Л Лилия

В Вероника Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.

Е Егор Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!

Ю Юлия Очаровательное путешествие! Мы провели отлично время и получили массу положительных эмоций!

Д Дмитрий Этот тур стал настоящим открытием для нас! Впервые мы увидели нерпу в ее естественной среде, и это было невероятно

Л Лена Рекомендую на все 100! Экскурсия была организована на высшем уровне, гиду и капитану респект!

А Андрей Я путешествовал по всему миру, но Байкал люблю больше всего! Какая красивая все-таки у нас природа. Спасибо за невероятный день и за нерп, которые я увидел впервые не на картинке, а в живую.

О Ольга Этот тур сделал мой отпуск незабываемым. Прокатились на аэролодке с ветерком, увидели нерп. Все классно, спасибо!

м михаил Я одинокий путешественник из Екатеринбурга, был приятно удивлен какие у вас живут люди, добрые, душевные, веселые. Бурятия оставила только положительные эмоции. Встреча с нерпой была самым ярким моментом моего путешествия.

А Анна Уникальный и захватывающий опыт! Спасибо за воспоминания! Эта экскурсия точно вошла в топ моих лучших поездок на Байкал

И Ирина Точно рекомендую посетить эту экскурсию. Часовой поездки оказалось достаточно, чтобы успеть найти 5 нерп и рассмотреть их поближе. Конечно нам гид не разрешила подходить близко, но мы успели все отснять, дети в восторге

М Маша Отличный выбор для активного отдыха! Мы из Кирова, проездом, и этот день на Байкале был незабываемым. Спасибо организаторам за экскурсию, все было отлично, увидели нерп, прокатились по Байкалу все супер!

О Оксана Невероятное приключение! Отдельное спасибо гиду Ольге, так интересно рассказывала, я довольна поездкой