Приглашаю на тёплую и душевную экскурсию по уютной Балахне. Вы увидите древние кварталы и купеческие особняки, дома городских глав и храмы 16–17 веков.
Я расскажу, сколько лет Балахне, какими промыслами она жила и что велел построить здесь Иван Грозный. Покажу нарядные изразцы и раскрою, что такое балахнинская роза.
Я расскажу, сколько лет Балахне, какими промыслами она жила и что велел построить здесь Иван Грозный. Покажу нарядные изразцы и раскрою, что такое балахнинская роза.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы проедемся и прогуляемся по старинным улочкам Балахны и Волжской набережной, разглядывая дома, памятники и живописные уголки. Вы увидите:
- Памятник патриоту земли русской Кузьме Минину
- Упразднённый Покровский монастырь 16 века, на территории которого находится самый старый храм Нижегородской области — Никольская церковь
- Улицу Карла Маркса, где расположен целый музейный комплекс — музей-усадьба Худякова, Музей глины и «Дом Плотникова». По желанию музеи можно посетить
- Церковь Спаса Нерукотворного образа 17 века, украшенную балахнинскими изразцами
- Соборный Храм Рождества Христова 17 века
И узнаете:
- Когда основали Балахну и почему её так назвали
- Как получилось, что в одном городе и соль добывали, и суда строили, и колокола отливали
- Что такое балахнинская роза
- Какие храмы находились здесь в древности и какие сохранились сегодня
- Что приказал построить тут Иван Грозный в честь взятия Казани
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota RAV4. Есть детское кресло
- После экскурсии я подарю вам небольшие сувениры на память, а ещё порекомендую лучшие места для обеда
Дополнительные расходы (по желанию):
- Билеты в Музей глины: взрослый — 100 ₽ за чел., льготный (дети и пенсионеры) — 50 ₽ за чел., экскурсия с музейным гидом — 300 ₽
- Билеты в музей «Дом Плотникова»: взрослый — 100 ₽ за чел., льготный (дети и пенсионеры) — 50 ₽ за чел., экскурсия с музейным гидом — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности. Если вы едете из Нижнего Новгорода на электричке, могу встретить на ж/д станции «Балахна». Можно добраться из Нижнего Новгорода на метеоре. В этом случае встречу на пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Балахне
Я — жительница Балахны, влюблённая в свой город и интересующаяся краеведением. Буду рассказывать о Балахне с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
11 авг 2024
Теплая и уютная атмосфера, волжские пейзажи, бисер старинных храмов и скрытые интереснейшие факты этого пока что не избалованного вниманием туристов уголка нижегородчины обязательно оставят Балахну приятным знакомством и воспоминанием! Спасибо Гиду😊