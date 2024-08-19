6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
3 300₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
2 сен в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 сен в 10:00
11 сен в 10:00
3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай19 августа 2024Машина приехала за 5 мин до назначенного времени, салон автомобиля ухоженный чистый. Водитель Евгений всю дорогу с душой рассказывал всевозможные
- ЭЭльвира16 августа 2024Все супер, очень познавательно, аутентично! Хочется еще посетить эти девственные места, окунуться в мир мистики, первозданности.
- ССветлана10 августа 2024Экскурсия была очень насыщенная! Море впечатлений! Невероятные виды! Александру огромное спасибо!
- ЮЮлия25 июля 2024Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
- ННаталья16 июля 2024Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
- ООлеся16 июля 2024Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
- ППолина6 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
- ИИван5 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
- ТТатьяна4 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Хобой»
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