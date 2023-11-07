Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Вас ждет насыщенная программа: от посещения мест силы, где можно зарядиться энергией, до спокойных прогулок по хвойным лесам.
Вас поразят древние петроглифы, рассказывающие истории минувших эпох, и каменные грибы, создающие ощущение попадания в другой мир. Не останетесь равнодушными и к истории Чуйского тракта, который хранит в себе множество тайн. Для любителей водных приключений предусмотрены поездки на катере и лодке.
Маршрут тура спроектирован так, чтобы стать доступным для людей с любым уровнем физической подготовки и подойдет для семей с детьми старше 7 лет.
Организационные моменты продуманы до мелочей: от транспортного обеспечения до комфортного проживания в местах, где временно отсутствует связь и интернет.
Этот тур станет отличным выбором для тех, кто хочет на время забыть о городской суете и погрузиться в мир природы и приключений
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле Если вы присоединяетесь в
Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с Сростки стелы Республики Алтай.
Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек).
В долине реки Чулышман нет связи и интернета также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
Подъём на перевал Кату Ярык производится на транспорте, спуск с перевала осуществляется пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. Будем жить на базах отдыха: «У Агафьи», «Учар Заповедный» и «Чибит». В домиках есть удобства: раковина, туалет и душ (3 ночи душ есть, на ещё 3 ночи заказываем алтайскую баню на всю группу). 2-3-местное размещение (на усмотрение организатора).
Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины. В день заезда на базу — только ужин, а в день выезда — только завтрак. На обед организованно будем заезжать в кафе, средний чек — 500 рублей.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча, село Сростки и алтайские стелы
Встретим вас в аэропорту Барнаула в 07:00, в 07:30 на автовокзале или на ж. -д. вокзале, в 08:00 у ТЦ «Пассаж» и в 12:30 в аэропорту Горно-Алтайска. Обратите внимание: путешественники, прилетающие в Горно-Алтайск, не смогут попасть на экскурсии в село Сростки и к стелам.
Путешествие по республике с села Сростки — родины В. Шушкина. А ещё отсюда открывается головокружительный вид на Катунь и гору Бабырган.
Затем посетим комплекс памятников — древние стелы. Прикоснёмся к истории алтайцев и поедем дальше через прителецкую тайгу, любуясь рекой Бий, воды которой с силой ударяют о гранитные скалы.
Разместимся на уютной базе отдыха на берегу Телецкого озера. За день проедем около 400 км.
На катере по Телецкому озеру и долина Чулышман
Сегодня вас ждёт катание на катере по жемчужине Алтая — Телецкому озеру. Водоём в виде чаши живописно окружён горами и шумными водопадами. С ветерком промчимся до песчаной косы мыса Кырсай и сменим водный транспорт на автобус.
Ехать будем по ущелью в долине Чулышман, здесь тепло и растут яблони — целые сады! Полюбуемся рекой Башкаус, второй по величине в Улаганском районе. Вечером прибудем на базу и приготовим шашлыки на ужин.
На катере проедем 80 км, на автобусе — 50 км.
Каменные грибы
После вкусного завтрака пешком прогуляемся в урочище Аккурум, подниматься будем около 1 часа. Перед вами предстанут огромные каменные грибы, образовавшиеся в результате выветривания и вымывания пород. Под воздействием ветра они постепенно разрушаются и уменьшаются. Полюбуемся захватывающим видом, сделаем фотографии реки Чулышман и спустимся вниз.
За день пройдём 6 км.
День водопадов
Отправляемся любоваться водопадами. Начнём с каскадов Куркуре, максимальная высота которых — 30 метров! На алтайском языке название громады означает «звенящий». Прислушаемся к журчанию воды, разбивающейся о скалы, а затем на лодке переплывём Чулашман. Вас ждёт несложная 40-минутная прогулка по сакральным для алтайцев местам. Здесь никогда не пасут скот! А ещё на скалах можно увидеть петроглифы — рисунки древних людей.
Побываем на водопаде Чул-Оозы. Для этого придётся набрать высоту, а, возможно, и перейти речку вброд. По дороге к базе отдыха полюбуемся Карасу, Уту-Кая и Туданскими водопадами.
Перевал Кату-Ярык, Пазырыкские курганы и Улаганский перевал
Сегодня едем всё выше, выше и выше! Предстоит подъём 3,5 км — вы увидите завораживающую панораму перевала Кату-Ярык и речки Чулышман.
Побываем на Пазырыкских курганах и доберёмся до Улаганского перевала — сакрального места силы. Нас будут окружать тайга с одной стороны (какой здесь хвойный запах!) и живописные озёра с другой.
Остановимся у Красных ворот — скал багряного цвета, будто пропускающих путников вперёд.
Гейзерное озеро. ледник Актру и Марс-2
Позавтракаем и поедем на уникальное Гейзерное озеро — из-за голубой глины и подземных ключей на его поверхности появились причудливые узоры.
Побываем в Курайской степи и увидим ледники Актру, высота которых превосходит 4000 метров! А ещё здесь находится самая большая в мире рябь течения.
Следующая локация — «Алтайский Марс». Горы здесь имеют яркие жёлтые, красные, зелёные и даже местами фиолетовые оттенки.
Прогуляемся к Марсу-2. Маршрут займёт около 2 часов (около 6 км) с небольшим набором высоты.
Перевал Чике-Таман. Семинский перевал, Чуйский тракт и отъезд
День начнём с посещения места силы Чуй-Оозы, затем поедем в святилище Адыр-Кан. А ещё вы узнаете историю Чуйского тракта — одной из самых живописных дорог в мире, и водителей, которые первыми стали её осваивать. Увидим памятник Кольке Снегирёву.
Преодолеем перевал Чике-Таман с остановками на смотровых площадках, а на Семинском перевале побываем на высоте 1717 метров.
В Горно-Алтайск прибудем в 16:00, а в Барнаул — в 20:00. За день проедем 600 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд: Барнаул-Горный Алтай-Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по маршруту
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами (двух или трехместное размещение на усмотрение организатора)
- 2-разовое питание, в 1 день ужин, в день отъезда завтрак
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Обеды - около 500 рублей
- Трансфер в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула