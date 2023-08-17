Алтай для любознательных
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет и Синюха
Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).
Выезд из города 09:00 (местное время).
В случае прилета в аэропорт Горно-Алтайска, индивидуальный трансфер Горно-Алтайск Сростки (65 км, за доп. плату). Встреча с гидом и группой в с. Сростки с 11:30 до 13:00.
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В. М. Шукшина.
Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.
Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет.
Трансфер Сростки – Манжерок (105 км).
Что такое Манжерок?
Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
«Здравствуй, Алтай!», – так и хочется сказать этому впечатляющему виду на горную страну.
Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (15 км).
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Впечатление дня – оздоровительный релаксирующий сон на ульях (не входит в стоимость).
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» или подобное в районе Нижней Катуни.
Ужин.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 330 км
Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш или «Деревня мастеров» в с. Аскат
Завтрак.
Два варианта экскурсий в зависимости от погодных условий.
При благоприятной погоде: Совершим поездку по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш (90 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой.
В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на долину и красавицу Катунь.
Продолжим экскурсию к острову Патмос (30 км) – красивейшему месту Горного Алтая.
Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС.
Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии. Трансфер Чемал – Барангол (50 км).
Фотостоп на левобережье Катуни «Зубы Дракона».
При неблагоприятной погоде: Совершим экскурсию в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (50 км) в с. Анос (входной билет, за доп. плату).
Дом, в котором находилась мастерская знаменитого алтайского живописца и этнографа, выпускника императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, ученика Шишкина.
Чорос-Гуркин является автором таких знаменитых картин, как «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни», с репродукциями которых Вы сможете познакомиться в музее- галереи.
Поездка в с. Аскат (10 км) – «деревню мастеров», имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Поселившиеся в селе с 90-х годов маги, йоги, кришнаиты, буддисты, художники и ремесленники изготавливают на продажу шаманские бубны, глиняные окарины и волшебные палочки.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи «Стрела Сартакпая», сувенирной лавке «Бай Терек», где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – Бирюзовая Катунь (30 км).
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению амулета из ракушек каури и бусин. Амулеты – древнейшие украшения, созданные людьми.
Оберег, изготовленный из раковин каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка, даруют удачу, изобилие и плодородие.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 5 км, авто – 200 км.
Бирюзовая Катунь - Телецкое озеро
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Посещение Тавдинских пещер (входной билет, доп. плата).
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться.
В разные времена они служили жильем для человека.
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки железного и бронзового веков.
Мы пройдемся по тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Прогулка до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха и древнему гроту Ихтиандра.
Фотостоп с видом на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (55 км).
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Трансфер Горно-Алтайск – Телецкое озеро (175 км) – самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина – около 330 метров, длина 78,6 км, а средняя ширина составляет 2,89 км.
В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия.
Удивительное явление здесь – театр облаков.
Частая и эффектная смена туч, тумана, дождливой пелены, солнечных лучиков среди облаков обусловлена микроклиматом.
Атмосферные явления и облачность над озером динамичны и скоротечны, как и действия в спектакле.
Размещение.
Посещение этноаила в с. Артыбаш, рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни (по желанию, за доп. плату), где вы сможете попробовать: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 4 км, авто – 240 км.
Телецкое озеро, Алтайский государственный биосферный заповедник и водопад Корбу или подъем на гору Кокуя
Завтрак.
Прогулка по Телецкому озеру.
Пассажиры стилизованного теплохода «Пионер Алтая» прикоснутся дикой природе Золотого озера – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время водного путешествия по озеру Вы посетите Алтайский государственный биосферный заповедник и знаменитый водопад Корбу, высотой 12,5 метров, а также живописный водопад Чедор. с поросшими мхом камнями и обточенными водой скалами.
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, загадочного мыса Айран.
Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза.
Версия «СНЕГ»: Прогулка по канатно-кресельной дороге на гору Кокуя, откуда открывается отличная панорама на окружающие горы и Телецкое озеро.
Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (при хорошей погоде), где Вы сможете пройтись по телецкой тайге, вдохнуть чистый воздух и насладиться природным умиротворением.
По желанию: сплав по р. Бии (за доп. плату).
Ужин.
Размещение: «Исток», «Артыбаш» или подобные в районе Телецкого озера. Пешком – 4 км, авто – 20 км.
Национальный музей ИМ.А.В. Анохина, дендропарк «Алтайское Холмогорье»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Артыбаш – Горно-Алтайск (180 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).
Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (100 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий перевал, с которого открывается живописная панорама Алтайской Тосканы.
С восточной части Вы увидите смешанные леса, а с западной перевал утопает в сочной сибирской зелени.
Верхняя точка перевала по местным поверьям считается «местом силы».
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет, доп. плата).
Дендропарк с богатейшей коллекцией экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для изготовления косметических средств и БАДов.
Ботаники, ландшафтные дизайнеры и садоводы, фотохудожники и просто эстеты найдут для себя любимый уголок.
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.
В меню вашего гастро-фито- ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер Алтайское – Белокуриха (60 км).
Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 4 км, авто – 340 км
Белокуриха
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением «Горной Белокурихи» (40 км) – это соседний развивающийся курорт с извилистой современной дорогой: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км.
Необычные арт-объекты, возведенные скульптором и ювелиром Владимиром Войчишиным: телега с карандашами, межзвездный корабль Пепелац, Плюкмобиль и Трицикл эцилопа из фильма Данелия «Кин-дза-дза», прищепка желаний, байкерский топор и целебная ступа Медицины, музей шоколада.
Усадьба-музей Андреевская слобода – образец крестьянского подворья XIX века, а трактир «Гоголь» - ресторан в стиле купеческой усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н. В. Гоголя.
Входные билеты в музеи доп. плата.
Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром: расстегайчики и вареники, соленое сало и зеленые щи, сбитень и ягодный морс.
Прогулка до «Амбарчиков» – это скальные гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий.
Возвращение в Белокуриху (40 км).
Свободное время, посещение сувенирных лавок, прогулки по терренкурам.
Ужин.
По желанию: посещение оздоровительного центра или бассейна с термальным комплексом – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, финская сауна, римские термы, русская баня (за доп. плату – от 1000 руб. /чел).
Размещение: «Благодать», «Олимп Парк» или подобные в районе курорта Белокуриха. Пешком – 7 км, авто – 80 км
Солоновка, Солонешенский краеведческий музей, маральник
Завтрак.
Освобождение номеров.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири.
Трансфер Белокуриха – Солоновка (40 км) – село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.
Обед в кержацких традициях «Кухня староверов» (не входит в стоимость).
Трансфер Солоновка – Солонешное (65 км).
Экскурсия в Солонешенский краеведческий музей (входной билет, доп. плата), где представлена развёрнутая история археологического объекта «Денисова пещера».
Также в экспозиции музея Вам расскажут об особых русских – сибиряках-старообрядцах, их культуре и истории переселения на Алтай, укладе жизни, традиционное одежде и блюдах.
Трансфер Солонешное – Топольное (25 км).
Размещение в маральнике.
Ужин.
Алтайский марал – пугливое, осторожное, величественное животное из семейства оленевых.
Панты – неокостеневшие рога марала – созданный самой природой комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.
Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.
Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергию, улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны (стоимость приема ванны – от 1500 руб. /чел.).
Размещение: маральник «Лесная сказка», «Искра» (удобства на этаже) в Солонешенском районе. Пешком – 3 км, авто – 365 км.
Денисова пещера - Каракол
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер Топольное – Денисова пещера (35 км).
Экскурсия в Денисову пещеру – археологический памятник мирового значения.
Здесь была найдена окаменелая фаланга пальца, принадлежащая виду людей, которые представляют особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличаются от неандертальцев и современных людей.
Вы сможете не только увидеть пещеру изнутри, но также понаблюдать за работой археологов, которые проводят раскопки летом.
Удивитесь кропотливому труду исследователей, и как землю, извлеченную из раскопа, спускают по канатной дороге вниз.
Так совершаются великие открытия!
И, возможно, вы станете свидетелем сенсационных находок!
Трансфер Денисова пещера – Каракол (150 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м) вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.
Размещение в каракольском природном парка «Уч-Энмек» – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые луга долины Каракола плавно переходят в мохнатый горный лес.
Прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь.
Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Ужин.
Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 190 км.
Кызыл-Чин и Гейзеровое озеро
Завтрак.
Трансфер Каракол – Чаган-Узун (250 км).
Экскурсия по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи.
История тракта уходит вглубь веков. Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.
Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем один из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м) – живописный с серпантинной дорогой, он известен с X века.
В переводе с алтайского означает «Узкая ступня».
Поднимаясь наверх, Вы насладитесь впечатляющими изгибами серпантина, а на плоской и протяжной вершине Вам откроется великолепная панорама долин и гор.
Фотостоп на фоне Чуйских Альп – ледниковых массивов Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс» – это крутые каньоны, цвет которых по всей долине варьируется от бледно-желтого до насыщенно бордового.
Выходы разноцветных глин на поверхность создают ощущение другой планеты.
Именно здесь у Вас получатся самые яркие алтайские фото.
Трансфер Кызыл-Чин – Гейзеровое озеро (80 км).
Экскурсия на Гейзеровое озеро – красивое, чистое и незамерзающее даже зимой озеро.
Его можно сравнить с «земным глазом» или зелено-голубым порталом в другой мир. В воде можно заметить разводы округлой формы, которые являются лишь отражением процессов, происходящих на дне озера.
Именно там оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Возвращение в туркомплекс (180 км).
На обратном пути посетим урочище Калбак-Таш, где вы не только увидите, но и соприкоснетесь с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на берегу реки Чуи.
Ужин.
Фотостоп в месте слияния Чуи и Катуни – Чуй-Оозы: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни прежде, чем смешаться «идут» рука об руку вместе.
В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.
Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе. Пешком – 5 км, авто – 500 км.
Каракольский природный парк «Уч-Энмек»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия (40 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек».
Вы увидите многочисленные петроглифы, древние курганы и комплексы мегалитов.
Местный экскурсовод расскажет о мистических явлениях, которые здесь наблюдали даже геофизики и о том, какие уникальные находки здесь обнаружили и продолжают находить археологи со всей России.
Экскурсия по долине погрузит Вас в алтайскую культуру и её космогонию.
Находки Башадарского сакрального комплекса хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее.
Трансфер Каракол – Нижняя Катунь (170 км).
Остановка на Семинском перевале (1717 м) – один из перевалов Чуйского тракта, покрытый многовековыми «бородатыми» кедрами.
Он является своеобразным переходом от нетронутой человеком природы Центрального Алтая к цивилизации и освоенности.
Здесь Вы сможете приобрести как местные традиционные сувениры и гастро-специалитеты, так и экологические товары из соседней Монголии.
Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Вы познакомитесь с духом кочевников, исследуете опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
При этом погрузитесь в атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.
Дегустация местных блюд (курут – в переводе с тюркского «сухой» – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни. Пешком – 3 км, авто – 210 км
«Чертов палец» и фольклорная программа
Завтрак.
Пешая прогулка к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаясь по тропе, с каждой обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая.
Это заключительная точка тура, где стоит сказать Алтаю: «До скорой встречи!».
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду,
- прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
Вечер нео-кочевников в этно-стиле с фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения).
Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными эпосами и балладами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур) как этнические, так и популярные мелодии, станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» или подобные в районе Нижней Катуни Пешком – 5 км, авто – 120 км
Бийск - Барнаул
Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Бийск – Барнаул (230 км).
Бийск – город, построенный по указу Петра I.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII – XIX веков.
Его роль также была ведущей в сфере православия на Алтае.
Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.
Обзорная экскурсия по городу Барнаулу, на которой Вы узнаете о горном городе, в котором нет гор, о мировых прогрессивных изобретениях, об европейцах, которых Барнаул сделал русскими.
Вы услышите легенды, спрятанные на исторических улочках.
Завершением экскурсии станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII - XXI веках.
Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.
Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20:00 часов (местное время).
Пешком – 3 км, авто – 310 км.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах и в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|24 апреля
|83 333
|1 мая, 8 мая, 5 июня, 12 июня, 19 июня, 26 июня
|104 444
03 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 07 августа, 14 августа
|116 666
|21 августа, 28 августа, 04 сентября, 11 сентября
|98 888
|18 сентября
|83 333
Доплата за одноместное размещение – 32 500 руб.
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию. Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Юрточный этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
расположен в Алтайском районе Алтайское края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере две односпальные кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен в кафе. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления.
Спа-отель «Корона Алтая»
Спа-отель «Корона Алтая» расположен в Алтайском крае, Алтайском районе, поселок Катунь, непосредственно на острове Пихтовый, в 112 километрах от города Бийска. Имеет бильярдный зал, бассейн, банный комплекс. Предлагается несколько видов ванн: морская, хвойная, пантовая, жемчужная и фито-ванна. В отеле есть два ресторана, где по утрам сервируется шведский стол. Для размещения гостей предлагаются номера четырех категорий: стандарт, студия, люкс, апартаменты. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона (в некоторых номерах имеется лоджия), санузел с душем. В номере: двуспальная кровать (или две односпальных), прикроватные тумбы, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник.
Кемпинг «Исток»
расположен в Республике Алтай, Турочакском район, на берегу реки Бия, в одном километре до Телецкого озера. Имеет кафе, караоке бар, 2 бани, конференц- зал, пункт проката спортивного инвентаря, бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, прокат лошадей, прокат велосипедов, прокат туристического снаряжения, оборудованные костровища, беседки для отдыха. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: одна полутора спальная кровать и одна односпальная кровать, комод, зеркало, стол, стулья, кресла.
Гостиница «Артыбаш»
расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
Отель «Благодать»
расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха. Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной. В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).
Гостиница «Олимп-парк»
Гостиница «Олимп-парк» - действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В каждом номере отеля есть шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Гостиница Олимп-парк предлагает некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.
Маральник «Искра»
расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Искра, у подножья скалы на берегу реки Ануй. Имеет кафе-бар, баню, открытую спортивную площадку, тренажерный зал, беседки, площадки для пикника с мангалом, детскую площадку. Wi-Fi: отсутствует. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Маральник «Лесная Сказка»
расположен в Алтайском крае, Солонешенском районе, в селе Топольное. На территории находится мараловодческое хозяйство. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел на этаже. Общая зона отдыха, диван, стол, спутниковое ТВ. В номере: 2 односпальных кровати, стол, табуретки, плечики, зеркало.
Туркомплекс «Уч-Энмек»
расположен в Республике Алтай, Онгудайском районе, на территории Каракольского природного парка. Имеет летнее кафе, конференц-залы, ТВ – нет, Wi-Fi на территории гостиницы, сотовая связь - неустойчиво (рекомендуется МТС). Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем на этаже В номере: 2 односпальные кровати, стол, стулья, шкаф для одежды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC), в высокогорье - удобства на этаже
- Питание - завтрак и ужин
- Экскурсии согласно программе
- Страхование
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
- Курортный сбор в Белокурихе (50 руб. /чел. в сутки)
- Входные билеты в музеи (150-400 руб. /чел.)
- Рекреационный сбор (150 руб. /чел)
- Подъем по канатной дороге (700-1200 руб. /чел.)
- Посещение аквацентра (от 1000 руб. /чел.)
- Посещение бани (от 1500 руб. /час)
- Дополнительное питание (обеды)
- Дополнительные экскурсии и развлечения (от 500 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непромокаемая куртка;
- ветровка или плащ-дождевик;
- двое брюк – плотные и легкие;
- кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
- легкий свитер или кофта;
- шорты;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- обувь для пеших экскурсий –туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
- легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
- обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Есть ли в туре клещи?
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.
Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения храмов для женщин?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 12 лет – 10%.
Не забудьте пенсионные удостоверения и другие документы, подтверждающие ваши льготы при входе в музеи и прочие объекты, предоставляющие скидки данным категориям.
Рекомендуемые рейсы
Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул: S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55, Победа (DP-6531) – ориентировочное время прилета 05:00.
Какие особенности тура в зависимости от даты заезда?
24 апреля, 01 мая, 08 мая (начало мая – праздник «Цветение маральника». Маральник – горная роза, или багульник, или алтайская сакура, Рододендрон Ледебура – у маральника много имен. Он – символ наступления весны. Когда в Японии цветет сакура, на Алтае склоны гор покрываются сиреневым ковром горного рододендрона. Фотостопы запланированы именно в тех местах, где этого чуда природы больше всего, так что у любителей фотосъемки будет отличная возможность сделать уникальные кадры цветущих гор),
5 июня, 12 июня, 19 июня, 26 июня, 03 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 07 августа, 14 августа, 21 августа, 28 августа, 04 сентября, 11 сентября, 18 сентября (Бирюзовая Катунь в сентябре-октябре – именно осенью вода горной реки Катунь становится необыкновенно бирюзового цвета на фоне золотых гор. Белый известняк и песчаник зеленоватого оттенка, преломление солнечного света сквозь чистейшую воду без примесей и взвесей, преимущественно родниковое питание осенью обуславливает это уникальное явление).