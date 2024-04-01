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Авторский тур
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Фотопутешествие по топовым локациям Байкала: съемка с дрона
Вас ждет трехдневное путешествие по величественному Байкалу с профессиональной фотосессией и уникальными кадрами
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Круиз на Байкале до Ольхона: отдых и экскурсии на теплоходе комфорт-класса
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дар богов Байкала. Весеннее путешествие
Начало: иркутск
от 34 900₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
62 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур выходного дня «Maximum»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно июнь-август
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
97 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по Большой Байкальской Тропе (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
21 июня в 09:00
12 июля в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина1 апреля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняУспели увидеть зимний Байкал. Спасибо экскурсоводам, вывозили сразу на места, где еще в конце марта сохранялось великолепие зимнего Байкала. Спасибо Марии, организатору туру. Всегда на связи. Понравилось радушность местного населения.
- ААнна10 марта 2024Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
- ВВера24 февраля 2024Зимний Байкал во всем великолепии: все лучшее за 3 дняОтдых был в феврале. Зимний Байкал прекрасен! Виды потрясающие. Поездка на о. Ольхон п. Хужир -место силы! Много открытий для себя! Организатору Марии, гиду Ольге -спасибо за прекрасные экскурсии!
- ЕЕкатерина7 февраля 2024Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
- ЕЕлизавета6 февраля 2024Всё чётко, во время и на высшем уровне.
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ООльга25 сентября 2023Майские выходные на ОльхонеЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ААнастасия19 сентября 2023Удивительная БурятияБольшое спасибо Павлу и Наталье за организацию тура в Бурятию Это было невероятно красиво, ярко, заряжающе, душевно и тепло во всех смыслах!
- ННадежда21 августа 2023Майские выходные на ОльхонеВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Майские выходные на ОльхонеВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «3-дневные туры»
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