восхитительные виды с воды и отдохнуть у костра. Байкальский закат совсем не похож на городской - природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры. Такой Байкал стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка гарантированы. Увлекательная прогулка на корабле и расслабление у костра в окружении первозданной природы - лучшее завершение любого дня. Погрузитесь в волшебство заката на Байкале и создайте незабываемые воспоминания

Описание экскурсии

Байкальский этюд в багровых тонах Байкальский закат совсем не похож на городской — у озера природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры. Такой Байкал точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни… Ну и кадры, конечно, будут шикарными! Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка… Вас ждет увлекательная прогулка на корабле, а после мы расслабимся у костра в окружении первозданной природы. Лучшее завершение любого дня, не правда ли? Вперёд, за впечатлениями! Погрузитесь в волшебство заката на Байкале!