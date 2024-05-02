Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии на аэролодке в самом сердце Байкала в поисках удивительных нерп.
Примерно с 20 марта по 10 мая они выходят на лед Байкала, чтобы погреться, и у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду.
Примерно с 20 марта по 10 мая они выходят на лед Байкала, чтобы погреться, и у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду.
Описание экскурсииВас ждет незабываемое приключение на Байкале! Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии на аэролодке в самом сердце Байкала в поисках удивительных нерп. Не упустите свой шанс погрузиться в мир природы озера и встретить его удивительных обитателей. Что вы получите:•Трансфер из Горячинска в Турку и обратно: ваш комфорт — наш приоритет.
- Опытный гид-проводник, который сделает ваше приключение безопасным и увлекательным.
- Эксклюзивное приключение на аэролодке — самый уникальный способ исследовать красоту Байкала и обнаружить его обитателей. С 20 марта по 10 мая нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться, и мы предоставляем вам уникальную возможность увидеть этот захватывающий момент. Мы отправимся в наше приключение от местности «Каменная Черепаха», где начинается магия Байкала. Важная информация: Прогулка на аэролодке по легендарному Байкалу в поисках нерпы занимает около часа, и вы точно получите за это время море впечатлений и незабываемых моментов.
С 20 марта по 10 мая
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 900 ₽
|Дети от 3х до 10 лет
|4 000 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Горячинск - Турка - Горячинск
- Услуги опытного гида-проводника
- Захватывающее приключение на аэролодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
Когда и сколько длится?
Когда: С 20 марта по 10 мая
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
2 мая 2024
В
Вероника
6 апр 2024
Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
Е
Егор
6 апр 2024
Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
Ю
Юлия
5 апр 2024
Очаровательное путешествие! Мы провели отлично время и получили массу положительных эмоций!
Д
Дмитрий
2 апр 2024
Этот тур стал настоящим открытием для нас! Впервые мы увидели нерпу в ее естественной среде, и это было невероятно
Л
Лена
2 апр 2024
Рекомендую на все 100! Экскурсия была организована на высшем уровне, гиду и капитану респект!
А
Андрей
31 мар 2024
Я путешествовал по всему миру, но Байкал люблю больше всего! Какая красивая все-таки у нас природа. Спасибо за невероятный день и за нерп, которые я увидел впервые не на картинке, а в живую.
О
Ольга
30 мар 2024
Этот тур сделал мой отпуск незабываемым. Прокатились на аэролодке с ветерком, увидели нерп. Все классно, спасибо!
м
михаил
28 мар 2024
Я одинокий путешественник из Екатеринбурга, был приятно удивлен какие у вас живут люди, добрые, душевные, веселые. Бурятия оставила только положительные эмоции. Встреча с нерпой была самым ярким моментом моего путешествия.
А
Анна
26 мар 2024
Уникальный и захватывающий опыт! Спасибо за воспоминания! Эта экскурсия точно вошла в топ моих лучших поездок на Байкал
И
Ирина
26 мар 2024
Точно рекомендую посетить эту экскурсию. Часовой поездки оказалось достаточно, чтобы успеть найти 5 нерп и рассмотреть их поближе. Конечно нам гид не разрешила подходить близко, но мы успели все отснять, дети в восторге
М
Маша
25 мар 2024
Отличный выбор для активного отдыха! Мы из Кирова, проездом, и этот день на Байкале был незабываемым. Спасибо организаторам за экскурсию, все было отлично, увидели нерп, прокатились по Байкалу все супер!
О
Оксана
23 мар 2024
Невероятное приключение! Отдельное спасибо гиду Ольге, так интересно рассказывала, я довольна поездкой
О
Олег
21 мар 2024
Из Москвы на Байкал - невероятное приключение! Спасибо вашей компании, сделали отдых ярче. Не пожалели, что поехали весной! Мы увидели нерп, незабываемое впечатление.
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