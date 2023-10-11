Погрузитесь в магическое путешествие по Баргузинской долине - природной жемчужине Бурятии.
Здесь вас ждут удивительные места силы: танцующая богиня Янжима, мистический Сувинский Саксонский замок и сакральные камни Ининского сада. В этих местах можно просить о семейном счастье, творческих успехах и заряде энергии. Почувствуйте магию природы, вдохните чистейший горный воздух и узнайте местные легенды. Возможно, именно здесь с вами случится настоящее чудо
Здесь вас ждут удивительные места силы: танцующая богиня Янжима, мистический Сувинский Саксонский замок и сакральные камни Ининского сада. В этих местах можно просить о семейном счастье, творческих успехах и заряде энергии. Почувствуйте магию природы, вдохните чистейший горный воздух и узнайте местные легенды. Возможно, именно здесь с вами случится настоящее чудо
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🙏 Посещение мест силы
- 🌬 Чистейший горный воздух
- 🗿 Сакральные камни
- 🏰 Мистические достопримечательности
- 🌟 Возможность увидеть чудо
Что можно увидеть
- Дворец Богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Дацан богини Янжимы
- Сувинская Саксония
- Ининский Сад Камней
Описание экскурсии
Таинственные места Бурятии Путешествие в самые знаковые места силы: Дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Туда едут просить о семейном счастье и творческих успехах, получить заряд энергии, увидеть уникальные пейзажи и настоящие чудеса природы, насытиться чистейшим горным воздухом и услышать местные легенды. Первая остановка — дворец Богини Янжимы, одна из главных святынь Бурятии. К «Танцующей Богине» идут и едут с самых разных уголков мира. Ей поклоняются творческие люди, а женщины обращаются за помощью в зачатии детей. Следующая точка нашего путешествия — Сувинский Саксонский замок, мистическая достопримечательность долины. Причудливые скалы напоминают развалины замка с громадными каменными башнями. Помимо завораживающего вида, у этого места есть и сакральное значение. Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров. Еще одна достопримечательность, созданная самой природой, — Ининский сад камней. Вид действительно необычный: огромные глыбы, хаотично разбросанные по абсолютно ровной поверхности. Местные полагают, что камни содержат в себе магическую силу — стоит лишь к ним прикоснуться, и может произойти чудо. Важная информация: Возьмите с собой теплые вещи, удобную обувь, бутылку воды.
с 1 мая по 30 октября
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 800 ₽
|Детский (от 4 до 10 лет)
|6 800 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дацан богини Янжимы
- Сувинская Саксония
- Ининский Сад Камней
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь с фиксированной пяткой, ветровку, солнечные очки, бутылку воды, наличные для покупки сувениров/личных расходов
- Если вы желаете совершить ритуал подношения Богине Янжиме, с собой необходимо взять: молоко, конфеты, печенье, водку, куклу. Хадак вы сможете приобрести в дацане
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 окт 2023
Спасибо за экскурсию! Мы прогуливаясь по тропам и медитировали на камнях. Особенно впечатлила возможность посетить дацан и узнать больше о буддийской культуре.
К
Кристина
30 сен 2023
Отличная программа экскурсии! Мы не только насладились красотой природы, но и погрузились в историю местности, посетив Сувинский замок и узнав о его тайнах. Это был день полный впечатлений и новых знаний.
Д
Дмитрий
22 авг 2023
Спасибо за организацию тура по Баргузинской долине. Все очень понравилось. У вас очень красиво. Намного красивее природа, чем с Иркутской стороны Байкала.
А
Анатолий
18 июля 2023
Спасибо организаторам за такой яркий опыт! Это действительно места силы!
Р
Регина
6 июля 2023
Уникальная экскурсия! Силу природы ощущаешь на себе. Ининский сад камней действительно поражает. Посетили дацан, все очень интересно. Завершили день медитацией на берегу Алгинского озера. Ощущения просто непередаваемые!
N
Nastya
19 июня 2023
Благодаря этой экскурсии мы смогли увидеть Баргузинскую долину во всей ее красе и разнообразии. Особенно запомнились прогулка по тропе к Богине Янжиме и медитация на камнях. Настоящее путешествие для души!
М
Мария
19 июня 2023
Эта экскурсия оказалась невероятным погружением в культуру и природу Бурятии. Посещение дацана 'Богини Янжимы' было особенно впечатляющим, чувствуется энергия. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя новые места силы!
Е
Евгения
28 мая 2023
Прекрасная программа экскурсии, полная интересных мест и удивительных впечатлений! Мы с удовольствием посетили Сувинский замок и медитировали в Ининском саду камней. Это был день, который навсегда останется в наших сердцах.
И
Игорь
14 мая 2023
Прогулка по Ининскому саду камней и медитация на берегу озера принесли нам умиротворение и гармонию. Обязательно рекомендуем всем, кто ищет спокойствия и отдыха на природе
А
Анастасия
13 мая 2023
Мы провели невероятный день. Особенно понравилось посещение Сувинского замка, места с древней историей и особой атмосферой. Спасибо организаторам за такой насыщенный и запоминающийся день!
О
Ольга
3 мая 2023
Невероятно красивая экскурсия! Мы окунулись в атмосферу древних ритуалов и медитации, наслаждаясь видами Баргузинской долины. Особенно понравилось посещение дацана и прогулка по тропе к Богине Янжиме. Обязательно вернемся сюда еще раз!
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