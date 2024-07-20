Однодневные – экскурсии на Байкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Пешая
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Байкалу с посещением Аршана и буддийского дацана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Тункинской долине. Водопады, минеральные источники и буддийский дацан ждут вас в Аршане. Забронируйте тур
Начало: Отель, жд вокзал, аэропорт, сквер Кирова
Расписание: Ежедневно в 08:00
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на три «Теплых озера» Байкала
Насладитесь уникальной поездкой на Тёплые озёра. Узнайте историю Култукского тракта, посетите смотровую площадку и сделайте фото на фоне горы Шапка Мономаха
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
На Тёплые озёра в мини-группе
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Тёплые озёра в мини-группе: индивидуальная экскурсия по Байкалу
Отправляйтесь на увлекательную поездку к трём Тёплым озёрам Байкала. Узнайте историю Култукского тракта, насладитесь видами и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом: поездка в Листвянку в мини-группе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Листвянке: культура и природа Байкала
Начните знакомство с Байкалом с увлекательной поездки в Листвянку. Прогулка по набережной, посещение музея Тальцы и встреча с байкальской нерпой ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Байкалу: Листвянка, музей Тальцы и бурятская кухня
Листвянка - идеальное место для знакомства с Байкалом! Прогулка по набережной, музей Тальцы, бурятская кухня и байкальская нерпа ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    20 июля 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Экскурсию провел Артем. Мы ему очень благодарны! Пили травяной чай и кофе из самовара на берегу Байкала. Погода выдалась великолепная.
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    Все запланированные места посетили. На катере пересекли по водной глади Байкал. По отвесной скале поднялись на самый вверх. Здесь уникальная природа и исторические достопримечательности – единственный сохранившийся маяк 1901 года, белый камень – уникальный выход геологических пород белого мрамора, церковь Преображения Господня – внутри деревянной церкви находится резной иконостас и др. Вниз до КБЖД спустились по деревянной лесенке в 320 ступеней. Далее мы шли примерно 5 км по шпалам КБЖД или по каменистой тропе вдоль железной дороги до Галереи № 1, которая является памятником инженерного искусства. Интересно, познавательно. Данную экскурсию рекомендую!

  • Н
    Наталья
    29 июня 2024
    КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
    Большое спасибо за рекомендацию, Алина! Сергей действительно профессионал - мы в полном восторге! Это кладезь знаний и о КБЖД, и
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    о Байкале. Гид с широчайшим кругозором! Экскурсия очень насыщенная много локаций успели посмотреть мы (я, муж и сын 10 лет) уставшие и счастливые!

  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
    Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Красота Тункинской долины - индивидуальная экскурсия в Аршан
    Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
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    к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Однодневные»

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  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Кобылья голова
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
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