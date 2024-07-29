Ю Юлия На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.

Н Наталья На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!

П Полина Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.

И Иван Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) читать дальше нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми. Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели

Т Татьяна Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

О Ольга Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты Отличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️

М Макарова Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала читать дальше стуле, за вкуснейшую местную еду, за байкальский коктейль, за изумительный чай, за надёжность и безопасность на всем пути. Обязательно сами вернёмся ещё и будем Вас рекомендовать. И спасибо Наталье за организацию нашего чудесного отдыха и помощь при сборах. Спасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,