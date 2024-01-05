Приглашаем вас насладиться уединением и спокойствием в поселке Большое Голоустное, расположенном на живописном западном берегу озера Байкал.



Здесь вы сможете в полной мере оценить величие природы: взглянуть на звездное небо, отражающееся в прозрачном льду озера, насладиться свежестью чистейшего воздуха и воды.



Зимой Байкал превращается в волшебную страну с уникальными ледяными образованиями, где каждый пузырек воздуха, запечатленный в льду, рассказывает свою историю.



Помимо пеших прогулок по заснеженным тропам, вы получите возможность покататься на коньках по зеркальной поверхности озера и посетить дружелюбных маламутов, которые согреют вас своим теплом в холодные зимние дни.



Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Байкал таким, каким вы его еще не видели