Е Елена Закат на Байкале: прогулка на корабле по озеру Самое лучшее это гид Ольга, влюблённый в Байкал человек, щедро делящийся этой любовью с туристами! Спасибо огромное!

П Петр Трансфер в село Горячинск Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать

В Вероника В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.

Е Егор В поисках нерп: приключения по берегам Байкала Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!

М Марина Шаманский вечер на берегу Байкала Шаманский вечер это что-то необъяснимое. Мне даже кажется, что он нужен всем как ещё дополнительная точка наполнения на Байкале. Это так душевно и так необычно. Спасибо огромное.

П Полина Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Это было незабываемо, это называется любовь с первого взгляда. Глубина, лёд, горы, воздух, обед на природе. Закат и звезды. Самая лучшая поездка за всю мою жизнь. Это незабываемо. Благодарю вас.

И Иван Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) читать дальше нерп. Так же большой привет гиду Эльвире. Она все очень хорошо рассказывает. Весёлый, самый классный проводник. Они сделали нашу поездку незабываемой. Обязательно постараемся приехать на следующий год с детьми. Спасибо большое за экскурсию на Ольхон. Передайте благодарность водителю-капитану воздушного судна. В аэролодке комфортно, тепло, практически бесшумно. По дороге увидели

С Сергей Шаманский вечер на берегу Байкала Приехал на шаманский вечер только чтобы узнать традиции и как это все работает. Скажу что очень увлекательно и интересно. Какая-то магия точно есть. Я прямо почувствовал прилив сил. Спасибо жене, что уговорила. И вам за организацию.

Т Татьяна Весенние приключения на острове Ольхон (апрель-май) Отдых получился великолепный. Превзошёл все ожидания. Огромное спасибо. Было все очень познавательно, интересно, красиво, завораживающе. Впечатления останутся надолго в нашей памяти. Мечты сбываются