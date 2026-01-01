Описание тура

Поход на Шумак входит в число самых знаменитых походов. В него идут все, кто хочет принять участие в поисках волшебной долины, затерянной в горах Восточного Саяна.

Природный парк Шумак расположен на высоте 1558 м в долине реки Шумак. Река берёт своё начало на северном склоне могучего саянского хребта Тункинские Гольцы. С давних времён Шумак называли Местом силы. Говорили о нём: Здесь земля Шамбалы, Здесь Бог рядом. И это не случайно. По обе стороны реки Шумак с большой глубины по разломам в породе поднимаются минеральные воды, способные оказывать уникальное лечебное действие на людей. Насчитывается более ста минеральных источников. Выходы вод иногда разделяются считанными сантиметрами, но при этом они имеют разный химический состав. Такого разнообразия минеральных источников в одном месте нет нигде на Земле!

Маршрут похода на Шумак проходит по живописной Тункинской долине. Её обрамляет высокий частокол Тункинских Гольцов. Высота некоторых вершин достигает 3200 метров. Рельеф гор очень разнообразный. Перед нами будут открываться панорамы гигантских гор с острыми пилообразными вершинами, многочисленными цирками, двух-трёх-ярусными карами и висячими долинами. Мы будем переходить вброд бурные порожистые реки. Будем любоваться разбросанными в горах моренными озёрами, глубокими каньонами и стекающими в них шумными водопадами. Нас часто будут окружать огромные массивы кедровых лесов и цветущие долины.

Поход на Шумак, как и многие другие походы в Саяны, не является простым. Для того чтобы попасть в волшебную долину, нам придётся долго идти пешком с рюкзаками. Мы будем преодолевать на своём пути горные реки, перевалы высотой почти 3000 метров, узкие осыпные кулуары. Нас ждут затяжные спуски и подъёмы по альпийским лугам. Наградой за тяжёлый поход станет отдых на Шумакских источниках и радиальные экскурсии к самым красивым и святым местам Восточного Саяна.