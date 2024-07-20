9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Байкалу с посещением Аршана и буддийского дацана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тункинской долине. Водопады, минеральные источники и буддийский дацан ждут вас в Аршане. Забронируйте тур
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
Расписание: Ежедневно в 08:00
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на три «Теплых озера» Байкала
Насладитесь уникальной поездкой на Тёплые озёра. Узнайте историю Култукского тракта, посетите смотровую площадку и сделайте фото на фоне горы Шапка Мономаха
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Тёплые озёра в мини-группе: индивидуальная экскурсия по Байкалу
Отправляйтесь на увлекательную поездку к трём Тёплым озёрам Байкала. Узнайте историю Култукского тракта, насладитесь видами и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Листвянке: культура и природа Байкала
Начните знакомство с Байкалом с увлекательной поездки в Листвянку. Прогулка по набережной, посещение музея Тальцы и встреча с байкальской нерпой ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Байкалу: Листвянка, музей Тальцы и бурятская кухня
Листвянка - идеальное место для знакомства с Байкалом! Прогулка по набережной, музей Тальцы, бурятская кухня и байкальская нерпа ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия20 июля 2024Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
- ННаталья29 июня 2024Большое спасибо за рекомендацию, Алина! Сергей действительно профессионал - мы в полном восторге! Это кладезь знаний и о КБЖД, и
- ООльга9 июня 2024Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!
- ИИнна5 июня 2024Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Однодневные»
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