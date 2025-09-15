Сказочное путешествие в визит-центр Алтайского заповедника — Яйлю. Одно из самых теплых мест на Телецком озере, где вода не замерзает даже зимой.
Вас ждет экскурсия по заповеднику, вкусный домашний обед, посещение панорамной площадка на высоте 1100м., незабываемые фотосессии на побережье.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
Увидите панораму Телецкого озера с высоты 1100 м.
• Исследуете знаковые места на экскурсии по заповеднику • Прогуляетесь по побережью Телецкого озера • В зимний период посмотрите на ледяные фигуры Важно знать:
В зимний период организован трансфер с п. Артыбаш на комфортной полноприводной иномарке. В летний период трансфер до Яйлю —на катерах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панораму Телецкого озера с высоты 1100м
- Знаковые места на экскурсии по заповеднику
- Побережье Телецкого озера
- В зимний период - ледяные фигуры
Что включено
- Трансфер до Яйлю и обратно
- Экскурсия по заповеднику
- Работа гида в заповеднике
- Обед
- Посещение водопада Эстюбе
Что не входит в цену
- Входной билет на водопад 250 руб.
- Фотосессии на побережье (по желанию)
Место начала и завершения?
Ул. Телецкая,19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
15 сен 2025
Хотелось бы сказать огромное спасибо экскурсоводу Елене. Брали экскурсию до села Яйлю,очень необычное место. Побывать там стоит. Елена очень интересно рассказывает и самое главное не навязчиво. Время пролетело очень быстро. Спасибо ещё раз,это было здорово.
Д
Диана
16 июн 2025
Спасибо за чудесную прогулку и экскурсию в Яйлю! Наконец-то побывала в этом тихом отдаленном месте) Виды волшебные!
А
Анжелика
25 авг 2024
Не было заявленной прогулки по побережью. В Яйлю не дали хотя бы 30 минут просто погулять по берегу, а ведь там так красиво, и погода была отличная. После экскурсии
