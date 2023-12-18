Аршан - все красоты сибирской природы

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Приглашаю вас в увлекательную поездку по живописной дороге вблизи высоких гор и красивых природных ландшафтов.

Проехав Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами, мы попадем в настоящий уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан.

Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Аршан - все красоты сибирской природы
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
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22
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка п. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, река Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан

Описание

Что вас ожидает:

  • Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске. По дороге по желанию заезжаем перекусить в кафе Каретный двор (оплата по меню).
  • Остановка на смотровой площадке п. Култук.
  • Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
  • Возвращение в Иркутск. Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии!

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение национального парка 200р/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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