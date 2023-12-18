Приглашаю вас в увлекательную поездку по живописной дороге вблизи высоких гор и красивых природных ландшафтов.
Проехав Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами, мы попадем в настоящий уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан.
Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
Проехав Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами, мы попадем в настоящий уголок Сибирской Швейцарии — поселок Аршан.
Всего за один день вы посетите красивейший водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
Ближайшие даты:
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка п. Култук
- Тункинские гольцы
- Минеральные источники
- Водопад, река Кынгарга
- Монгольский рынок
- Буддийский дацан
Описание
Что вас ожидает:
- Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске. По дороге по желанию заезжаем перекусить в кафе Каретный двор (оплата по меню).
- Остановка на смотровой площадке п. Култук.
- Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки.
- Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
- Возвращение в Иркутск. Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии!
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Оплата за посещение национального парка 200р/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По адресу вашего проживанияЗавершение: Любое удобное место
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие туры из Байкала
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бурятию: Тункинская долина и Аршан
Место вашего проживания в Иркутске
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На багги к Малому морю - Курминское ущелье, мысы Цаган-Хушун и Улан-Ханский
деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
13 000₽ за человека