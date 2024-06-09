Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра

Насладитесь уникальной поездкой на Тёплые озёра. Узнайте историю Култукского тракта, посетите смотровую площадку и сделайте фото на фоне горы Шапка Мономаха
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с историей Култукского тракта, насладитесь видами Байкала со смотровой площадки в Култуке и прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое.
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Эти озёра не взаимосвязаны и отличаются по химическому составу. Одно из них образовалось из-за таяния ледников, а два других - после карьерных работ. В парке есть пирсы с лежаками, прокат катамаранов и сапов, а также кафе. Белые и чёрные лебеди, плавающие по озёрам, стали символом экопарка. На берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня. Программа тура адаптируется под ваши желания и настроение группы. Локации могут меняться или дополняться новыми интересными местами. Поездка проходит в небольших группах до 4 человек на автомобиле Фольксваген Поло

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Уникальные фотографии
  2. 🌲 Природные красоты
  3. 🚗 Комфортный транспорт
  4. 🦢 Символические лебеди
  5. 🏞 Смотровая площадка
Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Култукский тракт
  • Смотровая площадка в Култуке
  • Горы Шапка Мономаха

Описание экскурсии

Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши. Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.

Ежедневно с 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка п. Култук
  • Живописный култукский тракт
  • Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
  • Горная вершина Шапка Мономаха
  • Черные реликтовые тополя
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
  • Обед в кафе. Средний чек - 600-1000 руб. /чел.
  • Входной билет на территорию экопарка - июнь 500 руб. /чел, июль, август 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
9 июн 2024
Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!

Входит в следующие категории Байкала

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