А Ася Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Г Галина Осенняя классика Байкальска Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Константин Осенняя классика Байкальска Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

А Анна Осенняя классика Байкальска Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

М Маргарита Байкал и Саяны. Праздничный тур читать дальше гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех! Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота

Е Елена Классика Байкальска. Осенний тур Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!

Т Татьяна Байкал и Саяны читать дальше стране, обрамленные красивейшими грядами Саян. Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда. Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого красивого озера в нашей

Т Татьяна Байкал и Саяны Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.