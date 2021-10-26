Очень комфортно. С гидом вы посмотрите все, что не увидите на пешей экскурсии. Всем рекомендую.

Так рада, что мы заказали эту экскурсию! Сергей общительный и вежливый, рассказал всю историю города с древнейших до современных времен, поведал легенды, интересные факты, ответил на супер рандомные вопросы о флоре и фауне, везде всё показал, объяснил, отвёз на лучшие точки, помог с фотографиями, раздел советы, что ещё можно посмотреть, куда сходить, где покушать и какое такси вызвать. Это были супер яркие и насыщенные четыре часа, полные красивейших гор, приятного рассказа и слегка экстремальной поездки по горным дорогам. Спасибо большое за такой опыт!

Пишу второй раз, почему-то удалили мой первый отзыв. 4 звезды. Спасибо за экскурсию. Гид милая девушка, обладающая обширными знаниями, отвечает на все вопросы. В принципе дала понять о былом величии города. Может немного не хватало задора и каких-нибудь баек) А так в целом очень познавательно и интересно.

Это был лучший день за 2 недели путешествия в Крыму! Гид Сергей не смог сам провести экскурсию, но он нашёл самого лучшего, самого знающего, самого увлеченного гида Игоря. Маршрут очень интересный - исторические события, живописные места, прекрасные тропы. Получили огромное количество информации о истории, растениях, литературе. Спасибо огромное!

М Мария 5

Это было моё первое посещение Бахчисарая и благодаря экскурсоводу Марии, он предстал передо мной во всей своей красе - узкие древние улочки, величественный Ханский дворец, совершенно непостижимые пейзажи окружающих Бахчисарай гор и вид на город со скал. Всегда видно, когда экскурсовод искренне любит город, о котором рассказывает. Маша глубоко погружена в историю этого города, проводит свои изыскания в исторически паутинах времен. Спасибо ей за профессиональный, построенный на интересах экскурсанта рассказ и горящие глаза с очаровательной улыбкой. Обязательно вернусь сюда!