Экскурсии в Тункинскую долину

Найдено 3 экскурсии в категории «Тункинская долина» на Байкале, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 3 чел.
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 4 500 за человека
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Аршан - красота Тункинской долины
    Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
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    к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

  • С
    Сирина
    7 октября 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
  • С
    Сулус
    5 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Мы просто в восторге от проведенной экскурсии. Спасибо большое Ксении!!!
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Экскурсия оставила просто незабываемые ощущения! Безумно красивые виды! Гид Ксения - очень приятная девушка, которая рассказывала много интересных фактов о
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    здешних местах. Было очень комфортно путешествовать с гидом, как будто едешь со старой знакомой в маленькое путешествие! Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, заезжали отведать вкусную бурятскую кухню. Благодарим очень за экскурсию и за эти впечатления!

  • А
    Алёна
    10 ноября 2022
    Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом Ксенией. Прилетела в Иркутск из Владивостока, по делам на четыре дня и очень хотелось провести
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    день для себя. Выбрав Тур на Аршан не пожалела не на минутку и выбрав себе индивидуальную экскурсию с Ксенией. Я влюбилась в Бурятию

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Тункинская долина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Тункинская долина
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Тункинская долина" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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