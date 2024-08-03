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и культуре региона. Потрясающие виды и интересные факты о жизни и быте крымских татар ждут вас. Джип-тур по Бахчисараю - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Крыма. Получите массу впечатлений и эмоций, которые останутся с вами на всю жизнь. Не упустите шанс узнать больше о Крыме и его богатом наследии