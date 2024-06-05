1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
15 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 4 500₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
- ССирина7 октября 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанСпасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
- ЕЕлена14 августа 2023Целебные источники Тункинской долины и курорт АршанЭкскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
- ССулус5 декабря 2022Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
- ААнастасия2 декабря 2022Экскурсия оставила просто незабываемые ощущения! Безумно красивые виды! Гид Ксения - очень приятная девушка, которая рассказывала много интересных фактов о
- ААлёна10 ноября 2022Лучшая экскурсия с лучшим гидом Ксенией. Прилетела в Иркутск из Владивостока, по делам на четыре дня и очень хотелось провести
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Тункинская долина»
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