Самая ароматная фото-прогулка лета. (данная экскурсия проводится с 20 июня по 30 июля)

Приглашаю вас посетить крымский Прованс—самые большие лавандовые поля в восточной Европе.

Сбор лекарственных трав и прогулка в единственный в мире Бисерный пещерный храм. Святая обитель в горном ущелье Бахчисарая, куда веками приходили люди за исцелением и благословением.

А так же рядом находится один из пещерных городов-Качи-кальон, который знаменит своими величавыми гротами, в которых находится более двухсот пещер разного назначения.

В завершение прогулки можно посетить винный дом Фотисаль и попробовать легкие молодые крымские вина.