Николай Ваш гид в Артыбаше

Описание водной прогулки Об экскурсии Алтай — это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. В самом сердце Алтая меж высоких гор таится Телецкое озеро. Испокон веков оно завлекает к себе мечтателей, художников, философов и обычных людей, которые желают насладиться атмосферой спокойствия и восстановить свои силы. В мириадах брызг На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия. Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег. Вы увидите водопад Эстюба, спрятанный в ущелье, совершите пешую прогулку к каскадам водопада, понаблюдаете, как вода с грохотом разбивается о камни, образуя мириады брызг, и запечатлеете эту мощь на фото. В заливе Карман посмотрите на затонувший корабль, прогуляетесь по дикому пляжу и при желании сможете искупаться. Побываете у водопада Корбу, расположившегося у подножия покрытого лесом хребта всего в 100 метрах от берега, посмотрите, как 12-метровый безудержный поток срывается с горных уступов, ощутите водяную пыль на щеках и выясните, почему водопад получил имя Корбу. Не пропустим мы и водопад Киште — небольшой, но живописный сосед Корбу, а также Каменную обезьяну — скалу причудливой формы. А еще вы увидите Айран — таинственный мыс шаманов, очертания которого напоминают зубцы огромных вил. Здесь мы обратим внимание на Поклонную сосну, которая многие десятилетия растёт в горизонтальном положении, кланяясь озеру Алтын-Кель, и исполняет желания.

Что не входит в цену Обед.

Экологический сбор (300 ₽ с чел.)

Место начала и завершения? Телецкая улица, 59, село Артыбаш Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30 Экскурсия длится около 4 часов