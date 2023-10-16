Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Горный Алтай открывает свои объятия для тех, кто жаждет приключений и мечтает насладиться неповторимыми пейзажами.
Ваше путешествие начнется с восхитительного Телецкого озера, продолжится вдоль знаменитого Чуйского тракта и приведет к бурным водам рек Катунь и Бия.
Вы увидите Гейзерное озеро, покоритесь красоте Чемала, а также Алтайского Марса с его уникальными ландшафтами. Для любителей активного отдыха предусмотрены сплавы по горным рекам и прогулки на лошадях.
Перевал Кату-Ярык предложит вам незабываемые виды, а легенды местных жителей погрузят в атмосферу таинственности и величия природы.
Этот тур подходит как для опытных путешественников, так и для семей с детьми, желающих открыть для себя волшебный мир Горного Алтая. Подарите себе незабываемые впечатления, покорив одно из самых живописных мест России
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|77 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.
Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Подъём на перевал Кату-Ярык производится на транспорте, спуск с
перевала осуществляется пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2- и 3-местное размещение на усмотрение организатора. Есть душ, туалет, раковина. На базе в Чулышмане душа нет (3 дня), в эти дни заказываем баню.
Питание. Включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком в 7-й день. Обеды оплачиваются самостоятельно — в обеденное время заезжаем в кафе.
Связь и интернет. В местах проживания интернет есть, для сотовой связи операторы «Билайн» и «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться. В долине Чулышмана (6-9 дни) связи нет.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Из Барнаула в Чемал
Встречаемся в Барнауле и отправляемся в путь. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в с. Сростки. Сделаем памятные кадры, остановившись у стелы на границе Алтайского края и Республики Алтай. Встретимся с теми, кто прилетает в Горно-Алтайск. Проедем вдоль Чемальского бома: увидим, как крутые утёсы нависают над дорогой и прижимают её к реке Катунь.
Посмотрим на Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих посреди течения, исследуем Тавдинские пещеры, где посмотрим на стоянку древнего человека и карстовую арку. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. Вечером разместимся на уютной базе в с. Чемал.
Всего за день проедем 350 км.
Патмос, Че-Чкыш, Ороктойский мост, дегустация мёда
С утра посетим храм апостола Иоанна Богослова на сакральном острове Патмос. Пройдём по «козьей тропе» вдоль реки до Чемальской ГЭС. Исследуем урочище Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое ущелье из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Насладимся видом с обзорной вершины. Побываем на висячем Ороктойском мосту над самым глубоким участком Катуни.
После обеда заедем на пасеку, где послушаем рассказ о содержании пчёл, сборе и сортах мёда и продегустируем продукцию.
Всего за день проедем 100 км.
Программа на выбор
Сегодня вы сами решите, как провести день, выбрав из двух вариантов.
Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!
Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, каменные ворота, слияние Чуи и Катуни, порог Ильгумень
Продолжаем увлекательное путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву, экскурсовод покажет старый Чуйский тракт. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи.
Заедем на порог Ильгумень, где часами можно наблюдать за бурлящим водным потоком: Катунь ускоряет движение, и вверх взлетают громадные волны. Прикоснёмся к истории скифов в святилище Адыр-Кан: рассмотрим петроглифы на отвесной скале, выполненные архаичной техникой нанесения рисунка несколько тысяч лет назад. Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
Всего за день проедем 400 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь и Алтайский Марс
С утра побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу — небольшом водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Доедем до похожей на пустыню Курайской степи, окружённой снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, которые возвышаются на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.
Всего за день проедем 200 км.
Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык
Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорье, покрытое лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». В некоторых водится хариус и форель, есть «мёртвые» озёра, многие имеют свои легенды. Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой крутой спуск в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами.
Всего за день проедем 130 км.
«Каменные грибы» в урочище Аккурум
В этот день встанем пораньше, чтобы отправиться в путешествие, пока не началась дневная жара. Посетим урочище Аккурум (пер. белая насыпь), где осмотрим уникальные природные объекты, курумы, или «каменные грибы». Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные в результате выветривания и вымывания. Они имеют настолько редкие и причудливые формы, что многие путешественники
отказываются верить в их естественное происхождение.
Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и возможность прикоснуться к курумам.
За день пройдём пешком 6 км.
