Мыс Хобой

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Хобой» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
55 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
3 300 за человека
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
2 сен в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
На автобусе
18 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 сен в 10:00
11 сен в 10:00
3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    19 августа 2024
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Машина приехала за 5 мин до назначенного времени, салон автомобиля ухоженный чистый. Водитель Евгений всю дорогу с душой рассказывал всевозможные
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    легенды и историю острова. Экскурсия длилась с 10.00 до 18.00, объехали весь север острова, искупались в бухте Песчаная. Красотища необыкновенная. Евгений еще и ухой накормил из омуля.

  • Э
    Эльвира
    16 августа 2024
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Все супер, очень познавательно, аутентично! Хочется еще посетить эти девственные места, окунуться в мир мистики, первозданности.
  • С
    Светлана
    10 августа 2024
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Экскурсия была очень насыщенная! Море впечатлений! Невероятные виды! Александру огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
  • О
    Олеся
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
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    нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные!

  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Хобой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  2. Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
  3. Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Хребет Хамар-Дабан
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Хобой" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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