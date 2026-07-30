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Экскурсии в Бахчисарае

Найдено 10 экскурсий в Бахчисарае, цены от 6500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Восточные сказки Бахчисарая
3 часа
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15%
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточные сказки Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6500 ₽7650 ₽ за всё до 4 чел.
Большой Каньон Крыма
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Большой Каньон Крыма
Погрузитесь в красоту Большого Каньона Крыма. Маршрут подходит для детей и взрослых, включает уникальные природные объекты
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
Уникальная экскурсия в Крыму: Алимова балка и Бурун-Кай. Откройте для себя древние крепости и насладитесь природой
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Тайны Мангупа
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны Мангупа
Узнайте о крепости Мангуп, последнем оплоте Византии, и её удивительных жителях. Пещеры, леса и древние храмы ждут вас
Начало: По договоренности
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
Начало: Село Соколиное, Бахчисарайского района
Расписание: Каждый день 9:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Горная лаванда в Крыму
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная лаванда в Крыму
Откройте для себя лавандовые поля, полетайте над Бахчисараем и насладитесь местной кухней. Гибкость маршрута и уникальные впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Феодоро: возрождение Мангуп-Кале
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Феодоро: возрождение Мангуп-Кале
Начало: Улица Челеби, 1З, село Ходжа Сала
Расписание: По договоренности (экскурсия проводится при наличии времени у экскурсовода на проведение).
7500 ₽ за всё до 9 чел.
Цветочный Крым
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Цветочный Крым
Индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму: подснежники, маки, лаванда и многое другое ждут вас на этом уникальном маршруте
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Увлекательное путешествие в Качи-Кальон: пещерные города, древние рисунки и монашеский скит. Подходит для всей семьи, включая детей
Начало: По договоренности
8000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

П
Восточные сказки Бахчисарая
Экскурсия с Еленой была очень насыщенной, но в то же самое время приятной. Мы прошлись по историческим кварталам, наслаждаясь их
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колоритом и поразительной историей, обсудили значение, устройство и эстетику Ханского дворца и закончили экскурсию у Бахчисарайских сфинксов. 3 часа пролетели незаметно: Елена-прекрасный рассказчик. Обязательно постараемся встретиться с ней в Симферополе!

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В
Тайны Мангупа
Потрясающая, душевная экскурсия, остались очень довольны! Огромное спасибо Надежде! Полное погружение в историю, любопытные места, куда не пролезешь сам, удивительные
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факты! Теперь в Крым только с этим замечательным гидом! Брали экскурсию на Мангуп, это путешествие запомнится надолго!!! Видно, что Надежда любит родной край, обожает горы и историю, она буквально заряжает этой любовью других! Сердечное спасибо и до новых встреч!!!!

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М
Большой Каньон Крыма
Очень хороший маршрут, гид Надежда Горная показала нам очень красивые смотровые площадки сверху каньона. Маршрут средней сложности.
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Г
Качи-Кальон и Бисерный храм
Осуществили с Надеждой незабываемое путешествие. Огромное спасибо за возможность получить яркие впечатления, увидеть красивейшие места и получить массу положительных эмоций! С благодарностью, Галина и Юрий.
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О
В Большой Каньон по Юсуповской тропе
Интересная прогулка по маршруту с прекрасным человеком и хорошим гидом. Мы услышали много историй про большой каньон, Юсуповскую тропу, село Соколиное и о горе Бойко. Увидели много красивых видов и оживающую после зимы природу. Спасибо Юрию! Рекомендую.
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С
Качи-Кальон и Бисерный храм
Очень классный гид Надежда! Рекомендую с ней в любые экскурсии категорически)
Если не уверены и не знаете куда поехать и что
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посмотреть, доверьтесь ее выбору. Организует интересно и в соответствии с Вашим уровнем по сложности маршрута. Очень внимательная. А также показала много того, что не покажут в масс-экскурсинге, провела к отличным местам тайными тропами. И еще сделает отличные фотографии с Вами с лучших ракурсов. С удовольствием поедем с ней снова!

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И
Качи-Кальон и Бисерный храм
Были на экскурсии с мужем 19 сентября 2025. Экскурсия нам понравилась. Надежда очень увлеченный человек своим краем, поэтому рассказывает интересно,
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старается показать, как можно больше красивых мест. Горы - её стихия! Несмотря на то, что я боюсь высоты, всё прошло замечательно! Виды - потрясающие, зарядились энергией гор и удивительной природной красотой! Выбрали маршрут на следующий год! Спасибо большое!

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А
Тайны Мангупа
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Л
Восточные сказки Бахчисарая
Интересная, познавательная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик, увлеченный историей своего края. Она с любовью и азартом погрузила нас в древнее царство
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ханов и историю Бахчисарая. В жарский день Елена провела нас тенистыми улочками, показала те крупицы древностей, которые сохранились в городе и поведала о нравах и обычаях народа, населявшего его. В завершении мы поднялись к подножию "Бахчисарайских скифов", где открывается великолепный вид и на самих "скифов", и на весь Бахчисарай. Елена дала нам ценные советы по продолжению нашего путешествия в Бахчисарае. Спасибо за Вашу энергию и жизнелюбие! Это очень заряжает!

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Ч
Восточные сказки Бахчисарая
Интересная, познавательная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик, увлеченный историей своего края. Она с любовью и азартом погрузила нас в древнее царство
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ханов и историю Бахчисарая. В жарский день Елена провела нас тенистыми улочками, показала те крупицы древностей, которые сохранились в городе и поведала о нравах и обычаях народа, населявшего его. В завершении мы поднялись к подножию "Бахчисарайских скифов", где открывается великолепный вид и на самих "скифов", и на весь Бахчисарай. Елена дала нам ценные советы по продолжению нашего путешествия в Бахчисарае. Спасибо за Вашу энергию и жизнелюбие! Это очень заряжает!

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Всего 134 отзыва в Бахчисарае

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Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю

Самые популярные экскурсии в Бахчисарае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Восточные сказки Бахчисарая;
  2. Большой Каньон Крыма;
  3. Алимова балка и Бурун-Кай;
  4. Тайны Мангупа;
  5. В Большой Каньон по Юсуповской тропе.
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2026
Сейчас в Бахчисарае можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 6500 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по живописному Бахчисараю. Отправляйтесь в путешествие из Ялты, Симферополя или Севастополя и исследуйте Ханский дворец и древний Чуфут-Кале. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и познавательные истории. Бронируйте сейчас и читайте отзывы тех, кто уже побывал в этих удивительных местах!