Экскурсия на водопады
Сегодняшний день посвятим водопадам. Побываем у каскадного Куркуре, название которого переводится как «звенящий, журчащий, гремучий». Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг. Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы.
Заедем на живописный водопад Чул-Оозы, который обрушивается с отвесной скалы. Путь сюда будет чуть сложнее — кое-где пройдём вброд, немного наберём высоту. Но это того стоит!
На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.
Переправа через Телецкое озеро
Мероприятие, запланированное на сегодня — переход на теплоходе по Телецкому озеру до посёлка Артыбаш. Полюбуемся видами заповедной территории: у береговой линии на юге — песчаная коса, а вдоль озера — скальные обрывы и небольшие бухты, где могут останавливаться катера и паромы. Вы услышите увлекательные легенды и мифы Горного Алтая, узнаете, почему озеро также называют золотым.
Всего за день проедем 50 км на авто и 76 км на теплоходе.
Из Артыбаша в Барнаул
Пора возвращаться, но по пути ещё насладимся видами прителецкой тайги и реки Бия, бьющейся о гранитные скалы, остановимся у сувенирных лавок. Прибытие в Горно-Алтайск ориентировочно в 16:00, в Барнаул — в 20:00.
Всего за день проедем 400 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансферы на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (на группу 2 раза)
- Медицинские страховки на участников
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда
Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая
Слова искренней признательности и благодарности нашему гиду Павлу за его ангельское терпение! Спасибо за вкуснейшие завтраки и ужины, искреннюю заботу о нас, стремление сделать наше путешествие максимально комфортным и удобным, уделённое внимание абсолютно каждому. Вы - настоящий профессионал в своём деле!
Отдельное спасибо всем участникам нашей группы! Ребята, мы все такие разные, но в этом путешествии нас объединила уникальная природа Алтая, поэтому за 10 дней мы не просто сдружились, а стали семьёй. Шутки, юмор, позитив, взаимовыручка и поддержка сделали этот отдых незабываемым!
Всем, кто впервые отправляется на Алтай, однозначно рекомендую этот тур. Вы не только насладитесь неповторимой красотой этого края, но и проведёте отдых в приятной компании, окружённые заботой и вниманием.
1) Программа выстроена очень грамотно и логично, даже для тех, кто любит поспать, будет комфортно (вечером достаточно много свободного времени и утро начиналось в 8-9).
Если приезжать в день начала путешествия и хорошо не поспать в дороге (мы прилетели в день начала тура и столкнулись с разницей во времени на 4 часа и недосыпом), предстоит далеко непростой переезд. Всячески преодолевали желание поспать, потому что даже уже в первый день, программа насыщенная и ничего не хотелось упустить из вида. Но отдать должное, гид Павел всячески пытался облегчить все дни пребывания в туре, так чтобы они стали максимально комфортными настолько, сколько позволяла ситуация.
К слову о Павле, очень внимательный, грамотный, разносторонний и отзывчивый гид. Весь тур о нас заботился, исполнял наши желания и был настоящим проводником и товарищем!!!))) Очень интересно и понятно все рассказывал. Я не знаю, как он все просчитывал, но по достопримечательностям мы ходили в какие то «золотые часы», никаких особо толп народа, есть возможность в спокойствии сфотографироваться и насладиться природой. Вы сейчас подумаете, что это сентябрь, туристический сезон уже подходит к концу, отчасти вы правы, но на обратном пути нам всегда шли навстречу группы людей, как большие так и нет.
На всех локациях мы находились достаточно, чтобы сфотографировать, посидеть посмотреть на природу и даже подробно все изучить, никто никогда нас не торопил, как обычно это бывает.
Если у вас есть сомнения по поводу больших переездов - можете не переживать! Остановки делались часто, безопасное и культурное вождение, а также достаточно комфортный транспорт.
2) Что касается баз, на которых мы останавливались. Если вы привыкли к комфорту 4-х и 5-х гостиниц Египта, Турции, Туниса и других курортов и другого отдыха не знаете и не понимаете, хочу немного вас расстроить. Номера простые, только все самое необходимое (кровати, тумбочки, туалет, умывальник и душ(на первых двух и последней базах). Первая база - общий деревянный дом с 4-мя комнатами, комнаты отделанные деревом. Дом на берегу реки Катунь. Вторая база- отдельные домики тоже деревянный с галанкой или теплым полом, что попадется. База находится среди гор, в небольшом поселке, относительно недалеко протекает река, при желании можно прогуляться до нее. Третья база - находится в живописном месте, представляет собой отдельно стоящие деревянные домики с печкой, на берегу реки Чулышман. В домике кровати, туалет и умывальник. Мыться в бане. Также на территории базы есть летняя душевая и чан под открытым небом (его за отдельную плату можно заказать). На базе связи нет, ловит местами теле 2. Четвертая база- на берегу Телецкого озера. Жили в деревянном доме в отдельных комнатах. Все удобства в комнате есть.
