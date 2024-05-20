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Авторский тур
2 дня
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман»
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
«Прокатитесь по живописнейшему Чуйскому тракту до перевалов»
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера “Глаза Катуни”, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, и одна из пяти самых красивых трасс мира – Чуйский тракт»
2 янв в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт»
31 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
«Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 83 333₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Увидим скалистые утёсы Чуйского тракта и каменные изваяния»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
«Далее по Чуйскому тракту отправимся в посёлок Артыбаш, где находится туристическая база для первой ночёвки»
26 апр в 09:00
87 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
- ЛЛюбовь13 мая 2024Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
- ЕЕкатерина13 мая 2024Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ССветлана17 августа 2023Впечатления замечательные.
- ООльга3 августа 2023Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и еще очень много остановок
- ЛЛариса11 июля 2023Организация тура очень хороша. Очень насыщенная программа. Рекомендую всем к посещению. Хорошее размещение. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Чуйский тракт»
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