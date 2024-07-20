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Все запланированные места посетили. На катере пересекли по водной глади Байкал. По отвесной скале поднялись на самый вверх. Здесь уникальная природа и исторические достопримечательности – единственный сохранившийся маяк 1901 года, белый камень – уникальный выход геологических пород белого мрамора, церковь Преображения Господня – внутри деревянной церкви находится резной иконостас и др. Вниз до КБЖД спустились по деревянной лесенке в 320 ступеней. Далее мы шли примерно 5 км по шпалам КБЖД или по каменистой тропе вдоль железной дороги до Галереи № 1, которая является памятником инженерного искусства. Интересно, познавательно. Данную экскурсию рекомендую!