Авторские туры в Барнауле

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Большой тур: популярные и необычные места Горного Алтая
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
9 дней
Большой тур на майских праздниках: знаменитые и скрытые уголки Горного Алтая
Погрузитесь в мир невероятных приключений по Горному Алтаю. Вас ждут впечатляющие пейзажи, водопады и уникальные места
В 7:00 в аэропорту Барнаула. В 7:30 на авто - и ж....
3 мая
8375067 000 за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
16 мая
30 мая
13 июня
27 июня
3950035 550 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
8 мая
22 мая
5 июня
19 июня
58 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня
17 июля
14 авг
64 990 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
87 000 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
33 900 за человека
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
4 мая
11 мая
18 мая
10 900 за человека
Большой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Барнаул/Горно-Алтайск
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
77 000 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
42 000 за человека
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
6941159 000 за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Популярное предложение
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
11 мая
26 мая
1 июня
22 июня
159907 995 за человека
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля
17 июля
27 июля
6 авг
26 000 за человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля
14 июля
24 июля
3 авг
36 000 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня
6 июля
16 июля
26 июля
68 000 за человека
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
г. Новосибирск, г. Барнаул
16 июня
26 июня
6 июля
16 июля
67 000 за человека
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля
1 авг
21 авг
46 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня
6 июля
16 июля
26 июля
92 000 за человека
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
г. Новосибирск, г. Барнаул
5 июля
25 июля
14 авг
106 000 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
г. Барнаул
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
от 42 222 за человека
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
16 мая
23 мая
6 июня
13 июня
9625077 000 за человека
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
г. Новосибирск, г. Барнаул
20 июня
30 июня
10 июля
20 июля
55 000 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
г. Новосибирск, г. Барнаул
25 июня
5 июля
15 июля
25 июля
72 000 за человека
Мультинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
12 июля
от 47 900 за человека
К подножию Белухи. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
12 июля
от 47 900 за человека
К озеру Алла-Аскыр
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля
48 900 за человека
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
г. Барнаул
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
от 108 888 за человека
Оздоровительный тур по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Оздоровительный тур по Алтаю
г. Барнаул
Завтра
6 мая
8 мая
5 июня
от 79 999 за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рафтинг и приключения на Алтае
г. Барнаул
18 июня
25 июня
2 июля
9 июля
от 49 999 за человека
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
г. Барнаул
Завтра
8 мая
5 июня
12 июня
от 83 333 за человека
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
г. Барнаул
Завтра
6 мая
5 июня
10 июня
от 55 555 за человека
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Алтайский край, Барнаул
7 июня
14 июня
28 июня
5 июля
15 800 за человека
Шавлинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
47 900 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
5 мая
26 мая
2 июня
9 июня
68 000 за человека
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв
от 59 000 за человека
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек
от 69 900 за человека
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Алтайский край, Барнаул
11 окт
150 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.
  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур! Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Оздоровительный тур по Алтаю
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу

Самые популярные туры в Барнауле
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 37
  1. Большой тур: популярные и необычные места Горного Алтая
  2. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
  3. Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
  4. Перезагрузка у Телецкого озера
  5. Алтай в цветах маральника: фототур
Что посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Ороктойский мост
  5. Гейзерное озеро
  6. Алтайский Марс
  7. Чемал
Сколько стоит тур в Барнауле в апреле 2024
Сейчас в Барнауле можно забронировать 37 авторских туров от 7 995 ₽ до 150 000 ₽ со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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