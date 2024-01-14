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20%
Авторский тур
9 дней
Большой тур на майских праздниках: знаменитые и скрытые уголки Горного Алтая
Погрузитесь в мир невероятных приключений по Горному Алтаю. Вас ждут впечатляющие пейзажи, водопады и уникальные места
В 7:00 в аэропорту Барнаула. В 7:30 на авто - и ж....
3 мая
8375067 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
16 мая
30 мая
13 июня
27 июня
3950035 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
8 мая
22 мая
5 июня
19 июня
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня
17 июля
14 авг
64 990₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
87 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
4 мая
11 мая
18 мая
10 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Барнаул/Горно-Алтайск
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
77 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
42 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
6941159 000₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
11 мая
26 мая
1 июня
22 июня
159907 995₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля
17 июля
27 июля
6 авг
26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля
14 июля
24 июля
3 авг
36 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня
6 июля
16 июля
26 июля
68 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
г. Новосибирск, г. Барнаул
16 июня
26 июня
6 июля
16 июля
67 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля
1 авг
21 авг
46 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня
6 июля
16 июля
26 июля
92 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
г. Новосибирск, г. Барнаул
5 июля
25 июля
14 авг
106 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
г. Барнаул
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
от 42 222₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
16 мая
23 мая
6 июня
13 июня
9625077 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
г. Новосибирск, г. Барнаул
20 июня
30 июня
10 июля
20 июля
55 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
г. Новосибирск, г. Барнаул
25 июня
5 июля
15 июля
25 июля
72 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Мультинские озера. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
12 июля
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К подножию Белухи. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
12 июля
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К озеру Алла-Аскыр
г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля
48 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
от 108 888₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Оздоровительный тур по Алтаю
г. Барнаул
Завтра
6 мая
8 мая
5 июня
от 79 999₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рафтинг и приключения на Алтае
г. Барнаул
18 июня
25 июня
2 июля
9 июля
от 49 999₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
г. Барнаул
Завтра
8 мая
5 июня
12 июня
от 83 333₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Завтра
6 мая
5 июня
10 июня
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайский букет. Тур выходного дня из Барнаула
Алтайский край, Барнаул
7 июня
14 июня
28 июня
5 июля
15 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Шавлинские озера. Треккинг
г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня
24 июня
3 июля
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
5 мая
26 мая
2 июня
9 июня
68 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек
от 69 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
Алтайский край, Барнаул
11 окт
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур! Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЮЮлия6 октября 2023Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
- ЮЮлия6 октября 2023Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.
- ССысыгма4 октября 2023Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
- ССысыгма4 октября 2023Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу
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