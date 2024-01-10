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Наш автопоход лежал в посёлок Галустное. По пути я многое узнала из истории создания местных населённых пунктов, а так же Алина поведала мне очень интересные факты из жизни декабристов и их жён!! И, конечно, байкальский лёд!! Это просто ЧУДО Природа - самый лучший художник!! Мы увидели и рисунки, и пузырьки, и наледи! Заглянули в подледное царство. Алина очень интересно разъяснила "физику" природных явлений! Я обогатилась не только визуально и интеллектуально, но и получила массу эмоций!! После этого мы погрелись и пообедали в местном кафе! Я впервые попробовала "позы" и омуля! После этого познакомились с чудесными собачками Маламутами. А Хозяйка питомника рассказала о их привычках!! День прошёл просто замечательно!! Благодарю за это увлекательное путешествие своего гида Алину!!!