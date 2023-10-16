Хочется поделиться своими впечатлениями от данного путешествия:

1) Программа выстроена очень грамотно и логично, даже для тех, кто любит поспать, будет комфортно (вечером достаточно много свободного времени и утро начиналось в 8-9).

Если приезжать в день начала путешествия и хорошо не поспать в дороге (мы прилетели в день начала тура и столкнулись с разницей во времени на 4 часа и недосыпом), предстоит далеко непростой переезд. Всячески преодолевали желание поспать, потому что даже уже в первый день, программа насыщенная и ничего не хотелось упустить из вида. Но отдать должное, гид Павел всячески пытался облегчить все дни пребывания в туре, так чтобы они стали максимально комфортными настолько, сколько позволяла ситуация.

К слову о Павле, очень внимательный, грамотный, разносторонний и отзывчивый гид. Весь тур о нас заботился, исполнял наши желания и был настоящим проводником и товарищем!!!))) Очень интересно и понятно все рассказывал. Я не знаю, как он все просчитывал, но по достопримечательностям мы ходили в какие то «золотые часы», никаких особо толп народа, есть возможность в спокойствии сфотографироваться и насладиться природой. Вы сейчас подумаете, что это сентябрь, туристический сезон уже подходит к концу, отчасти вы правы, но на обратном пути нам всегда шли навстречу группы людей, как большие так и нет.

На всех локациях мы находились достаточно, чтобы сфотографировать, посидеть посмотреть на природу и даже подробно все изучить, никто никогда нас не торопил, как обычно это бывает.

Если у вас есть сомнения по поводу больших переездов - можете не переживать! Остановки делались часто, безопасное и культурное вождение, а также достаточно комфортный транспорт.

2) Что касается баз, на которых мы останавливались. Если вы привыкли к комфорту 4-х и 5-х гостиниц Египта, Турции, Туниса и других курортов и другого отдыха не знаете и не понимаете, хочу немного вас расстроить. Номера простые, только все самое необходимое (кровати, тумбочки, туалет, умывальник и душ(на первых двух и последней базах). Первая база - общий деревянный дом с 4-мя комнатами, комнаты отделанные деревом. Дом на берегу реки Катунь. Вторая база- отдельные домики тоже деревянный с галанкой или теплым полом, что попадется. База находится среди гор, в небольшом поселке, относительно недалеко протекает река, при желании можно прогуляться до нее. Третья база - находится в живописном месте, представляет собой отдельно стоящие деревянные домики с печкой, на берегу реки Чулышман. В домике кровати, туалет и умывальник. Мыться в бане. Также на территории базы есть летняя душевая и чан под открытым небом (его за отдельную плату можно заказать). На базе связи нет, ловит местами теле 2. Четвертая база- на берегу Телецкого озера. Жили в деревянном доме в отдельных комнатах. Все удобства в комнате есть.

В общем все места проживания простенькие, без излишеств, но очень чистые и уютные. Лично для нас этого вполне хватало, вся группа знала и понимала, куда едет, поэтому возмущений по поводу условий проживания не было.

3) Все дни были насыщенные, Павел скучать не давал. Тур достаточно гибкий, можно что то заменить или добавить. Так у нас несколько раз и было, где-то в силу погодных условий меняли локации, где-то сами дополнительно просили что то показать. Все зависит от вас: на что у вас хватит сил и фантазии.

4) Если у вас есть проблемы с коленями, то возьмите обязательно палки, потому есть пару мест, где пройти можно, но уже не такой кайф получаешь от ходьбы, как хотелось бы. А в окружении таких красот, нервничать и страдать не очень и хочется. И берите с собой хорошую и удобную обувь, чтобы она не скользила и с хорошей устойчивостью, потому что в обыкновенных классических и беговых кроссовках было порой дискомфортно. Ходить приходилось по каменным тропинкам, скалистым дорожкам и крутым подъемам и современными меркам не мало.

Маршруты не сказать, что сложные, но с непривычки пару первых подъемов будут казаться затруднительными.

5) С питанием никогда проблем не было, если что то надо скорректировать по еде, говорите сразу, все очень доброжелательные и отзывчивые люди.

Подводя итоги тура, хочется сказать огромное спасибо организаторам и отдельное спасибо нашему любимому гиду Павлу, что данный тур состоялся, что мы увидели красивейшие места Алтая, что преодолели некоторые трудные подъемы в горы, и все это с комфортом и в хорошей компании. Удивительное путешествие с удивительным гидом и в прекрасной компании.