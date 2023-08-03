Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 5 950 рублей, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 10-14 дней до начала тура.

Проживание. На туристической базе «Кайф» в селе Чибит в 2-местных номерах с удобствами. Возможно размещение в номере ребёнка на дополнительном месте. На территории базы есть кафе, бар, бани и беседки.

Питание. В стоимость включён завтрак на турбазе. Остальное питание — самостоятельно в кафе.