Из Горячинска – экскурсии на Байкале

Найдено 12 экскурсий в категории «Из Горячинска» на Байкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
Групповая
3 часа
11 отзывов
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500 за человека
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
5 отзывов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за человека
Чудеса Чивыркуйского залива
Групповая
12 часов
5 отзывов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за человека
Трансфер в село Горячинск
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 06:00
9 000 за всё до 4 чел.
Шаманский вечер на берегу Байкала
Групповая
3 часа
10 отзывов
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000 за человека
Богиня Янжима и Баргузинская долина
Групповая
10 часов
10 отзывов
Богиня Янжима и Баргузинская долина - групповая экскурсия по местам силы
Баргузинская долина - место уникальной атмосферы и великолепной природы. Здесь, кажется, концентрация настоящих мест силы! Путешествие к дворцу богини Янжимы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 700 за человека
Вокруг Баргузинской долины
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за человека
Байкальский мираж
Групповая
4 часа
10 отзывов
Байкальский мираж: водная прогулка, Каменная Черепаха, бухта Безымянная
Водная прогулка на корабле по Байкалу с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Фантастические виды, скалы и ходульные деревья ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Каменный пляж: пешая прогулка по берегу Байкала
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Прогулка на корабле по Байкалу с пристани «Маяк»
Групповая
1 час
1 отзыв
Насладитесь красотами Байкала на корабле с пристани «Маяк»
Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Начало: Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
Расписание: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Симфония Байкала
Индивидуальная
3 часа
Симфония Байкала: незабываемое путешествие по озеру
Откройте для себя величие Байкала, его тайны и красоту на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
15 000 за всё до 5 чел.
День открытия навигации на Байкале
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
15 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
    Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
  • П
    Петр
    3 мая 2024
    Трансфер в село Горячинск
    Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
  • В
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
  • Е
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
  • М
    Марина
    6 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
  • П
    Полина
    6 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
  • И
    Иван
    5 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
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    нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми.

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)
    Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Шаманский вечер на берегу Байкала
    Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
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    посетить. И очень благодарна интуиции. Это какая-то невероятная связь с родом, с духами. сделала там свой оберег я счастлива. Благодарю вас. Частичка Байкала теперь всегда со мной.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из Горячинска»

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  1. Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру
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  3. Чудеса Чивыркуйского залива
  4. Трансфер в село Горячинск
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