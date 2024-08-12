В летний период лучше начинать прогулку по городу с самого утра.

Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой воду.

Эта экскурсия не предполагает захода внутрь Бахчисарайского ханского дворца. Вы можете посетить его по желанию после нашей экскурсии.

Дворец в саду, потаенные уголки и история о султане Сулеймане В ходе нашей экскурсии я проведу Вас узкими улочками исторического центра Бахчисарая. Расскажу об его истории, крымских ханах и местных традициях. Мы увидим тайные уголки города, куда редко заглядывают туристы. Гуляя вокруг ханского дворца, Вы узнаете, почему город назвали «дворец в саду», почему вокруг него не было крепостных стен и почему на воротах дворца изображены сражающиеся змеи. Бани Сары Гюзель раскроют тайны устройства водных процедур, использования деревянных сандалий«налын» и голубой глины (кила). Возле мавзолея Диляры Бикеч Вы услышите трагическую историю жены хана Крым Гирея и современную версию, которая утверждает, что А. С. Пушкин ошибся и данная дама была вовсе и не супругой правителя Крымского ханства. Я открою любопытные факты о том, кого брали в жены крымские ханы, чем занимались знатные обитательницы гарема и какая связь между Бахчисараем и турецким султаном Сулейманом. О домах крымских татар, старинных фонтанах и местной культуре Старый Бахчисарай повторяет средневековую планировку, где когда-то находились дома, объединенные в более чем 30 кварталов (маале). Вы узнаете, как строились крымскотатарские дома, для чего нужна была маленькая калитка во двор соседа, как и где мылись обитатели дома и почему на дверях домов было две колотушки. Возле старинных фонтанов Бурма-чешме, Сырлы-чешме и Асма-Кую я расскажу о любви крымских татар к водным источникам, а возле мечети Орта Джами — о пяти принципах ислама. Мы пройдем по улице, где находились мастерские ремесленников и узнаем, легко ли было стать мастером в те времена. По Вашему желанию можем посетить семейный этнографический музей, который сочетает в себе музей, кофейню и мастерскую медника. Традиции встречи гостей, подачи кофе и сладостей можно воочию увидеть за чашечкой традиционного кофе, приготовленного в кофейне. На склонах горы Сувлу Кая в конце экскурсии полюбуемся потрясающей панорамой старинного Бахчисарая. Важная информация: