Мои заказы

Треккинг на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» на Байкале, цены от 32 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Северный Байкал. Яхты. Глэмпинг. Комфорт
На яхте
6 дней
3 отзыва
Северный Байкал. Яхты. Глэмпинг. Комфорт
Мы организуем индивидуальные туры для групп 4-6 человек
«Каждый день будет наполнен интересными приключениями трекинг по Большой Байкальской тропе, посещение двух горячих источников, и главная часть программы 2хдневный поход по всей Северной оконечности озера Байкал на яхте»
10 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 158 000 ₽ за человека
Лето 2025. Яхты. Глэмпинг. Северный Байкал
На яхте
7 дней
6 отзывов
Лето 2025. Яхты. Глэмпинг. Северный Байкал
Это индивидуальный тур
«Протяженность трекингов 8-17 км (без рюкзаков)»
31 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Пешая
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: П. Слюдянка
«Вы совершите незабываемое восхождение на высший пик Восточной Сибири — Мунку-Сардык»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
32 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    8 мая 2025
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Доброе утро, всё прошло замечательно, остались одни положительные эмоции
  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход был четко распланирован и все прошло без проблем, грамотно прошедший инструктаж полностью исключил все пренебрежения безопасности. Все круто обязательно ещё воспользуюсь услугами😊
    Все организованно было на высшем уровне мне все понравилось. Гид Артём профессионал своего дела, весь поход
  • М
    Михаил
    4 мая 2023
    Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
    Я очень доволен мне все понравилось. Обязательно воспользуюсь ещё вашими услугами😊🙌.
  • Е
    Елена
    2 марта 2023
    В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
    Путешествие «Лёд. Лучшее за 3 дня» 19 февраля - 21 февраля 2023 г Гид Алена - наша голубоглазая Красная Шапочка - обладательница
    читать дальше

    массы достоинств: - Знает много народных легенд, исторических фактов и персонажей, увлекательно рассказывает о них. - Внимательна и предупредительна к гостям, с коллегами дружелюбна. - Улыбчивая, позитивная, располагающая к общению. - Постоянно нас угощала чаем и вкусностями, устраивала нам приятные сюрпризы, делилась лайф-хами по фотосъёмке. - Да и просто красавица! 💄 Команда: - Логистика четкая и удобная (встретили, комфортно довезли, разместили). - Информация о туре подробная и своевременная. - Просьбы и пожелания выполнялись вовремя. - Кормили сытно и вкусно. - Огромный респект полярной станции Боро-Боро (креативно, душевно, вкусно, атмосфера 5+) побольше бы таких объектов. Спасибо Дмитрию, Сергею и прекрасной хозяйке кухни. - Хивус очень порадовал плавным ходом. Капитану Ивану огромное спасибо. - Водителю Николаю тоже благодарность за безопасную и комфортную поездку. - Понравился эко-парк «Золотая орда». Встретили и накормили от души. Валентина надолго запомнится своим волшебным очарованием и артистичностью. Благодаря ее увлекательному рассказу, мы погрузились в бурятскую сказку. - Очень доброжелательная атмосфера на турбазе «Чара»: хозяйки заботливы и гостеприимны. Еда вкусная. Домики тёплые и вполне комфортные. - Поразила природа этого сурового, но прекрасного края. Это надо видеть, потому что словами описать трудно: простор, воздух, лёд и все его проявления (наплески, торосы, узоры и трещины). Нам повезло с погодой, все дни сияло солнце, снега не было. Мы увидели потрясающее царство льда!!! - В Сибири располагающие к себе люди: приветливые и отзывчивые!!! - Благодаря всей команде принимающей стороны, от посещения вашего чудесного края остались только приятные впечатления. Хочется вернуться и посмотреть ещё больше достопримечательностей Байкала. Всем вам желаем процветания и развития!!!

  • А
    Анна
    1 марта 2023
    В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
    Спасибо за организацию тура!
  • А
    Александр
    18 февраля 2023
    В Долину вулканов. Путешествие на джипах и трекинг
    Добрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые сделали все, чтобы тур запомнился.
    Добрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которыеДобрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северный Байкал. Яхты. Глэмпинг. Комфорт
  2. Лето 2025. Яхты. Глэмпинг. Северный Байкал
  3. Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Какие места ещё посмотреть на Байкале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2025
Сейчас на Байкале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 32 200 до 158 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур на Байкале на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 12 ⭐ отзывов, цены от 32200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь