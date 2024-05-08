Память о Великих предках. Вдоль Белгородской черты
Групповой тур в Белгороде

Память о Великих предках

Белгород – старинный город России, первое упоминание о нем относится к XIII веку.

Познавательный тур выходного дня откроет нам тайны первых белгородских крепостей, умения русских ремесленников, подвиги Великой Отечественной войны, а также порадует щедрыми дарами Белгородчины – натуральным медом, травами, традиционными винными настойками и закусками.
Память о Великих предках. Вдоль Белгородской черты
Память о Великих предках. Вдоль Белгородской черты
Память о Великих предках. Вдоль Белгородской черты
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Что вас ожидает:

Незабываемо вкусные дегустации
Незабываемо вкусные дегустации
Попробуем натуральный мед с чаем на травах, а также побываем в баре для дегустации пива из ключевой воды
Знаменитое III Ратное поле России
Знаменитое III Ратное поле России
Перенесемся в поля сражений времён Великой Отечественной войны, узнаем много нового об истории вооружения и танкостроения
Увлекательное перемещение во времени
Увлекательное перемещение во времени
Посетим этнодеревню в образе старинной слободы XVII в., по желанию примем участие в мастер-классах по лозоплетению, иконописи и других

Программа тура по дням

1 день

Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород

06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Отправление на обзорную экскурсию по городу.

09:00 Завтрак в гостинице.

Вещи сдаются в камеру хранения отеля.

10:00. Посещение музея-диорамы «Огненная дуга» или посещение музея народной культуры.

11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России – Прохоровское. (63 км, ~1 час).

Сражение под Прохоровкой – сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».

А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).

Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».

Посещение храма во имя святых Петра и Павла.

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.

У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.

17:00 Расселение в выбранном отеле: «Континенталь» 4* или «АМАКС Конгресс- отель» 3*.

Свободное время.

Предлагаем посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

Ночь в отеле.

Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород
2 день

Белгород - село Колотиловка - село Головчино - село Порубежное

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Путевая информация по дороге, пролегающей мимо места, где когда-то была крепость Болховец, а сегодня остались живые свидетели той поры – остатки земляного вала.

Продолжая экскурсию, прибываем в село Колотиловка Краснояружского района (81 км ~ 1 час.), где был открыт «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода».

В нескольких минутах ходьбы от основного здания комплекса раскинулся живописный ремесленный парк.

Он представляет собой этнодеревню в образе старинной слободы XVII в.

В шести хатах-мазанках, окруженных палисадниками, расположились мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения.

А позади домов гордо возвысились три мельницы-столбянки, одна из которых доступна для посещений.

Дегустация вин и настоек с традиционной закуской в избе винокура.

После экскурсии по избам и обеда, можно принять участие в понравившихся мастер-классах (оплачивается дополнительно) будут предложены один из нескольких вариантов на выбор:

  • Изба лозоплетения – изделие из лозы/жгута;
  • Изба иконописца – роспись иконы/доски;
  • Изба гончара – слепить игрушку/или разрисовать;
  • Изба бондаря – изготовление подставки под горячее/ роспись пряника.

Все изделия можно забрать домой.

13:00 Обед в избе маслобойщика.

С традиционным чаем на травах, варениками и медом на десерт.

14:30. Отправление в с. Головчино Грайворонского района (55 км~ 1 час).

Посещение с. Хотмыжск Борисовского района – в прошлом города-крепости Белгородской черты.

Осмотр Воскресенского храма, арка дружбы народов, смотровая площадка, Хотмыжское городище – археологический памятник древнерусской культуры.

15:30 Прибытие в с. Головчино.

Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры.

Круглому зданию уже около 200 лет.

Это нехарактерная постройка конца XIX в., другого такого примера в русской архитектуре не существует.

Необычная объемно-планировочная композиция представляет собой цилиндр в цилиндре.

До сих пор ученые спорят о предназначении здания.

Сейчас в здании создан музей старинного быта.

16:30 Отправление в обратный путь в Белгород.

17:45 Возвращение в Белгород (70 км ~ 1час 15 мин.)

Свободное время.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

Ночь в отеле.

