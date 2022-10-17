Крымская Киммерия: от моря к звездам

Мы с вами проедем по самой красивой трассе

Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля, чтобы прогуляться по неземным степным тропинкам и холмам — местам, которые видели еще киммерийцев и скифов. Тут все пропитано историей. Если вы не представляете, чем вас может удивить Восточный Крым, то эта экскурсия для вас.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Ближайшие даты:
14
окт
15
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окт
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окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Сырные скалы
  • Коктебель
  • Хребет Кучук-Янышар
  • Могила Максимилиана Волошина
  • Гора Клементьева (Узун-Сырт)
  • Гора Коклюк и звездопад Воспоминаний
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Окунуться в древнюю истории, увидеть фантастические природные достопримечательности: мыс Хамелеон и Тихая Бухта, заехать на холм Волошина и гору Клементьева, загадать желание у Звездопада Воспоминаний.
И все это за день.
Мы с вами проедем по самой красивой трассе, от Алушты на Судак, и дальше, в сторону Коктебеля,чтобы прогуляться по неземным степным тропинкам и холмам — местам, которые видели еще киммерийцев и скифов.
Тут все пропитано историей. Если вы не представляете, чем вас может удивить Восточный Крым, то эта экскурсия для вас.
По желанию, мы с васм посетим фирменный магазин Солнечной Долины. Маршрут от Южного Берега к поселку Коктебель проходит по красивейшему Судакскому шоссе, вдоль моря.
Дорога не простая, но очень красивая. По пути обязательно будем останавливаться и делать фото. Одна из остановок — сырные скалы Тузлух (сырные скалы в поселке Малореченское).
Если погода позволит, то прогуляемся вдоль моря к знаменитому мысу Хамелеон. Или полюбуемся на него сверху. Поднимемся на внедорожнике на холм Волошина по ветру, полетаем на дроне. И уже оттуда выедем в сторону горы Клементьева, где мы с вами и проводим закат. Тут мы будем любоваться звездами, а после отправимся в обратную дорогу.

Важно знать:

Наличие детей до 12 лет оговаривается индивидуально. Маршрут насыщенный, будем много ходить по разнообразному рельефу. На маршруте есть места для купания.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги внедорожного транспорта,
  • сопровождение гида,
  • обед,
  • чай/кофе,
  • фото с маршрута.
  • съемка с дрона (по погоде).

Туристы оплачивают самостоятельно:

алкоголь в Солнечной долине.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги внедорожного транспорта
  • Сопровождение гида
  • Обед
  • Чай/кофе
  • Фото с маршрута
  • Съемка с дрона (по погоде)
Что не входит
  • Алкоголь в Солнечной долине
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Наличие детей до 12 лет оговаривается индивидуально. Маршрут насыщенный
  • Будем много ходить по разнообразному рельефу. На маршруте есть места для купания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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