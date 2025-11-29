читать дальше

горы Восточного Саяна (в том числе Шумак). Являюсь сертифицированным гидом по Байкалу. Туризм для меня это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествию по родному сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Организую для вас яркое путешествие, учту все ваши пожелания, отправлю вас в тур, в который бы отправилась с удовольствием и сама!