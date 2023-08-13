Классика летнего Аршана

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места. Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Ближайшие даты:
4
сен
11
сен
18
сен
25
сен

Что вас ожидает:

Целебные источники
Целебные источники
Минеральные источники Аршана являются целебными и применяются в лечении различных заболеваний
Горячие ванны в пос. Жемчуг
Горячие ванны в пос. Жемчуг
По свойствам и составу воды данному термальному источнику нет аналогов во всем мире
Водопады Аршана
Водопады Аршана
Увидим живописные водопады реки Кынгарги
Буддийский дацан
Буддийский дацан
Посетим одно из самых уникальных бурятских религиозных сооружений

Программа тура по дням

1 день

Поселок Аршан

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Посещение водопадов и буддистского дацана

Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.

Посещение водопадов и буддистского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.

Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.

Это дань старой бурятской традиции.

Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак.

4 день

Поселок Жемчуг

Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.

Отдых.

Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

5 день

Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение ХостелЭкономСтандарт
2-хместноедоплата за 1-номестное2-хместноедоплата за 1-номестное
Обычные даты41 30035 5006 00038 4008 000
Праздничные даты (с 17.07 по 11.08)44 20038 4008 00041 30010 000

Размещение Хостел: Аршан – Турбаза Марьина роща – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение Эконом: Аршан – Турбаза Марьина роща – 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

4 ночи

Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 авг 2023
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
Е
24 фев 2023
Рейтинг поставил бы на 4,5 балла.
Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть).
Менеджер Антонина - чуткий, внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было.
Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный.
В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке).
Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида.
Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть".
В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов.
Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.
Я
21 фев 2023
Мы в восторге.
1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму)
2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками 8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!)
3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день)
4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы)
5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания.
Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)
Мы в восторге.Мы в восторге.Мы в восторге.

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