Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.

Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле Если вы присоединяетесь в

Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с Сростки стелы Республики Алтай.

Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек).

В долине реки Чулышман нет связи и интернета также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.

Подъём на перевал Кату Ярык производится на транспорте, спуск с перевала осуществляется пешком налегке.

Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. Будем жить на базах отдыха: «У Агафьи», «Учар Заповедный» и «Чибит». В домиках есть удобства: раковина, туалет и душ (3 ночи душ есть, на ещё 3 ночи заказываем алтайскую баню на всю группу). 2-3-местное размещение (на усмотрение организатора).

Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины. В день заезда на базу — только ужин, а в день выезда — только завтрак. На обед организованно будем заезжать в кафе, средний чек — 500 рублей.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.