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Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенняя классика Байкальска
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММаргарита18 января 2024Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
- ЕЕлена13 августа 2023Классика Байкальска. Осенний турЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
- ТТатьяна21 июля 2023Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого красивого озера в нашей
- ТТатьяна21 июля 2023Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
- ООльга20 июля 2023Выбор пал случайно. Но не жалею! 1) понятно оформлен сайт⭐️ 2) всегда на связи организаторы 3) ответили на все вопросы 4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики. БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями. Всегда ваша, Ольга❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 63 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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