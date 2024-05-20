Чуйский тракт – туры в Барнауле

Найдено 8 туров в категории «Чуйский тракт» в Барнауле, цены от 15 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман»
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990 за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
«Прокатитесь по живописнейшему Чуйскому тракту до перевалов»
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500 за человека
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера “Глаза Катуни”, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, и одна из пяти самых красивых трасс мира – Чуйский тракт»
2 янв в 10:00
от 59 000 за человека
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт»
31 дек в 10:00
от 69 900 за человека
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
«Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 83 333 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Увидим скалистые утёсы Чуйского тракта и каменные изваяния»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
«Далее по Чуйскому тракту отправимся в посёлок Артыбаш, где находится туристическая база для первой ночёвки»
26 апр в 09:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
    читать дальше

    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
    читать дальше

    интересные рассказы. И особенно за нереальное терпение. За короткое время масса впечатлений. Цветение маральника, Гейзерное озеро. Фантастические пейзажи Марса-1, Марса-2, Луны. Грамотный гид. Опытный водитель-проводник к локациям. Это только малая часть того что ожидает в этом туре. Впечатления от тура не передать словами. Пейзажи Горного Алтая не передаст никакая камера даже последнего айфона. Эту красоту надо увидеть своими глазами. Рекомендую этот тур. Коротко и очень познавательно.

    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • С
    Светлана
    17 августа 2023
    Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
    Впечатления замечательные.
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и еще очень много остановок
    читать дальше

    в красивейших местах Горного Алтая! Спасибо гиду Николаю за информативный рассказ, ответил на все вопросы. Для тех, кто хочет увидеть максимум за выходные- идеальный вариант! Кто не спешит, можно задержаться и насладиться красотой подольше)

    Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и
  • Л
    Лариса
    11 июля 2023
    Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
    Организация тура очень хороша. Очень насыщенная программа. Рекомендую всем к посещению. Хорошее размещение. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Чуйский тракт»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
  2. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
  3. Алтайские каникулы и Чуйский тракт
  4. Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
  5. Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 8 авторских туров от 15 990 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Барнауле на 2024 год по теме «Чуйский тракт», 13 ⭐ отзывов, цены от 15990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам