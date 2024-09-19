Аршан - красоты Тункинской долины в мини-группе

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тункинской долине и Аршану. Вас ждут водопады, буддийский дацан и минеральные источники
В ходе этого путешествия по Тункинской долине можно насладиться целебными источниками и альпийскими лугами, а также посетить поселок Аршан, известный как уголок Сибирской Швейцарии.

Участники экскурсии увидят живописный водопад, буддийский дацан, минеральные источники и монгольский рынок. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет получить более персонализированный опыт

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Тункинской долины
  • 💧 Посещение минеральных источников
  • 🕌 Буддийский дацан
  • 🌊 Водопады Аршана
  • 🛍️ Монгольский рынок
    • Аршан - красоты Тункинской долины в мини-группе
    Аршан - красоты Тункинской долины в мини-группе
    Аршан - красоты Тункинской долины в мини-группе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Водопад
  • Буддийский дацан
  • Минеральные источники
  • Монгольский рынок
  • Ступа Даши Гоман

    • Описание экскурсии

    Программа тура:

    • Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске.
    • Остановка на смотровой площадке п. Култук.
    • Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки. Главное назначение ступы в том, чтобы помогать очищаться от негативных впечатлений, настраивать позитивный взгляд на жизнь и все вокруг. Вход к ступе охраняют железные львы. Положите монетки в знак благодарности, за то, что они пропустили вас к ступе.
    • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.

    • Возвращение в Иркутск. Важная информация:

    • Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии!
    • Экскурсия состоится при наборе группы минимум 3 человека.

    Ежедневно в 08:00

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Смотровая площадка п. Култук
    • Тункинские гольцы
    • Минеральные источники
    • Водопад, река Кынгарга
    • Монгольский рынок
    • Буддийский дацан
    Что включено
    • Трансфер по маршруту
    • Услуги гида-водителя
    Что не входит в цену
    • Питание
    • Личные расходы
    • Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: По адресу вашего проживания
    Завершение: Любое удобное место
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 15 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
    Важная информация
    • Организационные моменты:
    • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
    • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Байкала

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