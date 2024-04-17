Авторские туры в Аршане

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
г. Иркутск
4 мая
25 мая
15 июня
13 июля
80 500 за человека
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Россия, Иркутск
22 фев
7 мар
от 37 950 за человека
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 118 000 за человека
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
г. Иркутск
20 июня
5 июля
19 июля
2 авг
от 95 900 за человека
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
г. Иркутск
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 65 900 за человека
Путешествие на Аршан
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Путешествие на Аршан
Россия, Иркутск
27 июля
31 июля
3 авг
7 авг
2500023 750 за человека
Байкал и Саяны
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 6300059 850 за человека
Южный Байкал. Весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Весенний отдых
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 117 300 за человека
Южный Байкал. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Осенний отдых
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 117 300 за человека
Осенняя классика Байкальска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенняя классика Байкальска
г. Иркутск
3 июня
6 июня
10 июня
13 июня
от 53 600 за человека
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 65 900 за человека
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 125 500 за человека
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 118 000 за человека
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 117 400 за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Россия, Иркутск
3 мая
13 мая
20 мая
от 77 900 за человека
Байкал и Саяны. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Россия, Иркутск
3 янв
от 49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Путешествие на Аршан
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Путешествие на Аршан
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Путешествие на Аршан
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Э
    Эвелина
    23 февраля 2024
    Осенняя классика Байкальска
    Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.
  • М
    Маргарита
    18 января 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану

Самые популярные туры в Аршане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
  2. Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
  3. Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
  4. Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
  5. Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Что посмотреть в Аршане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Хобой
  2. Тункинская долина
Сколько стоит тур в Аршане в апреле 2024
Сейчас в Аршане можно забронировать 16 авторских туров от 23 750 ₽ до 125 500 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 16 туров в Аршане на 2024 год, 48 ⭐ отзывов, цены от 23750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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