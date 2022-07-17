06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
09:00 Завтрак в гостинице.
Вещи сдаются в камеру хранения отеля.
10:00. Посещение музея-диорамы «Огненная дуга» или посещение музея народной культуры.
11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России – Прохоровское. (63 км, ~1 час).
Сражение под Прохоровкой – сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.
Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».
14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».
А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).
Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».
Посещение храма во имя святых Петра и Павла.
Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.
У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.
По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.
17:00 Расселение в выбранном отеле: «Континенталь» 4* или «АМАКС Конгресс- отель» 3*.
Свободное время.
Предлагаем посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Ночь в отеле.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Путевая информация по дороге, пролегающей мимо места, где когда-то была крепость Болховец, а сегодня остались живые свидетели той поры – остатки земляного вала.
Продолжая экскурсию, прибываем в село Колотиловка Краснояружского района (81 км ~ 1 час.), где был открыт «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода».
В нескольких минутах ходьбы от основного здания комплекса раскинулся живописный ремесленный парк.
Он представляет собой этнодеревню в образе старинной слободы XVII в.
В шести хатах-мазанках, окруженных палисадниками, расположились мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения.
А позади домов гордо возвысились три мельницы-столбянки, одна из которых доступна для посещений.
Дегустация вин и настоек с традиционной закуской в избе винокура.
После экскурсии по избам и обеда, можно принять участие в понравившихся мастер-классах (оплачивается дополнительно) будут предложены один из нескольких вариантов на выбор:
Все изделия можно забрать домой.
13:00 Обед в избе маслобойщика.
С традиционным чаем на травах, варениками и медом на десерт.
14:30. Отправление в с. Головчино Грайворонского района (55 км~ 1 час).
Посещение с. Хотмыжск Борисовского района – в прошлом города-крепости Белгородской черты.
Осмотр Воскресенского храма, арка дружбы народов, смотровая площадка, Хотмыжское городище – археологический памятник древнерусской культуры.
15:30 Прибытие в с. Головчино.
Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры.
Круглому зданию уже около 200 лет.
Это нехарактерная постройка конца XIX в., другого такого примера в русской архитектуре не существует.
Необычная объемно-планировочная композиция представляет собой цилиндр в цилиндре.
До сих пор ученые спорят о предназначении здания.
Сейчас в здании создан музей старинного быта.
16:30 Отправление в обратный путь в Белгород.
17:45 Возвращение в Белгород (70 км ~ 1час 15 мин.)
Свободное время.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Ночь в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в Корочанский район с. Яблоново (69 км ~ 1 час).
10:30 Перед нами – город-крепость Яблонов – в прошлом один из самых крупных городов Белгородской черты.
Он занимал важное место в оборонительной линии, прикрывавший Изюмский шлях.
Реконструированный комплекс приближен к оригиналу 17 века.
Экскурсия по комплексу.
Представив себя древними защитниками крепости или ее насельниками, мы едем в г. Корочу (14 км~ 13 мин).
Возникновение города Короча также связано со строительством в 1635-1658 гг. оборонительной линии сооружений так называемой Белгородской черты.
Памятник основателю Корочи – стольнику и воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину, «вестовой» колокол весом в 12 пудов – копия присланного корочанцам царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1677 году.
Посещение источника «Ясный колодец», который имеет свою легенду и необычную историю.
Над ним возвышается меловая гора, на которой стояла в далеком 17 веке первая Корочанская крепость.
13:30 Обед в кафе «Старая крепость».
После обеда Дегустация пива, выпускаемого на заводе пивоваренной компании «Старая крепость».
В старинном здании – объекте культурного наследия – находится бар для дегустации непастеризованного пива, выпускаемого на датском оборудовании из прекрасной ключевой воды.
для детей и не употребляющих алкоголь предусмотрена замена пива несколькими сортами газированной воды, выпускаемой на комбинате.
После дегустации в фирменном магазине можно будет приобрести пиво, квас, медовуху, производимые на комбинате.
16:30 Возвращение в Белгород (56 км ~52мин.).
Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Вещи сдаются в камеру хранения вокзала (за доп. плату).
Свободное время для покупки сувениров, ужина, прогулки по тихим улицам центральной части города.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
22:10 отправление поездом в Москву (по временному расписанию).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Группа от 2-х человек
DBL/TWIN
стандарт
|SNGL (DUS)
|АМАКС Конгресс отель 3*
|17 800
|19 150
Континенталь 4*
тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек)
|18 600
|20 000
Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.
Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.
При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.
В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.
Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.
Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка школьникам – 300 рублей.
Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России.
Необходим предварительный заказ.
|наименование
|продолжительность
|количество
|стоимость
|БТР - 40
|10 минут
|7 человек
|4 000
|БТР - 70
|10 минут
|7 человек
|5 000
|БРДМ - 2
|10 минут
|3 человека
|3 000
|БМД
|10 минут
|3 человека
|5 500
|БМП
|10 минут
|6 человек
|5 500