Поход на Шумак входит в число самых знаменитых походов. В него идут все, кто хочет принять участие в поисках волшебной долины, затерянной в горах Восточного Саяна.
Природный парк Шумак расположен на высоте 1558 м в долине реки Шумак. Река берёт своё начало на северном склоне могучего саянского хребта Тункинские Гольцы. С давних времён Шумак называли Местом силы. Говорили о нём: Здесь земля Шамбалы, Здесь Бог рядом. И это не случайно. По обе стороны реки Шумак с большой глубины по разломам в породе поднимаются минеральные воды, способные оказывать уникальное лечебное действие на людей. Насчитывается более ста минеральных источников. Выходы вод иногда разделяются считанными сантиметрами, но при этом они имеют разный химический состав. Такого разнообразия минеральных источников в одном месте нет нигде на Земле!
Маршрут похода на Шумак проходит по живописной Тункинской долине. Её обрамляет высокий частокол Тункинских Гольцов. Высота некоторых вершин достигает 3200 метров. Рельеф гор очень разнообразный. Перед нами будут открываться панорамы гигантских гор с острыми пилообразными вершинами, многочисленными цирками, двух-трёх-ярусными карами и висячими долинами. Мы будем переходить вброд бурные порожистые реки. Будем любоваться разбросанными в горах моренными озёрами, глубокими каньонами и стекающими в них шумными водопадами. Нас часто будут окружать огромные массивы кедровых лесов и цветущие долины.
Поход на Шумак, как и многие другие походы в Саяны, не является простым. Для того чтобы попасть в волшебную долину, нам придётся долго идти пешком с рюкзаками. Мы будем преодолевать на своём пути горные реки, перевалы высотой почти 3000 метров, узкие осыпные кулуары. Нас ждут затяжные спуски и подъёмы по альпийским лугам. Наградой за тяжёлый поход станет отдых на Шумакских источниках и радиальные экскурсии к самым красивым и святым местам Восточного Саяна.
Прибытие в Иркутск. Переезд в посёлок Сухой Ручей
Встреча группы происходит в городе Иркутск в 8.00 утра. После знакомства отправляемся на микроавтобусе в посёлок Сухой Ручей, где начинается тропа на Шумак. По пути останавливаемся в бурятском посёлке Кырен, чтобы зарегистрировать группу Мчс и пообедать в кафе.
По приезду в Сухой Ручей мы идём по лесной тропе в сторону реки Хубуты, постепенно набирая высоту. Здесь мы устанавливаем свой лагерь и готовим ужин. Вечером устраиваем традиционный вечер знакомств.
Пройденный путь - 9 км, набор высоты - 230 м.
Подъём на Шумакский перевал, спуск к озеру
Сегодня просыпаемся рано. Нас ждёт длинный переход к перевалу Шумак. Мы пойдём по набитой вьючной тропе, которая постепенно перейдёт в долину реки Эхэ-Гэр. По мере набора высоты зона леса сменяется зоной альпийских лугов, а горы становятся выше.
Затем мы начинаем подъём на Шумакский перевал. На вершину перевала идет тропа. Большую часть пути мы идём по травянистому склону. Лишь последний взлет будет каменисто-осыпным. С перевала перед нами откроется величественный пейзаж скальных гребней Востояных Саян, долины реки Шумак и озёр в её верховьях. На вершине перевала сложены груды жертвенных камней обо — посвященные духу тайги и хозяину местности Баян Хангаю. После непродолжительного отдыха начинаем спуск по каменистой тропе к озеру Ногон-нур, расположенное у перевала.
Пройденный путь — 16 км, набор высоты — 1 км, спуск 700 м.
Прибытие на Шумакские минеральные источники
Затем мы продолжаем путь по долине реки Левый Шумак. На границе леса в долине Левого Шумака расположен красивый Шумакский водопад. Мощный поток воды, падая с высоты 29 метров, пробил огромную воронку округлой формы диаметром 50 метров.
Дальше мы пойдем вдоль берега реки Левый Шумак. Тропа идет по каменному руслу реки, то поднимается в лес. Придётся преодолевать мокрые заболоченные участки. По приходу на Шумак разбиваем палаточный лагерь либо останавливаемся в избе.
