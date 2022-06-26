06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Отправление на обзорную экскурсию по городу.

09:00 Завтрак в гостинице.

Вещи сдаются в камеру хранения отеля.

10:00. Посещение музея-диорамы «Огненная дуга» или посещение музея народной культуры.

11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России – Прохоровское. (63 км, ~1 час).

Сражение под Прохоровкой – сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В.М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».

А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).

Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».

Отличная возможность приобщить детей к героической странице подвига народа, позволить понять насколько велика была для нас цена Победы.

При желании есть возможность (при бронировании) заказать катание на боевой технике за доп. плату.

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.

Познавательная экскурсия будет интересна и родителям, и детям.

А также сможем попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.

17:00 Расселение в выбранном отеле: «Континенталь» 4* или «АМАКС Конгресс- отель» 3*.

Свободное время.

Предлагаем посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).

Отправление на общественном транспорте (пешком 10-15 минут) и возвращение в гостиницу самостоятельно.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

Ночь в отеле.