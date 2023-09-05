Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
Индивидуальная экскурсия на Байкале

Путешествие в Бурятию: индивидуальная экскурсия на Аршан - Саянские горы

5
7 отзывов
Приглашаю вас в путешествие из Иркутска по Бурятскому краю. Главной нашей целью станет небольшой поселок Аршан у подножия Саянских гор.

Горные реки и водопады, минеральные источники и буддийский храм, монгольский рынок и купание в термальных источниках — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
Идеальный Аршан - Саянские горы (Все включено)
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
21
фев
23
фев
25
фев
26
фев
1
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Тункинская долина
  • Байкал
  • Аршан
  • Водопады
  • Термальные и минеральные источники
  • Кедровые рощи
  • Будийский Дацан

Описание

Что вас ждет:

пос. Култук (обзорная площадка) • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
пос. Култук (обзорная площадка) • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Купание в термальном источнике
  • Все билеты по маршруту (вход в парк, к водопадам)
  • Обед
  • Вода на каждого участника
Что не входит
  • Дополнительные заезды по маршруту
  • Сувениры и развлечения
Место начала и завершения?
ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно при бронировании необходимо связаться с гидом для подтверждения и утончения деталей
  • Необходимое для комфортного тура:
  • Удобная обувь
  • Одежда по погоде
  • Купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце
  • Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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1
З
5 сен 2023
С
16 авг 2023
Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди
С
10 авг 2023
П
20 июля 2023
К
12 фев 2023

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