкзак туристский с широким поясным охватом и жёсткой спинкой. Рюкзаки тактические, с тонким поясным охватом, мягкой спинкой и меньшего объёма будут создавать неудобства и увеличивать усталость. Рюкзаки без поясного охвата не подходят;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы; туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и. т. п.;
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.