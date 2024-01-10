Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным

Приглашаю Вас ощутить тишину и покой поселка на западном берегу Байкала! Красота пейзажей, простор, много воздуха и воды. Летом Вас ждет таинственное сухое озеро, Кудыкина гора, заедем в гости к маламутам. Откроем вместе удивительный мир Байкальской природы!
5
9 отзывов
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным

Описание экскурсии

Дорогие друзья! Приглашаем вас ощутить тишину и покой поселка Большое Голоустное, расположенного на западном берегу великого озера Байкал! Вас ждет незабываемое путешествие в мир природной красоты, где простор и чистота пейзажей наполняют душу вдохновением. Летом здесь открываются волшебные места, которые стоит увидеть собственными глазами. Мы посетим таинственное сухое озеро, отыщем Кудыкину гору и отправимся в гости к дружелюбным маламутам. Каждый уголок этого края пропитан магией и первозданностью природы. Откройте для себя удивительный мир Байкальской природы вместе с нами! Позвольте себе погрузиться в атмосферу покоя и красоты, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь кристально чистыми водами Байкала. Не упустите возможность вдохновиться прекрасным и открыть новые горизонты. Присоединяйтесь к нашей экскурсии в Большое Голоустное и создайте свои незабываемые воспоминания! За дополнительную плату можно:
покататься на болотоходе -12 000 руб. в час.
покататься на болотоходе -12 000 руб. в час.
•покататься на болотоходе -12 000 руб. в час.
  • зимой отправиться на экскурсию в питомник маламутов — 700 руб. /чел., если вам захочется покататься — 2000 руб. /чел.;
  • покататься на коньках — от 400 руб.;
  • зимой покататься на хивусе — стоимость лучше уточнять при бронировании. Важная информация: Обратите внимание, что организатором экскурсии является команда гидов и Вашим экскурсоводом может оказаться любой из них. При желании Вы можете уточнить имя гида, задав вопрос в заказе.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Байкал
  • Реликтовые тополя
  • Белая гора (Кудыкина гора)
  • Сухое озеро (летом)
  • Женский камень
  • Пос. Большое Голоустное
  • Пос. Малое Голоустное
  • Церковь во имя Николая Чудотворца
Что включено
  • Трансфер на комфортном минивэне
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк - примерно 250 руб. /чел. (летом)
  • Обед (сибирская и бурятская кухня): 800 руб. в среднем
  • Трансфер из отдаленных районов: Ново-Ленино и Синюшина гора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что организатором экскурсии является команда гидов и Вашим экскурсоводом может оказаться любой из них. При желании Вы можете уточнить имя гида
  • Задав вопрос в заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ж
Сегодня, 10 января, провела замечательный день с гидом Алиной!! Уже целый год я мечтала увидеть байкальский лёд. И вот, наконец, моя мечта сбылась!! И помогла мне её осуществить гид Алина!!
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Наш автопоход лежал в посёлок Галустное. По пути я многое узнала из истории создания местных населённых пунктов, а так же Алина поведала мне очень интересные факты из жизни декабристов и их жён!! И, конечно, байкальский лёд!! Это просто ЧУДО Природа - самый лучший художник!! Мы увидели и рисунки, и пузырьки, и наледи! Заглянули в подледное царство. Алина очень интересно разъяснила "физику" природных явлений! Я обогатилась не только визуально и интеллектуально, но и получила массу эмоций!! После этого мы погрелись и пообедали в местном кафе! Я впервые попробовала "позы" и омуля! После этого познакомились с чудесными собачками Маламутами. А Хозяйка питомника рассказала о их привычках!! День прошёл просто замечательно!! Благодарю за это увлекательное путешествие своего гида Алину!!!

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Я
Не попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого.

Благодарю Евгения за экскурсию, рассказы о жизни Иркутска. Он помог достать коньки, хотя
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пункт был закрыт, и поддерживал всю дорогу на льду в буквальном смысле. Кататься по Байкалу — очень непросто. Еще он показал самые красивые пузырьки на льду. Девочки, если едете одни, как я, то не переживайте – Евгений еще отлично фоткает)

Спасибо за организацию и помощь в исполнении мечты.

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Е
Мы в восторге от Байкала! Экскурсия на зимний берег в Б. Голоустное-это место где легко дышится и наполняешься энергией! Наш гид Роман помог нам ощутить себя отдохнувшими и поделился с нами своей любовью к этим прекрасным местам! Вернемся летом!
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К
Во первых нам достался самый лучший гид Андрей Олегович! А больше ничего и не надо! Всё расскажет. Все покажет. Класс! р. с если можно поставить 6, то 6!
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Е
Вот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
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В
Незабываемая поездка в живописные места! Все, что я хотела увидеть, прочувствовать, вдохнуть- осуществилось!
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