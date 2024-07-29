6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
3 300₽ за человека
1 час 10 минут
Групповая
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
«На острове живут одни чайки и бакланы»
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
13 окт в 19:00
2 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
Весеннее приключение на острове Ольхон включает погоню за байкальскими нерпами и потрясающие виды с мыса Хобой. Путешествие на аэролодке
Начало: Улан-Удэ
«Мы с вами отправимся на остров Ольхон»
Расписание: С 1 апреля по 31 мая
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
13 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 июля 2024Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.
- ННаталья13 июля 2024Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!
- ППолина6 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
- ИИван5 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
- ТТатьяна4 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ООльга30 июля 2023Круиз на остров Огой и к источникам СурхайтыОтличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️
- ММакарова30 марта 2023Джиппинг на остров Ольхон по льду БайкалаСпасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
- ССендюрева6 февраля 2023Джиппинг на остров Ольхон по льду БайкалаДобрый день. Джиппинг Ольхон превзошел все ожидания. Гид Николай приехал вовремя к гостинице. Поздравил нашу именинницу с Днем рождения, это
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На острова»
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