Погрузитесь в магическое путешествие по Баргузинской долине - природной жемчужине Бурятии. Здесь вас ждут удивительные места силы: танцующая богиня Янжима, мистический Сувинский Саксонский замок и сакральные камни Ининского сада. В этих местах можно просить о семейном счастье, творческих успехах и заряде энергии. Почувствуйте магию природы, вдохните чистейший горный воздух и узнайте местные легенды. Возможно, именно здесь с вами случится настоящее чудо

Описание экскурсии

Таинственные места Бурятии Путешествие в самые знаковые места силы: Дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Туда едут просить о семейном счастье и творческих успехах, получить заряд энергии, увидеть уникальные пейзажи и настоящие чудеса природы, насытиться чистейшим горным воздухом и услышать местные легенды. Первая остановка — дворец Богини Янжимы, одна из главных святынь Бурятии. К «Танцующей Богине» идут и едут с самых разных уголков мира. Ей поклоняются творческие люди, а женщины обращаются за помощью в зачатии детей. Следующая точка нашего путешествия — Сувинский Саксонский замок, мистическая достопримечательность долины. Причудливые скалы напоминают развалины замка с громадными каменными башнями. Помимо завораживающего вида, у этого места есть и сакральное значение. Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров. Еще одна достопримечательность, созданная самой природой, — Ининский сад камней. Вид действительно необычный: огромные глыбы, хаотично разбросанные по абсолютно ровной поверхности. Местные полагают, что камни содержат в себе магическую силу — стоит лишь к ним прикоснуться, и может произойти чудо. Важная информация: Возьмите с собой теплые вещи, удобную обувь, бутылку воды.