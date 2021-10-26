Все экскурсии в Бахчисарае
Доступно 31 экскурсия 🚌 в Бахчисарае на 2021 год, 438 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
4 500₽
за 1 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
17ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальный ночной фототур на цветение лаванды
Ночной фототур на поле лаванды в Тургеневке даст возможность в комфортных условиях сфотографировать рассвет...
По договоренности с 18:00 до 11:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 800₽
за 1-5 чел.
"В сердце Крыма" - обзорная экскурсия по городу
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день...
каждый день с 9:00-19:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства!
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
Индивидуальная фото-прогулка
4ч
1 500₽
за 1 чел.
Крымский прованс
Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку
понедельник, среда пятница в 9.00 и в 15.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня!
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые — путешествие на джипе
Индивидуальная экскурсия
5ч
1 200₽
за 1 чел.
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
В VI на высоте 532 метра над уровнем море, на скалистом плато появился пещерный город
По воскресеньям в 9:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-6 чел.
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Бахчисарай!
Увидеть главные достопримечательности Старого города и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Бахчисарай как на ладони: джип-тур
Мы предлагаем вам погружение в историю Бахчисарая
Ежедневно в 9:00 и 13:30
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Джип-тур в пещерный город Мангуп-Кале
Открыть зрелищные виды, погулять среди руин, узнать о древних народах и оценить аутентичную кухню
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Мангуп-Кале - жемчужина Феодоро
Мангуп-Кале - средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, расположенный на плато...
Ежедневно в 9:00 и 14:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
55004 675₽
за 1-4 чел.
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 000₽
за 1-7 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Простой маршрут по легендарным местам, которое знающие люди относят к одному из энергетических центров...
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
Нечто большее, чем верховая езда… Выйти на иной уровень понимания и чувствования животных
Индивидуальный тур
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Увлекательный однодневный выход по окрестностям Бахчисарая
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-6 чел.
Джип-тур по сказочным окрестностям Бахчисарая
Посетить пещерные города и монастыри и насладиться видами с лучших смотровых площадок
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Легенды Алимовой балки
Алимова балка место интересное как своей историей, так и легендами
По договоренности с 08:30 до 15:40
Индивидуальная экскурсия
5ч
60005 400₽
за 1-10 чел.
Пещерный город Качи Кальон
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Индивидуальная экскурсия
4ч
1 200₽
за 1 чел.
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Бахчисарай или "сад-дворец" - столица древнего Крымского ханства
Понедельник, среда в 9:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
60005 400₽
за 1-10 чел.
Треккинг по тропам Большого каньона
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника
Индивидуальная экскурсия
3ч
39003 315₽
за 1-5 чел.
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города
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Последние отзывы «Экскурсии Бахчисарая»
- ККсения26 октября 2021Все прошло очень интересно и захватывающе! Всем рекомендую
- ННаталья25 октября 2021Очень комфортно. С гидом вы посмотрите все, что не увидите на пешей экскурсии. Всем рекомендую.
- ССветлана25 октября 2021Так рада, что мы заказали эту экскурсию! Сергей общительный и вежливый, рассказал всю историю города с древнейших до современных времен, поведал легенды, интересные факты, ответил на супер рандомные вопросы о флоре и фауне, везде всё показал, объяснил, отвёз на лучшие точки, помог с фотографиями, раздел советы, что ещё можно посмотреть, куда сходить, где покушать и какое такси вызвать. Это были супер яркие и насыщенные четыре часа, полные красивейших гор, приятного рассказа и слегка экстремальной поездки по горным дорогам. Спасибо большое за такой опыт!
- ЛЛюбовь24 октября 2021Всё понравилось, гид отличный👌👍
- ССергей23 октября 2021Пишу второй раз, почему-то удалили мой первый отзыв. 4 звезды. Спасибо за экскурсию. Гид милая девушка, обладающая обширными знаниями, отвечает на все вопросы. В принципе дала понять о былом величии города. Может немного не хватало задора и каких-нибудь баек) А так в целом очень познавательно и интересно.
- ООлеся21 октября 2021Были на экскурсии с Сергеем 20 октября. Получили огромное удовольствие от путешествия. Прекрасный маршрут экскурсии, отличный транспорт, профессиональное вождение и знание Сергея истории Бахчисарая. Всем рекомендую!
- УУльяна21 октября 2021Экскурсию проводила гид Мария. все очень понравилось. было интересно, весело и познавательно. спасибо Марии за чудесный день!
- Отзыв на: Древние сокровища горного КрымаЮЮлия19 октября 2021Это был лучший день за 2 недели путешествия в Крыму! Гид Сергей не смог сам провести экскурсию, но он нашёл самого лучшего, самого знающего, самого увлеченного гида Игоря. Маршрут очень интересный - исторические события, живописные места, прекрасные тропы. Получили огромное количество информации о истории, растениях, литературе. Спасибо огромное!
- ММария18 октября 2021Это было моё первое посещение Бахчисарая и благодаря экскурсоводу Марии, он предстал передо мной во всей своей красе - узкие древние улочки, величественный Ханский дворец, совершенно непостижимые пейзажи окружающих Бахчисарай гор и вид на город со скал. Всегда видно, когда экскурсовод искренне любит город, о котором рассказывает. Маша глубоко погружена в историю этого города, проводит свои изыскания в исторически паутинах времен. Спасибо ей за профессиональный, построенный на интересах экскурсанта рассказ и горящие глаза с очаровательной улыбкой. Обязательно вернусь сюда!
- ИИрина17 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут. Виды потрясающие. Сергей хороший рассказчик. Однозначно рекомендую.