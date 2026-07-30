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ханов и историю Бахчисарая. В жарский день Елена провела нас тенистыми улочками, показала те крупицы древностей, которые сохранились в городе и поведала о нравах и обычаях народа, населявшего его. В завершении мы поднялись к подножию "Бахчисарайских скифов", где открывается великолепный вид и на самих "скифов", и на весь Бахчисарай. Елена дала нам ценные советы по продолжению нашего путешествия в Бахчисарае. Спасибо за Вашу энергию и жизнелюбие! Это очень заряжает!