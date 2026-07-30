-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточные сказки Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6500 ₽
7650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Большой Каньон Крыма
Погрузитесь в красоту Большого Каньона Крыма. Маршрут подходит для детей и взрослых, включает уникальные природные объекты
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
Уникальная экскурсия в Крыму: Алимова балка и Бурун-Кай. Откройте для себя древние крепости и насладитесь природой
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Мангупа
Узнайте о крепости Мангуп, последнем оплоте Византии, и её удивительных жителях. Пещеры, леса и древние храмы ждут вас
Начало: По договоренности
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная лаванда в Крыму
Откройте для себя лавандовые поля, полетайте над Бахчисараем и насладитесь местной кухней. Гибкость маршрута и уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Феодоро: возрождение Мангуп-Кале
Начало: Улица Челеби, 1З, село Ходжа Сала
Расписание: По договоренности (экскурсия проводится при наличии времени у экскурсовода на проведение).
7500 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Цветочный Крым
Индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму: подснежники, маки, лаванда и многое другое ждут вас на этом уникальном маршруте
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Увлекательное путешествие в Качи-Кальон: пещерные города, древние рисунки и монашеский скит. Подходит для всей семьи, включая детей
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Экскурсия с Еленой была очень насыщенной, но в то же самое время приятной. Мы прошлись по историческим кварталам, наслаждаясь их
Вам был полезен этот отзыв?
В
Потрясающая, душевная экскурсия, остались очень довольны! Огромное спасибо Надежде! Полное погружение в историю, любопытные места, куда не пролезешь сам, удивительные
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень хороший маршрут, гид Надежда Горная показала нам очень красивые смотровые площадки сверху каньона. Маршрут средней сложности.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Осуществили с Надеждой незабываемое путешествие. Огромное спасибо за возможность получить яркие впечатления, увидеть красивейшие места и получить массу положительных эмоций! С благодарностью, Галина и Юрий.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Интересная прогулка по маршруту с прекрасным человеком и хорошим гидом. Мы услышали много историй про большой каньон, Юсуповскую тропу, село Соколиное и о горе Бойко. Увидели много красивых видов и оживающую после зимы природу. Спасибо Юрию! Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень классный гид Надежда! Рекомендую с ней в любые экскурсии категорически)
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
Вам был полезен этот отзыв?
И
Были на экскурсии с мужем 19 сентября 2025. Экскурсия нам понравилась. Надежда очень увлеченный человек своим краем, поэтому рассказывает интересно,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Интересная, познавательная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик, увлеченный историей своего края. Она с любовью и азартом погрузила нас в древнее царство
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Интересная, познавательная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик, увлеченный историей своего края. Она с любовью и азартом погрузила нас в древнее царство
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 134 отзыва в Бахчисарае
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю
Самые популярные экскурсии в Бахчисарае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2026
Сейчас в Бахчисарае можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 6500 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по живописному Бахчисараю. Отправляйтесь в путешествие из Ялты, Симферополя или Севастополя и исследуйте Ханский дворец и древний Чуфут-Кале. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и познавательные истории. Бронируйте сейчас и читайте отзывы тех, кто уже побывал в этих удивительных местах!