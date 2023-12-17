Погрузитесь в волшебство Байкала, посетив самые интересные локации озера.
Вы увидите песчаные дюны с ходульными деревьями в бухте Безымянной, побываете в каменном зоопарке, расположенном в местности с необычным названием «Черепаха». И, конечно же, насладитесь видами озера с одной из лучших смотровых площадок — «Ладонь Байкала».
Вы увидите песчаные дюны с ходульными деревьями в бухте Безымянной, побываете в каменном зоопарке, расположенном в местности с необычным названием «Черепаха». И, конечно же, насладитесь видами озера с одной из лучших смотровых площадок — «Ладонь Байкала».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка «Ладонь Байкала»
- «Каменный зоопарк»
- Бухта Безымянная
Описание
Что вас ждет
Готовы ли вы отправиться в самое сердце природы и открыть для себя настоящее волшебство Байкала? Первая остановка нашего путешествия — смотровая площадка «Ладонь Байкала». Ощутите всё величие этого уникального озера, взглянув на него с высоты птичьего полета. Вы сможете увидеть масштабы Байкала и насладиться потрясающим видом, который запомнится вам на всю жизнь. Необычный каменный зоопарк в местности «Черепаха» станет нашей следующей остановкой. Это место наполнено особой энергетикой и загадками, которые ожидают вас на каждом шагу. А после настанет время для настоящей сказки — бухта Безымянная. Прогуляетесь по песчаным дюнам, откроете для себя ходульные деревья и посетите целебный источник — прекрасное место для расслабления и восстановления сил.
Важно знать:
Экскурсия проводится из с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер из Улан-Удэ.
Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Трансфер из Улан-Удэ
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится из с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер с Улан-Удэ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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