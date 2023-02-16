Майские выходные на Ольхоне

Энергия жизни и обновления ждёт вас в майском путешествии

5
3 отзыва
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Энергия жизни и обновления ждёт вас в майском путешествии по Байкалу! Наш автотур на выходные станет идеальной возможностью побывать на удивительном Ольхоне. Скала Шаманка и мыс Хобой – это настоящие символы Байкала. Их и разные другие чудеса вы увидите на нашем незабываемом road-trip. Кроме того, в мае на Ольхоне как раз начинается ледоход. Такое зрелище стоит увидеть хотя бы раз в жизни!
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Майские выходные на Ольхоне
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Родина первого шамана
Родина первого шамана
Послушаем увлекательные рассказы гида о легендах и мифах Ольхона
Байкальский ледоход
Байкальский ледоход
Увидим как тысячи ледяных глыб медленно дрейфуют по бескрайнему Байкалу
Пробуждение природы Байкала
Пробуждение природы Байкала
Нас ждет пикник среди цветущего сибирского багульника на берегу мыса Хобой

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

В аэропорту Иркутска вас встретят наши гид и водитель.

На протяжении всего путешествия они будут составлять вам компанию, делиться историями об озере, его легендах и преданиях.

Располагайтесь в удобном и комфортном автомобиле по типу "Хендай Старекс".

Нас ждёт дорога до острова Ольхон.

По пути – остановка в кафе с популярными блюдами национальной бурятской кухни (обед за свой счёт).

Паромная переправа.

Заселение в отель, а после небольшая обзорная экскурсия до скалы Шаманки.

Мы пройдём мимо 13 священных столбов Сэргэ, которые олицетворяют легендарных сыновей небесных духов.

За подробностями обращайтесь к нашему гиду – он всё интересно и красочно расскажет.

Приближаемся к мысу Бурхан.

Отсюда открывается самый знаменитый вид Байкала, который печатают на открытках по всему миру.

Отдельным пунктом рекомендуем полюбоваться горящим ольхонским закатом.

Сложно представить что-то более красивое, чем ярко-красный огненный шар медленно опускающийся за горные хребты Байкала, а солнечный свет мягко отражается от тысяч дрейфующих льдин.

Питание: не включено.

Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
2 день

Мыс Хобой

Завтрак в отеле.

Впереди у нас настоящее приключение с песчаными дюнами, бурыми степями и скалистыми берегами.

Во время поездки вы, как следует, проникнитесь силой Байкала.

Вы увидите мыс “Любви”, скалы “Три брата”, “Урочище Песчаное” и знаменитую скульптуру Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.

Мы на Хобое.

Гид расскажет вам о разных мифах, с которыми связана эта локация.

Например, по одной из легенд Белоголовый Орёл – сын хозяина-духа Ольхона, стал здесь первым шаманом.

После нас ждёт небольшой обед-пикник.

Мы уже рассказывали, что только в мае на Ольхоне можно увидеть ледоход.

Байкал освобождается от ледяных оков и заново запускает круговорот рождения и жизни.

В доказательство этому повсюду зацветает Маральник, или Сибирский Багульник.

Встаньте у самого края Хобоя и вдохните энергию обновления!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Ольхон - Тажеранские степи - Иркутск

Рекомендуем встретить байкальский рассвет!

Здесь он будто расцвечен всей палитрой пастельных красок.

Завтракаем и неспешно готовимся к отъезду.

По пути устроим небольшую экскурсию по Тажеранским степям.

Эти места богаты на необычные мысы и укрытые заливы.

Неподалёку от трассы находятся древние наскальные рисунки – их возраст составляет свыше 4,5 лет!

Всё здесь пропитано древними сказаниями и легендами.

Огромное впечатление оставляют памятники Орлу и Бродяге, которые олицетворяют дух сибирских первооткрывателей и традиционный уклад кочевников.

Приезжаем в Иркутск.

Питание: завтрак.

Ольхон - Тажеранские степи - ИркутскОльхон - Тажеранские степи - ИркутскОльхон - Тажеранские степи - ИркутскОльхон - Тажеранские степи - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Ирбис или аналогичном (двухместное размещение, удобства в номере).

Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек – 35 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение 5 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Ирбис»

2 ночи

Гостиница Ирбис находится в 5 минутах езды от Мыса Харанцы и располагает караоке, рестораном и сауной. От отеля до центра Хужира можно дойти пешком за 10 минут. Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всем отеле.

Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе на Хендай Старекс, УАЗ
  • Сопровождение гида
  • Обзорная экскурсия по Хужиру
  • Экскурсия на Хобой
  • Экскурсия по Тажеранским степям
  • Проживание в отеле “Ирбис” (или аналог)
  • Разрешения на посещения нац. парка
  • Питание: завтраки во второй и третий день, обед-пикник во второй день
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 фев 2023
Очень понравилось! Для хорошего знакомства с Байкалом времени достаточно. Свободный день тоже помогает.
Организовано все под ключ, думать ни о чем не надо!
Еда на турбазе хоть и не разнообразная и не национальная кухня, но вкусная, наедаешься. А вот уха на байкале, с глинтвейном или поцелуем Байкала - особой шик.
Очень понравилось! Для хорошего знакомства с Байкалом времени достаточно. Свободный день тоже помогает.Очень понравилось! Для хорошего знакомства с Байкалом времени достаточно. Свободный день тоже помогает.Очень понравилось! Для хорошего знакомства с Байкалом времени достаточно. Свободный день тоже помогает.
Я
14 фев 2023
Шикарнейший тур. Невероятно уютная атмосфера! Ольхон - это про душу, это про гармонию с самим собой и про свободу.
Бескрайний лёд, гроты и необъятный горизонт настраивают на спокойный лад. Изучать каждый миллиметр льда и слушать, как с тобой разговаривает дедушка Байкал можно бесконечно. Это особенное место с особенной атмосферой.
Шикарнейший тур. Невероятно уютная атмосфера! Ольхон - это про душу, это про гармонию с самим собой и про свободу.Шикарнейший тур. Невероятно уютная атмосфера! Ольхон - это про душу, это про гармонию с самим собой и про свободу.Шикарнейший тур. Невероятно уютная атмосфера! Ольхон - это про душу, это про гармонию с самим собой и про свободу.Шикарнейший тур. Невероятно уютная атмосфера! Ольхон - это про душу, это про гармонию с самим собой и про свободу.
С
13 фев 2023
Здравствуйте! впечатления о туре: - все прекрасно, организовано замечательно, чуткий, внимательный к туристам гид. Так что, от души, -«спасибо», буду, по возможности, выбирать отдых с Вашей компанией, обращаться к Вам!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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