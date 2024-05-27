Озеро Байкал - одно из красивейших мест в мире, где каждый закат превращается в настоящее чудо.
Групповая экскурсия на закате по озеру Байкал предлагает уникальную возможность насладиться прогулкой на корабле, рассмотреть
Групповая экскурсия на закате по озеру Байкал предлагает уникальную возможность насладиться прогулкой на корабле, рассмотреть
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Невероятные закаты на Байкале
- 🚢 Прогулка на корабле по озеру
- 📸 Шикарные фотокадры
- 🌿 Чистый воздух и природа
- 🔥 Отдых у костра
Что можно увидеть
- Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Байкальский этюд в багровых тонах Байкальский закат совсем не похож на городской — у озера природа играет совершенно другими красками, и ветер, будто художник, рисует ими причудливые узоры. Такой Байкал точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни… Ну и кадры, конечно, будут шикарными! Нереальная эстетика, чистый воздух, душевная атмосфера и 100% перезагрузка… Вас ждет увлекательная прогулка на корабле, а после мы расслабимся у костра в окружении первозданной природы. Лучшее завершение любого дня, не правда ли? Вперёд, за впечатлениями! Погрузитесь в волшебство заката на Байкале!
с 1 мая по 30 октября
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ₽
|Детский от (4 до 10 лет)
|3 500 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на корабле
- Костёр на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 30 октября
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 мая 2024
Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами!
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Е
Евгений
10 окт 2023
Экскурсия замечательная, всё в соответствии с заявленной программой. После прогулки на берегу Байкала нас уже ждал костер, мы классно отдохнули, на закате пели песни под гитару. Костер трещит, на Байкале штиль, это незабываемо.
У
Ульяна
23 сен 2023
Впечатления не передать словами, эмоции зашкаливают. Всем советую посетить Байкал на закате!
В
Вероника
18 авг 2023
Всё было организовано отлично для того, чтобы я могла насладиться прогулкой по Байкалу! Пледы были как раз кстати. Буду советовать своим близким и друзьям вас
Д
Дарья
12 авг 2023
Летом Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию. Закат с корабля по моему еще красивее, чем с берега. Все очень понравилось
Д
Дмитрий
5 июля 2023
Очень насыщенный получился у нас тур. А экскурсия «на закат» добавила еще больше красок в наше путешествие, хорошая задумка прогулки на закате, действительно очень красиво! Спасибо
В
Валерия
19 июня 2023
Экскурсия на закат прекрасна! Спасибо, что делаете отдых незабываемым! Остались теплые приятные впечатления.
А
Александр
16 июня 2023
Красивая получилась у нас прогулка, а костер напомнил мне детство. Спасибо за такой душевный отдых
К
Катерина
17 мая 2023
Закат на Байкале – это так красиво. С теплохода виды шикарные, спасибо за организацию. Посидели с ребятишками у костра и довольные все поехали домой
В
Валентина
13 мая 2023
Байкал впечатлил своей красотой и величавым спокойствием. Все в экскурсии было хорошо организовано. Спасибо!
М
Марина
5 мая 2023
Все прошло отлично, в восторге. Я осталась под впечатлением, хотелось бы повторить и не раз)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие экскурсии из Байкала
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.