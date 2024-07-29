Экскурсии на острова из Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» на Байкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
На автобусе
Джиппинг
31 отзыв
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
3 300 за человека
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
3 отзыва
1 час 10 минут
Групповая
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
«На острове живут одни чайки и бакланы»
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
13 окт в 19:00
2 500 за человека
Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
14 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
Весеннее приключение на острове Ольхон включает погоню за байкальскими нерпами и потрясающие виды с мыса Хобой. Путешествие на аэролодке
Начало: Улан-Удэ
«Мы с вами отправимся на остров Ольхон»
Расписание: С 1 апреля по 31 мая
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
13 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!
  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • О
    Ольга
    30 июля 2023
    Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
    Отличный маршрут, удобный катер, прекрасная природа. Нам все понравилось❤️
  • М
    Макарова
    30 марта 2023
    Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
    Спасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
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    стуле, за вкуснейшую местную еду, за байкальский коктейль, за изумительный чай, за надёжность и безопасность на всем пути. Обязательно сами вернёмся ещё и будем Вас рекомендовать. И спасибо Наталье за организацию нашего чудесного отдыха и помощь при сборах.

  • С
    Сендюрева
    6 февраля 2023
    Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
    Добрый день. Джиппинг Ольхон превзошел все ожидания. Гид Николай приехал вовремя к гостинице. Поздравил нашу именинницу с Днем рождения, это
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    было очень приятно (отдельное спасибо Наталье за такое внимание). У Николая прекрасное чувство юмора, поездка прошла на позитиве … при этом он успевал донести до нас исторические факты, видно как человек любит свой город. Яркие фотографии еще долго будут напоминать о поездке. Огромное спасибо Наталье и гиду Николаю)

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
  2. Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
  3. Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Малое Море
  2. Мыс Хобой
  3. Тункинская долина
  4. Набережная
  5. Хребет Хамар-Дабан
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 13 200. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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