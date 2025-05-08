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массы достоинств: - Знает много народных легенд, исторических фактов и персонажей, увлекательно рассказывает о них. - Внимательна и предупредительна к гостям, с коллегами дружелюбна. - Улыбчивая, позитивная, располагающая к общению. - Постоянно нас угощала чаем и вкусностями, устраивала нам приятные сюрпризы, делилась лайф-хами по фотосъёмке. - Да и просто красавица! 💄 Команда: - Логистика четкая и удобная (встретили, комфортно довезли, разместили). - Информация о туре подробная и своевременная. - Просьбы и пожелания выполнялись вовремя. - Кормили сытно и вкусно. - Огромный респект полярной станции Боро-Боро (креативно, душевно, вкусно, атмосфера 5+) побольше бы таких объектов. Спасибо Дмитрию, Сергею и прекрасной хозяйке кухни. - Хивус очень порадовал плавным ходом. Капитану Ивану огромное спасибо. - Водителю Николаю тоже благодарность за безопасную и комфортную поездку. - Понравился эко-парк «Золотая орда». Встретили и накормили от души. Валентина надолго запомнится своим волшебным очарованием и артистичностью. Благодаря ее увлекательному рассказу, мы погрузились в бурятскую сказку. - Очень доброжелательная атмосфера на турбазе «Чара»: хозяйки заботливы и гостеприимны. Еда вкусная. Домики тёплые и вполне комфортные. - Поразила природа этого сурового, но прекрасного края. Это надо видеть, потому что словами описать трудно: простор, воздух, лёд и все его проявления (наплески, торосы, узоры и трещины). Нам повезло с погодой, все дни сияло солнце, снега не было. Мы увидели потрясающее царство льда!!! - В Сибири располагающие к себе люди: приветливые и отзывчивые!!! - Благодаря всей команде принимающей стороны, от посещения вашего чудесного края остались только приятные впечатления. Хочется вернуться и посмотреть ещё больше достопримечательностей Байкала. Всем вам желаем процветания и развития!!!