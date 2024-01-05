Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Индивидуальная экскурсия на Байкале

Забудьте о суете в поселке Большое Голоустное, где природа Байкала раскрывает свою красоту и величие

Приглашаем вас насладиться уединением и спокойствием в поселке Большое Голоустное, расположенном на живописном западном берегу озера Байкал.

Здесь вы сможете в полной мере оценить величие природы: взглянуть на звездное небо, отражающееся в прозрачном льду озера, насладиться свежестью чистейшего воздуха и воды.

Зимой Байкал превращается в волшебную страну с уникальными ледяными образованиями, где каждый пузырек воздуха, запечатленный в льду, рассказывает свою историю.

Помимо пеших прогулок по заснеженным тропам, вы получите возможность покататься на коньках по зеркальной поверхности озера и посетить дружелюбных маламутов, которые согреют вас своим теплом в холодные зимние дни.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Байкал таким, каким вы его еще не видели
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Ближайшие даты:
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Байкал
  • Лед с пузырьками
  • Белую гор(кудыкину гору)
  • Пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное

Описание

Что вас ожидает:

Байкал, лед с пузырьками, Белую гору (кудыкину гору), пос. Большое Голоустное и пос. Малое Голустное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном минивэне. Я заберу вас в Иркутске
  • А после экскурсии привезу обратно
Что не входит
  • Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории Прибайкальский национальный парк — 160 руб. /чел. (летом, и в том случае, мы с Вами идем до Сухого озера)
  • Обед может быть в кафе/ресторане (сибирская и бурятская кухня) или хлебосольный фермерский обед (650 руб. с человека), если будем заезжать в гости к маламутам
  • Экскурсия в питомник маламутов — 500 руб. /чел., если вам захочется покататься — 1500 руб. /чел.
  • Аренда коньков – от 250 руб.
  • Аренда хивуса, квадроциклов, снегоходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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