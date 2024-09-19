В ходе этого путешествия по Тункинской долине можно насладиться целебными источниками и альпийскими лугами, а также посетить поселок Аршан, известный как уголок Сибирской Швейцарии.
Участники экскурсии увидят живописный водопад, буддийский дацан, минеральные источники и монгольский рынок. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет получить более персонализированный опыт
Участники экскурсии увидят живописный водопад, буддийский дацан, минеральные источники и монгольский рынок. Экскурсия проводится в мини-группе, что позволяет получить более персонализированный опыт
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Программа тура:
- Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске.
- Остановка на смотровой площадке п. Култук.
- Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки. Главное назначение ступы в том, чтобы помогать очищаться от негативных впечатлений, настраивать позитивный взгляд на жизнь и все вокруг. Вход к ступе охраняют железные львы. Положите монетки в знак благодарности, за то, что они пропустили вас к ступе.
- Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
• Возвращение в Иркутск. Важная информация:
- Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии!
- Экскурсия состоится при наборе группы минимум 3 человека.
Ежедневно в 08:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка п. Култук
- Тункинские гольцы
- Минеральные источники
- Водопад, река Кынгарга
- Монгольский рынок
- Буддийский дацан
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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