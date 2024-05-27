Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру

Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Озеро Байкал - одно из красивейших мест в мире, где каждый закат превращается в настоящее чудо.

Групповая экскурсия на закате по озеру Байкал предлагает уникальную возможность насладиться прогулкой на корабле, рассмотреть
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восхитительные виды с воды и отдохнуть у костра.

Байкальский закат совсем не похож на городской - природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры. Такой Байкал стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка гарантированы.

Увлекательная прогулка на корабле и расслабление у костра в окружении первозданной природы - лучшее завершение любого дня. Погрузитесь в волшебство заката на Байкале и создайте незабываемые воспоминания

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌅 Невероятные закаты на Байкале
  2. 🚢 Прогулка на корабле по озеру
  3. 📸 Шикарные фотокадры
  4. 🌿 Чистый воздух и природа
  5. 🔥 Отдых у костра

Что можно увидеть

  • Байкал
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Байкальский этюд в багровых тонах Байкальский закат совсем не похож на городской — у озера природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры. Такой Байкал точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни… Ну и кадры, конечно, будут шикарными! Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка… Вас ждет увлекательная прогулка на корабле, а после мы расслабимся у костра в окружении первозданной природы. Лучшее завершение любого дня, не правда ли? Вперёд, за впечатлениями! Погрузитесь в волшебство заката на Байкале!

с 1 мая по 30 октября

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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 500 ₽
Детский от (4 до 10 лет)3 500 ₽
Детский (до 3 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на корабле
  • Костёр на берегу Байкала
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
27 мая 2024
Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами!
Спасибо огромное!
Е
10 окт 2023
Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
У
23 сен 2023
Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
В
18 авг 2023
Всё было организовано отлично для того, чтобы я могла насладиться прогулкой по Байкалу! Пледы были как раз кстати. Буду советовать своим близким и друзьям вас
Д
12 авг 2023
Летом Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию. Закат с корабля по моему еще красивее, чем с берега. Все очень понравилось
Д
5 июля 2023
Очень насыщенный получился у нас тур. А экскурсия «на закат» добавила еще больше красок в наше путешествие, хорошая задумка прогулки на закате, действительно очень красиво! Спасибо
В
19 июня 2023
Экскурсия на закат прекрасна! Спасибо, что делаете отдых незабываемым! Остались теплые приятные впечатления.
А
16 июня 2023
Красивая получилась у нас прогулка, а костер напомнил мне детство. Спасибо за такой душевный отдых
К
17 мая 2023
Закат на Байкале – это так красиво. С теплохода виды шикарные, спасибо за организацию. Посидели с ребятишками у костра и довольные все поехали домой
В
13 мая 2023
Байкал впечатлил своей красотой и величавым спокойствием. Все в экскурсии было хорошо организовано. Спасибо!
М
5 мая 2023
Все прошло отлично, в восторге. Я осталась под впечатлением, хотелось бы повторить и не раз)

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