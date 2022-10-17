Что вас ждет
Окунуться в древнюю истории, увидеть фантастические природные достопримечательности: мыс Хамелеон и Тихая Бухта, заехать на холм Волошина и гору Клементьева, загадать желание у Звездопада Воспоминаний.
И все это за день.
Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля,чтобы прогуляться по неземным степным тропинкам и холмам — местам, которые видели еще киммерийцев и скифов.
Тут все пропитано историей. Если вы не представляете, чем вас может удивить Восточный Крым, то эта экскурсия для вас.
По желанию, мы с васм посетим фирменный магазин Солнечной Долины. Маршрут от Южного Берега к поселку Коктебель проходит по красивейшему Судакскому шоссе, вдоль моря.
Дорога не простая, но очень красивая. По пути обязательно будем останавливаться и делать фото. Одна из остановок — сырные скалы Тузлух (сырные скалы в поселке Малореченское).
Если погода позволит, то прогуляемся вдоль моря к знаменитому мысу Хамелеон. Или полюбуемся на него сверху. Поднимемся на внедорожнике на холм Волошина по ветру, полетаем на дроне. И уже оттуда выедем в сторону горы Клементьева, где мы с вами и проводим закат. Тут мы будем любоваться звездами, а после отправимся в обратную дорогу.
Важно знать:
Наличие детей до 12 лет оговаривается индивидуально. Маршрут насыщенный, будем много ходить по разнообразному рельефу. На маршруте есть места для купания.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги внедорожного транспорта,
- сопровождение гида,
- обед,
- чай/кофе,
- фото с маршрута.
- съемка с дрона (по погоде).
Туристы оплачивают самостоятельно:
алкоголь в Солнечной долине.