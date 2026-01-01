5 день

Спуск к поляне «Тайвань-1». Отъезд

Сворачиваем лагерь.

С рюкзаками спускаемся к поляне «Тайвань-1» (6 км; набор 70 м, спуск 880 м).

На внедорожной машине едем в станицу Даховская, за тем на микроавтобусе в город Армавир.

Окончание программы примерно в 18:00 на ж/д вокзале г. Армавир.

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