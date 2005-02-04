Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку

Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку.

Мы посетим крымский Прованс—самые большие лавандовые поля в восточной Европе.

Сбор лекарственных трав и прогулка в единственный в мире Бисерный пещерный храм.

Святая обитель в горном ущелье Бахчисарая, куда веками приходили люди за исцелением и благословением.
Крымский прованс
Крымский прованс
Крымский прованс
Крымский прованс
Крымский прованс
Крымский прованс
Крымский прованс

Что вы увидите 🤩

  • пещерный город Качи-Кальон
  • единственный в Крыму и России бисерный храм св. Анастасии Узорешительницы
  • святой источник Таш-Аир
  • самые большие поля лаванды в восточной Европе
  • фотосессия
  • винный дом Фотисаль
Самая ароматная фото-прогулка лета. (данная экскурсия проводится с 20 июня по 30 июля)
Приглашаю вас посетить крымский Прованс—самые большие лавандовые поля в восточной Европе.
Сбор лекарственных трав и прогулка в единственный в мире Бисерный пещерный храм. Святая обитель в горном ущелье Бахчисарая, куда веками приходили люди за исцелением и благословением.
А так же рядом находится один из пещерных городов-Качи-кальон, который знаменит своими величавыми гротами, в которых находится более двухсот пещер разного назначения.
В завершение прогулки можно посетить винный дом Фотисаль и попробовать легкие молодые крымские вина.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • трансфер
  • входной билет на посещение пещерного города Качи-Кальон (100р)
  • дети до 16 лет-бесплатно
Место начала и завершения
Бахчисарай, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда пятница в 9.00 и в 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

понедельник, среда пятница в 9.00 и в 15.00

Александра
Александра
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