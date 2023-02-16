1 день

Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

В аэропорту Иркутска вас встретят наши гид и водитель.

На протяжении всего путешествия они будут составлять вам компанию, делиться историями об озере, его легендах и преданиях.

Располагайтесь в удобном и комфортном автомобиле по типу "Хендай Старекс".

Нас ждёт дорога до острова Ольхон.

По пути – остановка в кафе с популярными блюдами национальной бурятской кухни (обед за свой счёт).

Паромная переправа.

Заселение в отель, а после небольшая обзорная экскурсия до скалы Шаманки.

Мы пройдём мимо 13 священных столбов Сэргэ, которые олицетворяют легендарных сыновей небесных духов.

За подробностями обращайтесь к нашему гиду – он всё интересно и красочно расскажет.

Приближаемся к мысу Бурхан.

Отсюда открывается самый знаменитый вид Байкала, который печатают на открытках по всему миру.

Отдельным пунктом рекомендуем полюбоваться горящим ольхонским закатом.

Сложно представить что-то более красивое, чем ярко-красный огненный шар медленно опускающийся за горные хребты Байкала, а солнечный свет мягко отражается от тысяч дрейфующих льдин.

Питание: не включено.