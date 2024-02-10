По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон

Групповая экскурсия на Байкале
Вашему вниманию — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, на остров Ольхон.

Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы — нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала».
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Село Турка
  • Байкал
  • Мыс Хобой
  • Шаман-камень
  • Olkhon Ice Park
  • Скала «Три Брата»

Описание

В однодневном путешествии вас ждут:

  • прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;
  • стакан чистейшей байкальской воды;
  • вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);
  • фотосессия и развлечения на льду;
  • зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами — успевайте записаться! Вперед, за впечатлениями! Важно знать • Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.
  • К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
  • Принимаем заявки от коллективов и организаций.
  • Путешествие проходит на отечественном вездеходе УАЗ.

С 10 февраля по 30 марта

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Удэ-Турка, Улан-Удэ-Ольхон
  • Питание на Ольхоне
  • Услуги гида
  • Нахождение в Национальном парке
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 10 февраля по 30 марта
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Связь с гидом 89146320891 Кристальный Байкал
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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