1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Волшебный закат на Байкале: экскурсия на корабле
Прогулка на корабле по озеру Байкал на закате - насладитесь восхитительными видами и отдохните у костра в окружении первозданной природы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Чудеса Чивыркуйского залива: экскурсия по Байкалу
Испытайте невероятные эмоции и почувствуйте прилив сил на экскурсии по Чивыркуйскому заливу Байкала с водной прогулкой и отдыхом в горячих источниках
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: В 9:00 (с 1 мая по 30 октября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 06:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Погружение в мир шаманов: вечер на Байкале
Добро пожаловать на шаманский вечер на берегу Байкала! Погрузитесь в древние обряды, ощутите магию природы и примите участие в танце Йохр
Начало: Местность «Каменная Черепаха»
Расписание: С 1 апреля по 30 октября. Важно: мероприятие проводится по предварительным заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Богиня Янжима и Баргузинская долина - групповая экскурсия по местам силы
Баргузинская долина - место уникальной атмосферы и великолепной природы. Здесь, кажется, концентрация настоящих мест силы! Путешествие к дворцу богини Янжимы
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Вокруг Баргузинской долины: дворец Янжимы, Сувинский замок, Ининский сад камней
Путешествие по Баргузинской долине: дворец Богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней. Ощутите магию Бурятии
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Байкальский мираж: водная прогулка, Каменная Черепаха, бухта Безымянная
Водная прогулка на корабле по Байкалу с посещением местности «Каменная Черепаха» и бухты Безымянная. Фантастические виды, скалы и ходульные деревья ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября. По заявкам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Байкале: Каменный пляж и национальная бурятская юрта
Хотите познакомиться с уникальным колоритом и природой Байкала? Прогулка от мыса Любви до «Черепахи» подарит незабываемые впечатления и вкус национальных блюд
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
1 час
Насладитесь красотами Байкала на корабле с пристани «Маяк»
Пейзажи, чистейший воздух и кристально чистая вода Байкала завораживают туристов. Часовая прогулка на корабле подарит незабываемые впечатления
Начало: Пристань смотровой площадки «Маяк», с. Турка
Расписание: с 1 мая по 30 октября, ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Симфония Байкала: незабываемое путешествие по озеру
Откройте для себя величие Байкала, его тайны и красоту на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Присоединяйтесь к празднику начала навигации на Байкале
15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Начало: Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!
- ППетр3 мая 2024Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
- ВВероника6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаСпасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024В поисках нерп: приключения по берегам БайкалаИз Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ММарина6 апреля 2024Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.
- ППолина6 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.
- ИИван5 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели
- ССергей4 апреля 2024Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.
- ТТатьяна4 апреля 2024Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май)Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются
- ООльга1 апреля 2024Все знают, что я люблю и увлекаюсь энергиями. В поездке на Байкал узнала про шаманский вечер. И не раздумывая решила
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из Горячинска»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Из Горячинска" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий на Байкале на 2024 год по теме «Из Горячинска», 74 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август