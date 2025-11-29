Описание экскурсии
У вас есть один день, чтобы познакомиться с Байкалом? Направляйтесь на остров Ольхон! Здесь вы сможете ощутить уникальную атмосферу региона и насладиться великолепием этого знаменитого озера. Посетите самые живописные уголки острова, проедете по безбрежным территориям и ощутите мощную энергетику Байкала! Комфортный тур в мини-группе. Присоединяйтесь!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Питание во время экскурсии
- Сувениры
- Услуги, не указанные в программе
- Переправа на Хивусе в обе стороны в период отсутствия ледовой переправы и парома
О чём нужно знать до поездки
В зимнее время, когда прекращается работа паромной переправы, доставка до острова осуществляется на Хивусе - судно на воздушной подушке. Стоимость билета на Хивусе 600-700 руб. /человека в одну сторону. Билет на Хивус в стоимость экскурсии не включен и оплачивается на месте самостоятельно.
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина — Тревел-эксперт
Всем путешественникам "Привет!". Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности "География" и "Туризм. Гостиничное дело". Работаю в туризме уже 15 лет. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье,
