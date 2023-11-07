По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Авторский тур в Барнауле

Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий

4
1 отзыв
Представляем вашему вниманию уникальный тур по Алтаю, который займет всего 7 дней, но запомнится на всю жизнь.

Вас ждет насыщенная программа: от посещения мест силы, где можно зарядиться энергией, до спокойных прогулок по хвойным лесам.

Вас поразят древние петроглифы, рассказывающие истории минувших эпох, и каменные грибы, создающие ощущение попадания в другой мир. Не останетесь равнодушными и к истории Чуйского тракта, который хранит в себе множество тайн. Для любителей водных приключений предусмотрены поездки на катере и лодке.

Маршрут тура спроектирован так, чтобы стать доступным для людей с любым уровнем физической подготовки и подойдет для семей с детьми старше 7 лет.

Организационные моменты продуманы до мелочей: от транспортного обеспечения до комфортного проживания в местах, где временно отсутствует связь и интернет.

Этот тур станет отличным выбором для тех, кто хочет на время забыть о городской суете и погрузиться в мир природы и приключений
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Ближайшие даты:
30
июн
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июл
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июл
21
июл
28
июл
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11
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле Если вы присоединяетесь в
Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с Сростки стелы Республики Алтай.
Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек).
В долине реки Чулышман нет связи и интернета также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
Подъём на перевал Кату Ярык производится на транспорте, спуск с перевала осуществляется пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. Будем жить на базах отдыха: «У Агафьи», «Учар Заповедный» и «Чибит». В домиках есть удобства: раковина, туалет и душ (3 ночи душ есть, на ещё 3 ночи заказываем алтайскую баню на всю группу). 2-3-местное размещение (на усмотрение организатора).

Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины. В день заезда на базу — только ужин, а в день выезда — только завтрак. На обед организованно будем заезжать в кафе, средний чек — 500 рублей.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, село Сростки и алтайские стелы

Встретим вас в аэропорту Барнаула в 07:00, в 07:30 на автовокзале или на ж. -д. вокзале, в 08:00 у ТЦ «Пассаж» и в 12:30 в аэропорту Горно-Алтайска. Обратите внимание: путешественники, прилетающие в Горно-Алтайск, не смогут попасть на экскурсии в село Сростки и к стелам.

Путешествие по республике с села Сростки — родины В. Шушкина. А ещё отсюда открывается головокружительный вид на Катунь и гору Бабырган.

Затем посетим комплекс памятников — древние стелы. Прикоснёмся к истории алтайцев и поедем дальше через прителецкую тайгу, любуясь рекой Бий, воды которой с силой ударяют о гранитные скалы.

Разместимся на уютной базе отдыха на берегу Телецкого озера. За день проедем около 400 км.

Встреча, село Сростки и алтайские стелыВстреча, село Сростки и алтайские стелыВстреча, село Сростки и алтайские стелыВстреча, село Сростки и алтайские стелы
2 день

На катере по Телецкому озеру и долина Чулышман

Сегодня вас ждёт катание на катере по жемчужине Алтая — Телецкому озеру. Водоём в виде чаши живописно окружён горами и шумными водопадами. С ветерком промчимся до песчаной косы мыса Кырсай и сменим водный транспорт на автобус.

Ехать будем по ущелью в долине Чулышман, здесь тепло и растут яблони — целые сады! Полюбуемся рекой Башкаус, второй по величине в Улаганском районе. Вечером прибудем на базу и приготовим шашлыки на ужин.

На катере проедем 80 км, на автобусе — 50 км.

На катере по Телецкому озеру и долина ЧулышманНа катере по Телецкому озеру и долина ЧулышманНа катере по Телецкому озеру и долина ЧулышманНа катере по Телецкому озеру и долина Чулышман
3 день

Каменные грибы

После вкусного завтрака пешком прогуляемся в урочище Аккурум, подниматься будем около 1 часа. Перед вами предстанут огромные каменные грибы, образовавшиеся в результате выветривания и вымывания пород. Под воздействием ветра они постепенно разрушаются и уменьшаются. Полюбуемся захватывающим видом, сделаем фотографии реки Чулышман и спустимся вниз.

За день пройдём 6 км.

Каменные грибыКаменные грибыКаменные грибыКаменные грибы
4 день

День водопадов

Отправляемся любоваться водопадами. Начнём с каскадов Куркуре, максимальная высота которых — 30 метров! На алтайском языке название громады означает «звенящий». Прислушаемся к журчанию воды, разбивающейся о скалы, а затем на лодке переплывём Чулашман. Вас ждёт несложная 40-минутная прогулка по сакральным для алтайцев местам. Здесь никогда не пасут скот! А ещё на скалах можно увидеть петроглифы — рисунки древних людей.

Побываем на водопаде Чул-Оозы. Для этого придётся набрать высоту, а, возможно, и перейти речку вброд. По дороге к базе отдыха полюбуемся Карасу, Уту-Кая и Туданскими водопадами.

День водопадовДень водопадовДень водопадовДень водопадов
5 день

Перевал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевал

Сегодня едем всё выше, выше и выше! Предстоит подъём 3,5 км — вы увидите завораживающую панораму перевала Кату-Ярык и речки Чулышман.

Побываем на Пазырыкских курганах и доберёмся до Улаганского перевала — сакрального места силы. Нас будут окружать тайга с одной стороны (какой здесь хвойный запах!) и живописные озёра с другой.

Остановимся у Красных ворот — скал багряного цвета, будто пропускающих путников вперёд.

Перевал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевал
6 день

Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2

Позавтракаем и поедем на уникальное Гейзерное озеро — из-за голубой глины и подземных ключей на его поверхности появились причудливые узоры.

Побываем в Курайской степи и увидим ледники Актру, высота которых превосходит 4000 метров! А ещё здесь находится самая большая в мире рябь течения.

Следующая локация — «Алтайский Марс». Горы здесь имеют яркие жёлтые, красные, зелёные и даже местами фиолетовые оттенки.
Прогуляемся к Марсу-2. Маршрут займёт около 2 часов (около 6 км) с небольшим набором высоты.

Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2
7 день

Перевал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъезд

День начнём с посещения места силы Чуй-Оозы, затем поедем в святилище Адыр-Кан. А ещё вы узнаете историю Чуйского тракта — одной из самых живописных дорог в мире, и водителей, которые первыми стали её осваивать. Увидим памятник Кольке Снегирёву.

Преодолеем перевал Чике-Таман с остановками на смотровых площадках, а на Семинском перевале побываем на высоте 1717 метров.

В Горно-Алтайск прибудем в 16:00, а в Барнаул — в 20:00. За день проедем 600 км.

Перевал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъездПеревал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъездПеревал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъездПеревал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд: Барнаул-Горный Алтай-Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по маршруту
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами (двух или трехместное размещение на усмотрение организатора)
  • 2-разовое питание, в 1 день ужин, в день отъезда завтрак
  • Посещение бани на группу 2 раза
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды - около 500 рублей
  • Трансфер в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал Барнаула - 07:30, тц «Пассаж» - 08:00, аэропорт Горно-Алтайска - 12:30
Завершение: Горно-Алтайск, 16:00, Барнаул, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Д
7 ноя 2023
Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

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