Вас ждет маршрут, в котором собраны природные жемчужины Горного Алтая, недоступные большинству путешественников — подобраться к ним можно только с воды.
На прогулочном катере в группе до 10 человек мы проплывем по просторам озера Алтын-Кель, увидим мистический мыс Айран и Поклонную сосну, а также отыщем мощные водопады.
Описание водной прогулкиОб экскурсии Алтай — это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. В самом сердце Алтая меж высоких гор таится Телецкое озеро. Испокон веков оно завлекает к себе мечтателей, художников, философов и обычных людей, которые желают насладиться атмосферой спокойствия и восстановить свои силы. В мириадах брызг На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия. Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег. Вы увидите водопад Эстюба, спрятанный в ущелье, совершите пешую прогулку к каскадам водопада, понаблюдаете, как вода с грохотом разбивается о камни, образуя мириады брызг, и запечатлеете эту мощь на фото. В заливе Карман посмотрите на затонувший корабль, прогуляетесь по дикому пляжу и при желании сможете искупаться. Побываете у водопада Корбу, расположившегося у подножия покрытого лесом хребта всего в 100 метрах от берега, посмотрите, как 12-метровый безудержный поток срывается с горных уступов, ощутите водяную пыль на щеках и выясните, почему водопад получил имя Корбу. Не пропустим мы и водопад Киште — небольшой, но живописный сосед Корбу, а также Каменную обезьяну — скалу причудливой формы. А еще вы увидите Айран — таинственный мыс шаманов, очертания которого напоминают зубцы огромных вил. Здесь мы обратим внимание на Поклонную сосну, которая многие десятилетия растёт в горизонтальном положении, кланяясь озеру Алтын-Кель, и исполняет желания.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телецкое озеро (Алтын-Кель)
- Водопад Эстюба
- Залив Карман
- Водопад Корбу
- Водопад Киште
- Каменная обезьяна
- Мыс Айран
Что включено
- Гид
- Вход на водопады.
Что не входит в цену
- Обед.
- Экологический сбор (300 ₽ с чел.)
Место начала и завершения?
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 авг 2025
В
Владимир
15 авг 2025
Красивые водопады, интересные скалы на берегах, информативные рассказы гида(он же капитан катера). Посчастливилось увидеть марала, плывшего вдоль берега. В общем всё классно!!!
1
121
8 авг 2023
Поездка по телецкому и водопадам прошла отлично, хороший гид, он же капитан катерка, всем советую
Д
Дмитрий
2 июл 2023
Экскурсия прошла замечательно - отличный капитан, хорошая лодка, интересная экскурсия)) Елена также встретила хорошо, прекрасный гид! Друзьям однозначно посоветуем👍
А
Анна
19 сен 2022
Отличный катер, отличные локации.
С
Сергей
5 авг 2022
