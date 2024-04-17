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Авторский тур
8 дней
4 мая
25 мая
15 июня
13 июля
80 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Россия, Иркутск
22 фев
7 мар
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
12 дней
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 118 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
20 июня
5 июля
19 июля
2 авг
от 95 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
г. Иркутск
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 65 900₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Россия, Иркутск
27 июля
31 июля
3 авг
7 авг
2500023 750₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 6300059 850₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Весенний отдых
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Осенний отдых
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенняя классика Байкальска
г. Иркутск
3 июня
6 июня
10 июня
13 июня
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 125 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 118 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Россия, Иркутск
3 мая
13 мая
20 мая
от 77 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Россия, Иркутск
3 янв
от 49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ЮЮрий25 марта 2024Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ИИрина15 марта 2024Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга9 марта 2024Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ЭЭвелина23 февраля 2024Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.
- ММаргарита18 января 2024Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану
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