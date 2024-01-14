Новогодняя Катунь и Чуйский тракт

Групповой тур в Барнауле
5
3 отзыва
Шикарный зимний тур в Горный Алтай! Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт.

Встреча нового года в самом атмосферном отеле Алтая "Золотые пески", расположенном на берегу Катуни!
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле реки Катунь только зимой
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим озеро, на котором зимуют белоснежные птицы и даже сможем покормить их
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Встретим этот Новый год в окружении гор, а утро 1 января проведем у костра
Активный отдых на ГЛК "Манжерок"
Активный отдых на ГЛК "Манжерок"
Посетим горнолыжный курорт, где каждый найдет себе занятие по душе
Замерзший водопад
Замерзший водопад
Нас ждет бодрящая пешая прогулка по эко-тропе к Камышлинскому водопаду
Места Силы
Места Силы
Увидим место слияния двух незамерзающих рек Чуи и Катуни, загадаем заветные новогодние желания

Программа тура по дням

1 день

Новый год и «Глаза Катуни»

9:30 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане отеля Золотые пески.

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью, когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отель.

Отдых, фото у Катуни, СПА по желанию.

22:00 Новогодний банкет, встреча Нового года (оплачивается дополнительно).

Новый год и «Глаза Катуни»Новый год и «Глаза Катуни»Новый год и «Глаза Катуни»Новый год и «Глаза Катуни»
2 день

Лебединое озеро

8:00-11:00 Завтрак, опохмел, утренняя программа у костра.

12:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото- видео- сессии.

17:00 Возвращение в отели.

СПА-зона, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (оплачивается отдельно).

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься. Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном (дополнительно 850 руб. или ски-пас).

14:00 Снегоходная экскурсия или полет на пароплане (по желанию, не входит в стоимость).

17:00 Возвращение в отель.

Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»
4 день

Остров Патмос

9:00-11:00 Завтрак, свободное время, прогулки у Катуни или отдых в СПА-зоне.

14:00 Выезд на экскурсию на о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (экскурсия дополнительная 2000 руб. с человека).

17:00 Возвращение в отель, отдых.

По желанию спа-отдых.

Ужин (оплачивается отдельно).

Остров ПатмосОстров ПатмосОстров Патмос
5 день

Свободный день

9:00 Завтрак, свободное время.

10:00 Экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).

14:00 Обед в ресторане "Царская охота" (оплачивается отдельно).

15:00 Возвращение в отель, свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Чуйский тракт

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию по одной из пяти самых красивых трасс мира – по Чуйскому тракту.

Нас ждут: горы выше 300 м., огромные горные перевалы, смотровые площадки, слияние Чуи и Катуни (место силы), Ининьский мост, Ининьские стеллы, прекрасное бирюзовое Гейзеровое озеро (автобусная экскурсия 620 км).

Обед в кафе алтайской национальной кухни (оплачивается отдельно).

Сувенирные лавки.

21:00 Возвращение в отели.

Отдых, заключительный вечер, ужин.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
7 день

Отъезд

Для туристов, которые вылетают рано, ранний завтрак, трансфер в аэропорт.

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км).

14:00 Выезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Золотые пески”

Одноместное размещение и доп. место по запросу.

Варианты проживания

Отель «Золотые пески» 3

6 ночей

Отель «Золотые пески» расположен в поселке Усть-Муны, в 38 км от озера Ая. При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. В 2,9 км от Барангола и в 3,2 км от Усть-Муны есть помещение для хранения лыж, а также сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье. На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом.

Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3Отель «Золотые пески» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле
  • Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Обеды и ужины - средний чек 800 руб
  • Новогодний банкет - 10 000 руб
  • Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел
  • СПА-зона
  • Все входные билеты и подъемник на Манжероке
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
  • Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в 31.12.23 в 9:00;
  • Выезд из Новосибирска 31.12.23 в 00:30 ЖД Вокзал;
  • Выезд из Барнаула 31.12.23 в 4:30 от кафе "Облепиха";
  • Выезд из Кемерово, Новокузнецка 31.12.23 под ваш запрос (индивидуальный трансфер за дополнительную плату).

Ориентировочное прибытие по окончанию тура:

  • Горно-Алтайск - 16-00 6 января 2024г.
  • Барнаул- 20-00 6 января 2024
  • Новосибирск -23-30 6 января 2024
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

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