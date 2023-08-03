Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
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1 отзыв
Приглашаем в путешествие-перезагрузку в горы Алтая.
За 2 дня увидим 2 величественных перевала, одну из самых красивых дорог в мире, слияние Чуи и Катуни, уникальное Гейзерное озеро, 2 Марса и Луну. Вы окажетесь в местах с сильной энергетикой и живописными просторами.
Полюбуетесь Северо-Чуйским хребтом, Курайской степью, водопадом и с комфортом переночуете в гостинице в горах.
Ближайшие даты:
11 мая
26 мая
1 июн
22 июн
6 июл
20 июл
3 авг
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
7 995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 10-14 дней до начала тура.
Проживание. На туристической базе «Кайф» в селе Чибит в 2-местных номерах с удобствами. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте. На территории базы есть кафе, бар, бани и беседки.
Питание. В стоимость включён завтрак на турбазе. Остальное питание — самостоятельно в кафе.
Программа тура по дням
1 день
По Чуйскому тракту через перевалы
Заберём вас ранним утром из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни, заедем на водопад Ширлак. К вечеру заселимся на турбазу.
2 день
От Гейзерного озера к 3-м планетам на Алтае
Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к Марсу-1, Марсу-2 и Луне — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.
Подвезём вас до Горно-Алтайска, Бийска или Барнаула. В городе будем ближе к вечеру. Точное время сообщит организатор.
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть - за 10-14 дней до начала тура
Что не входит в цену
Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
Остальное питание
Входные билеты на Марс - 150-200 рублей
Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 6 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
3 авг 2023
Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и еще очень много остановок в красивейших местах Горного Алтая! Спасибо гиду Николаю за информативный рассказ, ответил на все вопросы. Для тех, кто хочет увидеть максимум за выходные- идеальный вариант! Кто не спешит, можно задержаться и насладиться красотой подольше)