В общем все места проживания простенькие, без излишеств, но очень чистые и уютные. Лично для нас этого вполне хватало, вся группа знала и понимала, куда едет, поэтому возмущений по поводу условий проживания не было.
3) Все дни были насыщенные, Павел скучать не давал. Тур достаточно гибкий, можно что то заменить или добавить. Так у нас несколько раз и было, где-то в силу погодных условий меняли локации, где-то сами дополнительно просили что то показать. Все зависит от вас: на что у вас хватит сил и фантазии.
4) Если у вас есть проблемы с коленями, то возьмите обязательно палки, потому есть пару мест, где пройти можно, но уже не такой кайф получаешь от ходьбы, как хотелось бы. А в окружении таких красот, нервничать и страдать не очень и хочется. И берите с собой хорошую и удобную обувь, чтобы она не скользила и с хорошей устойчивостью, потому что в обыкновенных классических и беговых кроссовках было порой дискомфортно. Ходить приходилось по каменным тропинкам, скалистым дорожкам и крутым подъемам и современными меркам не мало.
Маршруты не сказать, что сложные, но с непривычки пару первых подъемов будут казаться затруднительными.
5) С питанием никогда проблем не было, если что то надо скорректировать по еде, говорите сразу, все очень доброжелательные и отзывчивые люди.
Подводя итоги тура, хочется сказать огромное спасибо организаторам и отдельное спасибо нашему любимому гиду Павлу, что данный тур состоялся, что мы увидели красивейшие места Алтая, что преодолели некоторые трудные подъемы в горы, и все это с комфортом и в хорошей компании. Удивительное путешествие с удивительным гидом и в прекрасной компании.
Тур построен очень интересно, есть возможность охватить разный Алтай и вернуться в то место, где сердце остановилось от красоты и энергетики.
Очень рекомендую гида Никиту и 10 дневный маршрут!
Настоятельно рекомендую данный тур! Восторг от тайги горного Алтая перекрывает любые мысли о возможной усталости. Без капли сомнений пересела бы к противоположному окну и прокатилась по второму кругу!!)))))
PS: пользуясь случаем, хочу передать привет гиду Стасу, сопровождающего группы на Каракольские озера. Еще один добряк, влюбленный в свое дело. Счастлива, что он сумел найти себя в таком прекрасном месте.
Программа хорошо продумана по экскурсиям, активностям и личному времени.
Нам повезло с гидом! Андрей - эрудированный и харизматичный экскурсовод с отличным чувством юмора. Хорошо знает географию и историю Алтайского края и Республики Алтай. Интересно рассказывает, вкусно готовит, прекрасно подстраивается под коллектив. Спасибо ему!
Мы увидели: Завораживающие бурные пороги рек, Красивые и не повторяющиеся водопады, Сложные серпантины, Огромные каменные грибы, Марсианские горизонты, Высоченные горы, Бесконечные озера и утренние облака лежащие на крышах туристических домиков.
Самыми ценными оказались 3 дня без связи. Да, и когда еще увидишь такое количество созвездий на небе)) В Москве такого не бывает!
С удовольствием пересматриваем фото и видео поездки, думаем, куда же поехать на Алтае в следующий раз. Эмоции и позитив!
Желаем такой поездки каждому!
Одно пожелание по поводу дополнительной экскурсии на водопады. Водопад Куркуре шикарен и доступен, но водопад Чул-Оозы мы посетить не смогли из-за сложности добраться до него. Женщины и дети банально не смогли перепрыгнуть через обрыв, держась руками за березу. Перебрались только мужчины, но гид Александр не счёл нужным их довести до заветного водопада, сказав просто «А зачем? там тоже сложно!» Тогда зачем вводить этот водопад в экскурсию, если он сложен для большинства, лучше подобрать другой, который доступен или улучшить доступ к Чул-Оозы.