06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
09:00 Завтрак в гостинице.
Вещи сдаются в камеру хранения отеля.
10:00. Посещение музея-диорамы «Огненная дуга» или посещение музея народной культуры.
11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России – Прохоровское. (63 км, ~1 час).
Сражение под Прохоровкой – сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.
Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В.М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».
14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».
А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).
Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».
Отличная возможность приобщить детей к героической странице подвига народа, позволить понять насколько велика была для нас цена Победы.
При желании есть возможность (при бронировании) заказать катание на боевой технике за доп. плату.
Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.
Познавательная экскурсия будет интересна и родителям, и детям.
А также сможем попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.
По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.
17:00 Расселение в выбранном отеле: «Континенталь» 4* или «АМАКС Конгресс- отель» 3*.
Свободное время.
Предлагаем посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).
Отправление на общественном транспорте (пешком 10-15 минут) и возвращение в гостиницу самостоятельно.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Ночь в отеле.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Путевая информация по дороге, пролегающей мимо места, где когда-то была крепость Болховец, а сегодня остались живые свидетели той поры – остатки земляного вала.
Остановка в с. Б. Кульбаки и посещение музея под открытым небом “Белгородская черта – Муравский шлях”.
Основные экспонаты музея – воссозданные образцы оборонительных сооружений XVII века.
Это позволит всей семьей изучить историю и погрузиться в атмосферу того времени.
Родители и дети почувствуют себя защитниками одной из крепостей Белгородской черты.
Квест «Тайник» или «Из жизни на Белгородской черте».
Продолжая экскурсию, прибываем в село Колотиловка Краснояружского района (81 км ~ 1 час.), где был открыт «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода».
В нескольких минутах ходьбы от основного здания комплекса раскинулся живописный ремесленный парк.
Он представляет собой этнодеревню в образе старинной слободы XVII в.
В шести хатах-мазанках, окруженных палисадниками, расположились мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения.
А позади домов гордо возвысились три мельницы-столбянки, одна из которых доступна для посещений.
Для родителей дегустация вин и настоек с традиционной закуской в избе винокура.
А после экскурсии по избам и обеда, можно совместно в детьми принять участие в понравившихся мастер-классах (оплачивается дополнительно), будут предложены один из нескольких вариантов на выбор:
Все изделия можно забрать домой.
14:00 Обед в избе маслобойщика.
С традиционным чаем на травах, варениками и медом на десерт.
16:30. Возвращение в Белгород.
Свободное время.
Посещение Динопарка, Зоопарка (самостоятельно).
На территории Динопарка размещены более 80 статичных и роботизированных фигур динозавров, работают аттракционы, кафе, сувенирная лавка. Для семей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, специальные тележки для перевозки малышей, имеются удобства для людей с ограниченными возможностями.
Это хорошая возможность совместить приятное с полезным: побыть с семьей на природе, получить новые знания о представителях древней фауны и заинтересовать детей историей.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
Ночь в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в Корочанский район с. Яблоново (69 км ~ 1 час).
10:30 Перед нами – город-крепость Яблонов – в прошлом один из самых крупных городов Белгородской черты.
Реконструированный комплекс приближен к оригиналу 17 века.
Состоит из 25 строений, включающих в себя крепостные башни с крепостной стеной и галереей, караульную избу, торговые ряды и прочее.
Экскурсия по комплексу.
Можно принять участие в занимательном мастер-классе: фигурка из глины, ткацкое производство, кузнец (доп.плата).
Представив себя древними защитниками крепости или ее насельниками, мы едем в г. Корочу (14 км~ 13 мин).
Посещение источника «Ясный колодец», который имеет свою легенду и необычную историю.
Над ним возвышается меловая гора, на которой стояла в далеком 17 веке первая Корочанская крепость.
13:30 Обед в кафе «Старая крепость».
После обеда в фирменном магазине завода «Старая крепость» можно будет приобрести пиво, квас, медовуху, производимые на комбинате.
14:30 Выезд на экскурсию в село Великомихайловка Новооскольского района в мемориальный музей Первой конной армии.
Мы увидим экспозицию, включающую в себя документы, отражающие создание и боевой путь Первой конной армии.
В музее хранятся личные вещи командиров Первой конной Армии, в том числе наусник С.М.Будённого.
Настоящая тачанка ждет нас на территории музея.
17:30 Возвращение в Белгород (86 км ~1 час 11мин.).
Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Вещи сдаются в камеру хранения вокзала (за доп. плату).
Свободное время для покупки сувениров, ужина, прогулки по тихим улицам центральной части города.
Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).
22:10 Отправление поездом в Москву (по временному расписанию).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Группа от 2-х человек
DBL/TWIN
стандарт
|SNGL (DUS)
|АМАКС Конгресс отель 3*
|17 800
|19 150
Континенталь 4*
тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек)
|18 600
|20 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка школьникам – 300 рублей.
Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России.
Необходим предварительный заказ.
|наименование
|продолжительность
|количество
|стоимость
|БТР - 40
|10 минут
|7 человек
|4 000
|БТР - 70
|10 минут
|7 человек
|5 000
|БРДМ - 2
|10 минут
|3 человека
|3 000
|БМД
|10 минут
|3 человека
|5 500
|БМП
|10 минут
|6 человек
|5 500
Парк динозавров в Белгороде открылся в 2017 году. Новая развлекательная площадка заняла 8,4 га в лесопарке Сосновка, по соседству с Белгородским зоопарком.
На территории Динопарка размещены более 80 статичных и роботизированных фигур динозавров, работают аттракционы, кафе, сувенирная лавка.
Для семей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, специальные тележки для перевозки малышей, имеются удобства для людей с ограниченными возможностями.
Все скульптуры выполнены очень реалистично и дают полное представление о том, как выглядели вымершие существа мезозойской эры.
Экспонаты расположены в соответствии со средой обитания: водоплавающие особи погружены в озера, летающие ящеры парят над головой, травоядные пасутся у лиственных деревьев, а хищники скрываются в чаще.
12 динозавров роботизированы — они могут двигать конечностями, моргать, рычать, вертеть головой.
Самая крупная модель – сейсмозавр – достигает 29 метров в длину и 4 метров в высоту.
Она встречает гостей у главных ворот.
Отсюда начинается тропа, вдоль которой установлены остальные экспонаты.
Возле каждого динозавра имеется табличка с названием и краткой информацией.
С их помощью вы узнаете где и когда обитал конкретный вид, с какому типу он относится (хищник, травоядный или всеядный), какого был размера и какими особенностями обладал.
По выходным сюда приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Это хорошая возможность совместить приятное с полезным: побыть с семьей на природе, получить новые знания о представителях древней фауны и заинтересовать детей историей.
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