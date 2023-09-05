Путешествие в Бурятию: индивидуальная экскурсия на Аршан - Саянские горы
Приглашаю вас в путешествие из Иркутска по Бурятскому краю. Главной нашей целью станет небольшой поселок Аршан у подножия Саянских гор.
Горные реки и водопады, минеральные источники и буддийский храм, монгольский рынок и купание в термальных источниках — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
Горные реки и водопады, минеральные источники и буддийский храм, монгольский рынок и купание в термальных источниках — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
Ближайшие даты:
15
фев
фев
16
фев
фев
21
фев
фев
23
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
1
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мар
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тункинская долина
- Байкал
- Аршан
- Водопады
- Термальные и минеральные источники
- Кедровые рощи
- Будийский Дацан
Описание
Что вас ждет:
пос. Култук (обзорная площадка) • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
пос. Култук (обзорная площадка) • пос. Аршан прогулка к Будде медицины • прогулка по кедровому лесу • минеральные источники (для глаз, желудка, общеукрепляющий - можно попить и набрать домой) • прогулка по горному ущелью реки Кынгырга к водопаду • обед • посещение буддийского действующего храма Бодхидхарма • посещение монгольского рынка • пос. Жемчуг, купание в термальном источнике Необходимое для комфортного тура:.
удобная обувь • одежда по погоде • купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце • перекус.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Купание в термальном источнике
- Все билеты по маршруту (вход в парк, к водопадам)
- Обед
- Вода на каждого участника
- Что не входит
- Дополнительные заезды по маршруту
- Сувениры и развлечения
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обязательно при бронировании необходимо связаться с гидом для подтверждения и утончения деталей
- Необходимое для комфортного тура:
- Удобная обувь
- Одежда по погоде
- Купальные принадлежности, тапочки резиновые, полотенце
- Перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Звягина
5 сен 2023
С
Светлана
16 авг 2023
Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди
С
Ситников
10 авг 2023
П
Павел
20 июля 2023
К
Коломыцина
12 фев 2023
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