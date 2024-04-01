Туры на 3 дня на Байкале

Найдено 15 туров в категории «3-дневные туры» на Байкале, цены от 14 900 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четырёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000 за человека
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500 за человека
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000 за человека
Путешествие до Ольхона. Круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000 за человека
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900 за человека
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000 за человека
Летний трёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000 за человека
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 1.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Medium 2.0»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000 за человека
Тур выходного дня «Maximum»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500 за человека
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000 за человека
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Фотопутешествие по топовым локациям Байкала
    Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня
    Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    7 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
  • Е
    Елизавета
    6 февраля 2024
    Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
    Всё чётко, во время и на высшем уровне.
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Майские выходные на Ольхоне
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • А
    Анастасия
    19 сентября 2023
    Удивительная Бурятия
    Большое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Майские выходные на Ольхоне
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Майские выходные на Ольхоне
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
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