Белгород - село Колотиловка - село Головчино - село ПорубежноеБелгород - село Колотиловка - село Головчино - село ПорубежноеБелгород - село Колотиловка - село Головчино - село ПорубежноеБелгород - село Колотиловка - село Головчино - село Порубежное
3 день

Белгород - село Яблоново - г. Короча

09:00 Выезд на экскурсию в Корочанский район с. Яблоново (69 км ~ 1 час).

10:30 Перед нами – город-крепость Яблонов – в прошлом один из самых крупных городов Белгородской черты.

Он занимал важное место в оборонительной линии, прикрывавший Изюмский шлях.

Реконструированный комплекс приближен к оригиналу 17 века.

Экскурсия по комплексу.

Представив себя древними защитниками крепости или ее насельниками, мы едем в г. Корочу (14 км~ 13 мин).

Возникновение города Короча также связано со строительством в 1635-1658 гг. оборонительной линии сооружений так называемой Белгородской черты.

Памятник основателю Корочи – стольнику и воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину, «вестовой» колокол весом в 12 пудов – копия присланного корочанцам царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1677 году.

Посещение источника «Ясный колодец», который имеет свою легенду и необычную историю.

Над ним возвышается меловая гора, на которой стояла в далеком 17 веке первая Корочанская крепость.

13:30 Обед в кафе «Старая крепость».

После обеда Дегустация пива, выпускаемого на заводе пивоваренной компании «Старая крепость».

В старинном здании – объекте культурного наследия – находится бар для дегустации непастеризованного пива, выпускаемого на датском оборудовании из прекрасной ключевой воды.

для детей и не употребляющих алкоголь предусмотрена замена пива несколькими сортами газированной воды, выпускаемой на комбинате.

После дегустации в фирменном магазине можно будет приобрести пиво, квас, медовуху, производимые на комбинате.

16:30 Возвращение в Белгород (56 км ~52мин.).

Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Вещи сдаются в камеру хранения вокзала (за доп. плату).

Свободное время для покупки сувениров, ужина, прогулки по тихим улицам центральной части города.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

22:10 отправление поездом в Москву (по временному расписанию).

Белгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. Короча

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Группа от 2-х человек

DBL/TWIN

стандарт

SNGL (DUS)
АМАКС Конгресс отель 3*17 80019 150

Континенталь 4*

тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек)

18 60020 000

Варианты проживания

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

2 ночи

Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.

Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.

При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.

В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

Гостиница «Континенталь 4*»

2 ночи

Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.

Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.

Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (3 завтрака и 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода - отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
  • Дегустация пива/безалкогольных напитков в г. Короча
  • Дегустация вин и настоек в Ремесленном парке в с. Колотиловка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Белгород и обратно
  • Мастер-класс в ремесленном парке с. Колотиловка, ГБУК "Историко-культурный комплекс"Новая Слобода " - 200 рублей
  • Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д
  • Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М.С. Щепкина - от 500 рублей
  • Билеты в Государственную филармонию - от 350 рублей
  • Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель - 500руб. или 700 руб. (комплекс)
  • Ужины в отеле Континенталь - 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
  • Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России. Необходим предварительный заказ
  • Показательное выступление на танкодроме музея III Ратное поле России. (10 минут) для групп до 30 человек - 20 000руб. для групп от 30 до 50 человек - 25 000 рублей для групп свыше 50 человек - 30 000 руб. Необходим предварительный заказ
  • Для групп есть возможность заказать концерт ансамбля солистов (фортепиано, скрипка, сопрано), воспользовавшись прекрасной акустикой Круглого здания в с. Головчино во время его посещения - от 20 000 рублей, продолжительность 40 минут. Необходим предварительный заказ
Место начала и завершения?
Россия, Белгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка школьникам – 300 рублей.

Сколько стоит проезд на бронетехнике?

Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России.

Необходим предварительный заказ.

наименование продолжительность количество стоимость
БТР - 40 10 минут 7 человек 4 000
БТР - 70 10 минут 7 человек 5 000
БРДМ - 2 10 минут 3 человека 3 000
БМД 10 минут 3 человека 5 500
БМП 10 минут 6 человек 5 500
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Белгорода

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