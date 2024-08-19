Н Николай Невероятный день на Ольхоне в мини-группе читать дальше легенды и историю острова. Экскурсия длилась с 10.00 до 18.00, объехали весь север острова, искупались в бухте Песчаная. Красотища необыкновенная. Евгений еще и ухой накормил из омуля. Машина приехала за 5 мин до назначенного времени, салон автомобиля ухоженный чистый. Водитель Евгений всю дорогу с душой рассказывал всевозможные

Э Эльвира Невероятный день на Ольхоне в мини-группе Все супер, очень познавательно, аутентично! Хочется еще посетить эти девственные места, окунуться в мир мистики, первозданности.

С Светлана Невероятный день на Ольхоне в мини-группе Экскурсия была очень насыщенная! Море впечатлений! Невероятные виды! Александру огромное спасибо!

Ю Юлия Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.

Н Наталья Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.

О Олеся Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон читать дальше нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные! Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У

П Полина Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.

И Иван Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) читать дальше нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми. Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели

Т Татьяна Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются