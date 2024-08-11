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Приглашаю на тёплую и душевную экскурсию по уютной Балахне. Вы увидите древние кварталы и купеческие особняки, дома городских глав и храмы 16–17 веков.



Я расскажу, сколько лет Балахне, какими промыслами она жила и что велел построить здесь Иван Грозный. Покажу нарядные изразцы и раскрою, что такое балахнинская роза.