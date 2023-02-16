В аэропорту Иркутска вас встретят наши гид и водитель.
На протяжении всего путешествия они будут составлять вам компанию, делиться историями об озере, его легендах и преданиях.
Располагайтесь в удобном и комфортном автомобиле по типу "Хендай Старекс".
Нас ждёт дорога до острова Ольхон.
По пути – остановка в кафе с популярными блюдами национальной бурятской кухни (обед за свой счёт).
Паромная переправа.
Заселение в отель, а после небольшая обзорная экскурсия до скалы Шаманки.
Мы пройдём мимо 13 священных столбов Сэргэ, которые олицетворяют легендарных сыновей небесных духов.
За подробностями обращайтесь к нашему гиду – он всё интересно и красочно расскажет.
Приближаемся к мысу Бурхан.
Отсюда открывается самый знаменитый вид Байкала, который печатают на открытках по всему миру.
Отдельным пунктом рекомендуем полюбоваться горящим ольхонским закатом.
Сложно представить что-то более красивое, чем ярко-красный огненный шар медленно опускающийся за горные хребты Байкала, а солнечный свет мягко отражается от тысяч дрейфующих льдин.
Питание: не включено.
Завтрак в отеле.
Впереди у нас настоящее приключение с песчаными дюнами, бурыми степями и скалистыми берегами.
Во время поездки вы, как следует, проникнитесь силой Байкала.
Вы увидите мыс “Любви”, скалы “Три брата”, “Урочище Песчаное” и знаменитую скульптуру Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.
Мы на Хобое.
Гид расскажет вам о разных мифах, с которыми связана эта локация.
Например, по одной из легенд Белоголовый Орёл – сын хозяина-духа Ольхона, стал здесь первым шаманом.
После нас ждёт небольшой обед-пикник.
Мы уже рассказывали, что только в мае на Ольхоне можно увидеть ледоход.
Байкал освобождается от ледяных оков и заново запускает круговорот рождения и жизни.
В доказательство этому повсюду зацветает Маральник, или Сибирский Багульник.
Встаньте у самого края Хобоя и вдохните энергию обновления!
Питание: завтрак, обед-пикник.
Рекомендуем встретить байкальский рассвет!
Здесь он будто расцвечен всей палитрой пастельных красок.
Завтракаем и неспешно готовимся к отъезду.
По пути устроим небольшую экскурсию по Тажеранским степям.
Эти места богаты на необычные мысы и укрытые заливы.
Неподалёку от трассы находятся древние наскальные рисунки – их возраст составляет свыше 4,5 лет!
Всё здесь пропитано древними сказаниями и легендами.
Огромное впечатление оставляют памятники Орлу и Бродяге, которые олицетворяют дух сибирских первооткрывателей и традиционный уклад кочевников.
Приезжаем в Иркутск.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в отеле Ирбис или аналогичном (двухместное размещение, удобства в номере).
Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек – 35 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение 5 500 рублей.
Гостиница Ирбис находится в 5 минутах езды от Мыса Харанцы и располагает караоке, рестораном и сауной. От отеля до центра Хужира можно дойти пешком за 10 минут. Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всем отеле.
авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.