Экскурсии Бахчисарая

Все экскурсии в Бахчисарае

Доступно 31 экскурсия 🚌 в Бахчисарае на 2021 год, 438 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
4 500
за 1 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Индивидуальная экскурсия
17ч
9 000
за 1-3 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность в комфортных условиях сфотографировать рассвет...
По договоренности с 18:00 до 11:00
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Индивидуальная экскурсия
5
100
5 500
за 1-4 чел.
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
"В сердце Крыма" - обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 800
за 1-5 чел.
"В сердце Крыма" - обзорная экскурсия по городу
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день...
каждый день с 9:00-19:00
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Индивидуальная экскурсия
5
80
5 500
за 1-6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
Крымский прованс
Индивидуальная фото-прогулка
1 500
за 1 чел.
Крымский прованс
Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку
понедельник, среда пятница в 9.00 и в 15.00
Весь Бахчисарай за сегодня!
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
4 000
за 1-5 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня!
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые — путешествие на джипе
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
По воскресеньям в 9:00
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
Индивидуальная экскурсия
4.9
74
5 500
за 1-6 чел.
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
3 500
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Увидеть главные достопримечательности Старого города и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Мы предлагаем вам погружение в историю Бахчисарая
Ежедневно в 9:00 и 13:30
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
5
13
6 000
за 1-4 чел.
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато...
Ежедневно в 9:00 и 14:00
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Индивидуальная экскурсия
4.4
23
5500
4 675
за 1-4 чел.
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Мир Яви и Нави Качинской долины
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-7 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Простой маршрут по легендарным местам, которое знающие люди относят к одному из энергетических центров...
По договоренности с 08:30 до 15:40
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Индивидуальная экскурсия
5
33
3ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Нечто большее, чем верховая езда… Выйти на иной уровень понимания и чувствования животных
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальный тур
4 000
за 1-7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
По договоренности с 08:30 до 15:40
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Индивидуальная экскурсия
4.3
9
3 500
за 1-6 чел.
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-7 чел.
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
По договоренности с 08:30 до 15:40
Пещерный город Качи Кальон
Индивидуальная экскурсия
5
22
6000
5 400
за 1-10 чел.
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Бахчисарай или "сад-дворец" - столица древнего Крымского ханства
Понедельник, среда в 9:00
Треккинг по тропам Большого каньона
Индивидуальная экскурсия
5
8
6000
5 400
за 1-10 чел.
Треккинг по тропам Большого каньона
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Индивидуальная экскурсия
4.6
9
3900
3 315
за 1-5 чел.
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города

Последние отзывы «Экскурсии Бахчисарая»

  • Отзыв на: Весь Бахчисарай за сегодня!
    К
    Ксения
    26 октября 2021
    5
    Все прошло очень интересно и захватывающе! Всем рекомендую
  • Отзыв на: Весь Бахчисарай за сегодня!
    Н
    Наталья
    25 октября 2021
    5
    Очень комфортно. С гидом вы посмотрите все, что не увидите на пешей экскурсии. Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
    С
    Светлана
    25 октября 2021
    5
    Так рада, что мы заказали эту экскурсию! Сергей общительный и вежливый, рассказал всю историю города с древнейших до современных времен, поведал легенды, интересные факты, ответил на супер рандомные вопросы о флоре и фауне, везде всё показал, объяснил, отвёз на лучшие точки, помог с фотографиями, раздел советы, что ещё можно посмотреть, куда сходить, где покушать и какое такси вызвать. Это были супер яркие и насыщенные четыре часа, полные красивейших гор, приятного рассказа и слегка экстремальной поездки по горным дорогам. Спасибо большое за такой опыт!
  • Отзыв на: Весь Бахчисарай за сегодня!
    Л
    Любовь
    24 октября 2021
    5
    Всё понравилось, гид отличный👌👍
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Бахчисарай!
    С
    Сергей
    23 октября 2021
    4
    Пишу второй раз, почему-то удалили мой первый отзыв. 4 звезды. Спасибо за экскурсию. Гид милая девушка, обладающая обширными знаниями, отвечает на все вопросы. В принципе дала понять о былом величии города. Может немного не хватало задора и каких-нибудь баек) А так в целом очень познавательно и интересно.
  • Отзыв на: Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
    О
    Олеся
    21 октября 2021
    5
    Были на экскурсии с Сергеем 20 октября. Получили огромное удовольствие от путешествия. Прекрасный маршрут экскурсии, отличный транспорт, профессиональное вождение и знание Сергея истории Бахчисарая. Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Бахчисарай!
    У
    Ульяна
    21 октября 2021
    5
    Экскурсию проводила гид Мария. все очень понравилось. было интересно, весело и познавательно. спасибо Марии за чудесный день!
  • Отзыв на: Древние сокровища горного Крыма
    Ю
    Юлия
    19 октября 2021
    5
    Это был лучший день за 2 недели путешествия в Крыму! Гид Сергей не смог сам провести экскурсию, но он нашёл самого лучшего, самого знающего, самого увлеченного гида Игоря. Маршрут очень интересный - исторические события, живописные места, прекрасные тропы. Получили огромное количество информации о истории, растениях, литературе. Спасибо огромное!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Бахчисарай!
    М
    Мария
    18 октября 2021
    5
    Это было моё первое посещение Бахчисарая и благодаря экскурсоводу Марии, он предстал передо мной во всей своей красе - узкие древние улочки, величественный Ханский дворец, совершенно непостижимые пейзажи окружающих Бахчисарай гор и вид на город со скал. Всегда видно, когда экскурсовод искренне любит город, о котором рассказывает. Маша глубоко погружена в историю этого города, проводит свои изыскания в исторически паутинах времен. Спасибо ей за профессиональный, построенный на интересах экскурсанта рассказ и горящие глаза с очаровательной улыбкой. Обязательно вернусь сюда!
  • Отзыв на: Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
    И
    Ирина
    17 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут. Виды потрясающие. Сергей хороший рассказчик. Однозначно рекомендую.
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