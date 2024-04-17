Авторские 5-дневные туры в Аршан

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Аршане, цены от 49 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал и Саяны
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Байкал и Саяны. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Осенняя классика Байкальска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенняя классика Байкальска
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Осенняя классика Байкальска
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Осенняя классика Байкальска
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Осенняя классика Байкальска
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Маргарита
    18 января 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
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    гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!

    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Классика Байкальска. Осенний тур
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Байкал и Саяны
    Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого красивого озера в нашей
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    стране, обрамленные красивейшими грядами Саян. Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда.

    Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Байкал и Саяны
    Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
    Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное
  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Байкал и Саяны
    Выбор пал случайно. Но не жалею! 1) понятно оформлен сайт⭐️ 2) всегда на связи организаторы 3) ответили на все вопросы 4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики. БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями. Всегда ваша, Ольга❤️
    Выбор пал случайно. Но не жалею!

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «5-дневные туры»

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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 63 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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