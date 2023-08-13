Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места. Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Поселок Аршан
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Посещение водопадов и буддистского дацана
Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.
Посещение водопадов и буддистского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день
Свободный день в Аршане.
Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.
Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.
Это дань старой бурятской традиции.
Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак.
Поселок Жемчуг
Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.
Отдых.
Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Отъезд
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|Обычные даты
|41 300
|35 500
|6 000
|38 400
|8 000
|Праздничные даты (с 17.07 по 11.08)
|44 200
|38 400
|8 000
|41 300
|10 000
Размещение Хостел: Аршан – Турбаза Марьина роща – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
Размещение Эконом: Аршан – Турбаза Марьина роща – 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Турбаза «Марьина Роща»
Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
- Дополнительные услуги
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
- Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
- Какие есть скидки за раннее бронирование?
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
- Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть).
Менеджер Антонина - чуткий, внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было.
Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный.
В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке).
Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида.
Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть".
В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов.
Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.
1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму)
2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками 8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!)
3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день)
4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы)
5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания.
Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)