В районе источников река образовала несколько неглубоких русел. Через русла переброшены мосты. Источники минеральной воды расположены в несколько линий по обе стороны реки. Около каждого источника лежит гладкий камень с надписью, от какого заболевания лечит данная вода: От сердца, От почек, От желудка, Для молодости и так далее. Есть даже источник От зависти. Кроме многочисленных источников с питьевой минеральной водой в долине находятся купели, которые наполняются тёплой радоновой водой, а также грязевые ванны. Опытные люди рекомендуют лечиться водой, которая покажется самой приятной на вкус. Поэтому мы пробуем воду из каждого источника.
Пройденный путь — 11 км, сброс высоты — 700 м.
Радиальный выход к водопадам Мраморного ручья и
Сегодня нас ждёт небольшой переход в Шумакскую долину. Доходим до реки Шумак и устанавливаем лагерь.
Во второй половине дня мы оставляем рюкзаки в лагере, а сами идём на экскурсию к водопадам Мраморного ручья. После водопадов мы пойдем на берег реки Шумак к священному бурятскому месту Хуухейн-Хада, которое представляет собой скалу со склоном, осыпающимся в виде колонн. Это загадочное место обладает удивительной энергетикой. Его часто называют Гора-ребенок, так как к нему приходят женщины, просят у духов горы семью, детей, и их просьбы часто исполняются.
Пройденный путь - 10 км, сброс высоты - 300 м.
Радиальный выход к Изумрудным озёрам
В первой половине дня мы совершаем радиальный поход вдоль реки Перевальная. По пути осматриваем шумный и красивый водопад на притоке Перевальной. Его высота 60 метров. Но наша цель - Изумрудные озёра.
На озере Изумрудном нам откроется впечатляющая картина окружающих остроконечных пиков.
Вернувшись с экскурсии, мы опять будем пить полезную минеральную воду, купаться в тёплых источниках, принимать грязевые ванны.
Восхождение на пик Трёх Капитанов (2520 м)
Сегодня у нас знаменательный день - мы будем совершать восхождение на смотровую площадку пика Трёх Капитанов. Для того чтобы взойти на пик Трёх Капитанов, мы должны покорить перевал Трёх Капитанов (2390 м, 1А). Этот перевал соединяет долин рек Перевальная и Шумак. Тропа к перевалу идёт по узкому каменистому ущелью ручья Чёрный. На своём пути ручей часто исчезает среди камней, а потом опять выходит на поверхность каскадами маленьких водопадов. Вскоре доходим до широкого перевального гребня, от которого легко взойти на вершину пика Трёх Капитанов. Со смотровой площадки пика открывается прекрасный вид на хребет Тункинские гольцы и долину Шумака.
Вечером возвращаемся в лагерь на источниках.
Переход к Шумакскому водопаду
Сегодня мы прощаемся с волшебным природным парком Шумак. Нам предстоят броды и возвращение по уже знакомой тропе. Достигнув зоны альпийских лугов, мы останавливаемся на ночёвку рядом с Шумакским водопадом.
Пройденный путь — 12 км, набор высоты — 750 м.
Переход через перевал Шумакский, спуск к лесу
Сегодня нас ждет подъем на перевал Шумакский. Рано утром мы встанем и пойдем уже по знакомому пути мимо озера Ногон-Нур. За 4-5 часов мы поднимемся на перевал Шумакский. Во второй половине дня нас ждет спуск. Остановимся мы у границы леса на высоте 2000 м.
Пройденный путь — 12 км, набор высоты — 800 м, сброс высоты — 700 м.
Переход по лесу
Сегодня мы целый день идем по красивому лиственничному лесу. В полдень мы посетим озера спрятанные в тайге. Ночевка на поляне в лесу рядом с рекой.
Пройденный путь — 8 км, набор высоты — 100 м, сброс высоты — 500 м.
Переход на турбазу Сухой Ручей
По лесной тропе мы спускаемся к стоянке, где нас будет ждать Газ-66, на нем мы за дополнительную плату едем на т/б Сухой ручей, где нас будет ждать микроавтобус до Иркутска. Ориентировочное время прибытия в Иркутск около 20:00.
Пройденный путь — 4 км, сброс высоты — 200 м.
- Переезд Иркутск-Сухой ручей-Иркутск
- Услуги инструктора
- Питание на маршруте по программе
- Групповая походная аптечка
- Организационные расходы и сборы
- Регистрация в Мчс
- Групповое снаряжение (топоры, пилы, горелки, газовые баллоны, тенты)
- Заброска от Сухого ручья до поляны (около 8 км) на автомобилях повышенной проходимости либо заброска продуктов на лошадях
- Питание в кафе по пути в Сухой ручей и обратно (средний чек - 350 рублей)