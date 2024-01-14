С Старцева Новогодняя Катунь и Чуйский тракт Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

С Старцева Алтайские каникулы и Чуйский тракт Тур неплохой. Понравились локации.

Д Дмитрий По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

И Илья Большое путешествие по Горному Алтаю Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур! Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

А Анастасия Новогодняя Катунь и Чуйский тракт Только положительные эмоции от поездки!

Ю Юлия Оздоровительный тур по Алтаю Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.

Ю Юлия НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

С Сысыгма НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!

С Сысыгма Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.