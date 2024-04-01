М Марина Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Успели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.

А Анна Фотопутешествие по топовым локациям Байкала Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!

В Вера Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дня Отдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!

Е Екатерина Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.

Е Елизавета Дар богов Байкала. Весеннее путешествие Всё чётко, во время и на высшем уровне.

Е Екатерина Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍

О Ольга Майские выходные на Ольхоне Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.

А Анастасия Удивительная Бурятия Большое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!

Н Надежда Майские выходные на Ольхоне Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!