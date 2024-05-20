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по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!