К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Авторский тур в Барнауле

Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту

4
1 отзыв
Приглашаем в путешествие-перезагрузку в горы Алтая.

За 2 дня увидим 2 величественных перевала, одну из самых красивых дорог в мире, слияние Чуи и Катуни, уникальное Гейзерное озеро, 2 Марса и Луну. Вы окажетесь в местах с сильной энергетикой и живописными просторами.

Полюбуетесь Северо-Чуйским хребтом, Курайской степью, водопадом и с комфортом переночуете в гостинице в горах.
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Ближайшие даты:
11
мая
26
мая
1
июн
22
июн
6
июл
20
июл
3
авг
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 10-14 дней до начала тура.

Проживание. На туристической базе «Кайф» в селе Чибит в 2-местных номерах с удобствами. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте. На территории базы есть кафе, бар, бани и беседки.

Питание. В стоимость включён завтрак на турбазе. Остальное питание — самостоятельно в кафе.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту через перевалы

Заберём вас ранним утром из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни, заедем на водопад Ширлак. К вечеру заселимся на турбазу.

По Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалы
2 день

От Гейзерного озера к 3-м планетам на Алтае

Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к Марсу-1, Марсу-2 и Луне — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.

Подвезём вас до Горно-Алтайска, Бийска или Барнаула. В городе будем ближе к вечеру. Точное время сообщит организатор.

От Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на АлтаеОт Гейзерного озера к 3-м планетам на Алтае

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Проживание
  • Завтрак
  • Услуги гида
  • После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть - за 10-14 дней до начала тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты на Марс - 150-200 рублей
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Ольга
3 авг 2023
Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и еще очень много остановок в красивейших местах Горного Алтая! Спасибо гиду Николаю за информативный рассказ, ответил на все вопросы. Для тех, кто хочет увидеть максимум за выходные- идеальный вариант! Кто не спешит, можно задержаться и насладиться красотой подольше)

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