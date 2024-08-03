Приглашаются все желающие на увлекательный джип-тур по столице Крымского ханства! В течение одного дня можно посетить пещерный город Чуфут-Кале, скальный монастырь и другие интересные места. Опытный гид расскажет об истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипах
- 🏰 Посещение древнего пещерного города Чуфут-Кале
- ⛪ Экскурсия по скальному монастырю
- 🌄 Потрясающие виды с обзорных площадок
- 📜 Узнаете историю и культуру крымских татар
- 🌟 Незабываемые впечатления и эмоции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Что можно увидеть
- Пещерный город Чуфут-Кале
- Скальный монастырь
- Смотровые площадки
- Бахчисарайские свинки
Описание экскурсии
Что вас ждет• Пещерный город Чуфут-Кале — древний город, который был основан в V–VI веках. Вы увидите его оборонительные сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки. Вы сможете оценить красоту восточных ворот города, которые являются одним из самых узнаваемых символов Чуфут-Кале.
- Скальный монастырь — пещерный монастырь, который был основан в VIII–IX веках. Вы познакомитесь с его историей и архитектурой.
- Смотровые площадки — вы сможете насладиться потрясающими видами на плато Ай-Петри, Чатыр-Даг, Роман-Кош, пещерные города Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и Качи-Кальон.
- Бахчисарайские свинки — смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на долину. Джип-тур по столице Крымского ханства — это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Крыма. Вы получите массу впечатлений и эмоций, которые останутся с вами на всю жизнь.
9:00,13:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожник (до 6 человек) с водителем-гидом
Что не входит в цену
- Трансфер из других городов Крыма
- Входной билет в Ханский дворец: взрослый - 300 рублей, пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) - 250 рублей, дети до 16 лет - бесплатно
- Входной билет в Чуфут-Кале: взрослый - 300 рублей, пенсионный (при наличии пенсионного удостоверения) - 150 рублей, дети до 16 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Завершение: Г. Бахчисарай
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00,13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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