Северный Байкал. Яхты. Глэмпинг. Комфорт
Мы организуем индивидуальные туры для групп 4-6 человек
«Каждый день будет наполнен интересными приключениями трекинг по Большой Байкальской тропе, посещение двух горячих источников, и главная часть программы 2хдневный поход по всей Северной оконечности озера Байкал на яхте»
10 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 158 000 ₽ за человека
Лето 2025. Яхты. Глэмпинг. Северный Байкал
Это индивидуальный тур
«Протяженность трекингов 8-17 км (без рюкзаков)»
31 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: П. Слюдянка
«Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
32 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин8 мая 2025Доброе утро, всё прошло замечательно, остались одни положительные эмоции
- ММихаил4 мая 2023Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
- ММихаил4 мая 2023Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.
- ЕЕлена2 марта 2023В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекингПутешествие «Лёд. Лучшее за 3 дня» 19 февраля - 21 февраля 2023 г Гид Алена - наша голубоглазая Красная Шапочка - обладательница
- ААнна1 марта 2023В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекингСпасибо за организацию тура!
- ААлександр18 февраля 2023В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекингДобрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые сделали все, чтобы тур запомнился.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Треккинг и походы»
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