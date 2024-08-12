Старинный Бахчисарай - живописный городок в глубоком ущелье. Прогулка по извилистым улочкам старого города погружает в атмосферу восточного квартала.
Средневековая планировка, лестницы в узких переулках, цветные витражи, фонтаны-чешме и нависающие балконы
Средневековая планировка, лестницы в узких переулках, цветные витражи, фонтаны-чешме и нависающие балконы
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная атмосфера старинного города
- 📜 Истории о крымских ханах и местных традициях
- 🌿 Прогулка по узким улочкам и потаенным уголкам
- 💧 Посещение старинных фонтанов и мечетей
- ☕ Возможность попробовать традиционный кофе и сладости
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Ханский дворец
- Бани Сары Гюзель
- Мавзолей Диляры Бикеч
- Фонтаны Бурма-чешме, Сырлы-чешме, Асма-Кую
- Мечеть Орта Джами
- Семейный этнографический музей
Описание экскурсии
Дворец в саду, потаенные уголки и история о султане Сулеймане В ходе нашей экскурсии я проведу Вас узкими улочками исторического центра Бахчисарая. Расскажу об его истории, крымских ханах и местных традициях. Мы увидим тайные уголки города, куда редко заглядывают туристы. Гуляя вокруг ханского дворца, Вы узнаете, почему город назвали «дворец в саду», почему вокруг него не было крепостных стен и почему на воротах дворца изображены сражающиеся змеи. Бани Сары Гюзель раскроют тайны устройства водных процедур, использования деревянных сандалий«налын» и голубой глины (кила). Возле мавзолея Диляры Бикеч Вы услышите трагическую историю жены хана Крым Гирея и современную версию, которая утверждает, что А. С. Пушкин ошибся и данная дама была вовсе и не супругой правителя Крымского ханства. Я открою любопытные факты о том, кого брали в жены крымские ханы, чем занимались знатные обитательницы гарема и какая связь между Бахчисараем и турецким султаном Сулейманом. О домах крымских татар, старинных фонтанах и местной культуре Старый Бахчисарай повторяет средневековую планировку, где когда-то находились дома, объединенные в более чем 30 кварталов (маале). Вы узнаете, как строились крымскотатарские дома, для чего нужна была маленькая калитка во двор соседа, как и где мылись обитатели дома и почему на дверях домов было две колотушки. Возле старинных фонтанов Бурма-чешме, Сырлы-чешме и Асма-Кую я расскажу о любви крымских татар к водным источникам, а возле мечети Орта Джами — о пяти принципах ислама. Мы пройдем по улице, где находились мастерские ремесленников и узнаем, легко ли было стать мастером в те времена. По Вашему желанию можем посетить семейный этнографический музей, который сочетает в себе музей, кофейню и мастерскую медника. Традиции встречи гостей, подачи кофе и сладостей можно воочию увидеть за чашечкой традиционного кофе, приготовленного в кофейне. На склонах горы Сувлу Кая в конце экскурсии полюбуемся потрясающей панорамой старинного Бахчисарая. Важная информация:
- В летний период лучше начинать прогулку по городу с самого утра.
- Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой воду.
- Эта экскурсия не предполагает захода внутрь Бахчисарайского ханского дворца. Вы можете посетить его по желанию после нашей экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бахчисарайский ханский дворец (снаружи)
- Старинные фонтаны Бурма-чешме, Сырлы-чешме и Асма-Кую
- Мавзолей знаменитой Диляры Бикеч, воспетой в поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
- Бани Сары Гюзель
- Старинные улочки города
- Дом ювелира
- Дом медника
- Семейный этнографический музей крымских татар
- Оформление Большой ханской мечети и мечети Орта Джами
- Смотровая площадка с видом на старый Бахчисарай
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "Личные расходы", "Посещение семейного этнографического музея "Дом крымскотатарского медника" (1000 руб. за группу)
- , "Национальная кухня в этническом ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133
Завершение: Смотровая площадка с видом на старинный Бахчисарай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
12 авг 2024
Экскурсия интересная, много узнали о истории Бахчисарая. Жаль что сохранилось до наших дней не так много от такого богатого прошлого, но погружение в прошедшие эпохи получилось. Большое спасибо Елене за экскурсию!
В
Василиса
8 авг 2024
Экскурсия проходила по старой части города. Елена интересно рассказывает и про местные достопримечательности, и про особенности жизни крымских татар. Очень внимательный, отзывчивый экскурсовод, с кем незаметно летит время за увлекательной беседой.
Д
Динара
3 авг 2024
Экскурсия понравилась, сделана не стандартно и очень увлекательно, несмотря на то, что ханский дворец на ремонте, Елена провела нас по не туристическим местам, мы посмотрели на Бахчисарай под разными углами
И
Ирина
31 июл 2024
Чудесная прогулка с Еленой по Бахчисараю. До того впечатлились рассказами, что после этого города поехали в Евпаторию, чтобы продолжить знакомство с историей караимов))
Сама прогулка была в комфортном темпе, было интересно молодёжи 16-23 года. Впечатлились архитектурой, попробовали алычу!
100% рекомендации гида и этой экскурсии
С уважением, Ирина
Сама прогулка была в комфортном темпе, было интересно молодёжи 16-23 года. Впечатлились архитектурой, попробовали алычу!
100% рекомендации гида и этой экскурсии
С уважением, Ирина
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