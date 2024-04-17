А Ася Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Байкал и Саяны. Праздничный тур Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Г Галина Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Ю Юрий Путешествие на Аршан Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

К Константин Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

И Ирина Путешествие на Аршан Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

О Ольга Путешествие на Аршан Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

А Анна Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

Э Эвелина Осенняя классика Байкальска Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.