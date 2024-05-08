Вдоль Белгородской черты
Приобщимся к истории первых белгородских крепостей, откроем для себя умения русских ремесленников, узнаем о подвигах Великой Отечественной войны.
Посетим музей бронетанковой техники, где сможем воссоздать полную картину развития и историю танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней.
В мемориальном музее Первой конной армии увидим экспозицию, включающую в себя документы, отражающие создание и боевой путь Первой конной армии. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 6 человек в период с апреля по октябрь.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород
06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке.
Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района и России.
09:00 Завтрак в гостинице.
Вещи сдаются в камеру хранения отеля.
10:00 Посещение музея-диорамы «Огненная дуга».
В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором, стала переломным рубежом в обороне Курского выступа.
11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России — Прохоровское (63 км, ~1 час).
Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы — Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».
Возможность самостоятельно исследовать танки, пушки, потрогать их своими руками, посидеть на них, представив себя воинами Великой Отечественной Войны.
14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».
А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).
Основная цель экспозиции — воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».
При желании есть возможность (при бронировании) заказать катание на боевой технике за доп. плату.
Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.
У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.
По окончании экскурсионной программы — возвращение в Белгород.
17:00 Расселение в выбранном отеле.
Свободное время.
Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС Конгресс отель 3* или пешком 10-15 минут до центральной площади, и пешком от отеля Континенталь 4* 400 метров от центральной площади) в центр города.
Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте или пешком самостоятельно.
Питание — 2-х разовое (завтрак, обед).
Музей под открытым небом «Белгородская черта» - Муравский шлях - село Колотиловка
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Остановка в с. Б. Кульбаки и посещение музея под открытым небом «Белгородская черта — Муравский шлях».
Музейно-рекреационный комплекс располагается на площадке у памятника археологии XVII века — сохранившегося участка земляного вала и городка Белгородской черты.
Основные экспонаты музея — воссозданные образцы оборонительных сооружений XVII века, это позволит не только изучать историю, как науку о прошлом, но и погрузиться в атмосферу того времени, почувствовать себя защитником одной из крепостей Белгородской черты.
Квест «Тайник» или «Из жизни на Белгородской черте».
Продолжая экскурсию, прибываем в село Колотиловка Краснояружского района (81 км ~ 1 час.), где в декабре 2020 года был открыт историко-культурный комплекс «Новая Слобода».
Залы музея последовательно рассказывают всю историю края от заселения в XVI веке до советского прошлого.
В нескольких минутах ходьбы от основного здания комплекса раскинулся живописный ремесленный парк.
Он представляет собой этнодеревню в образе старинной слободы XVII в.
В шести хатах-мазанках, окруженных палисадниками, расположились мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения.
А позади домов гордо возвысились три мельницы-столбянки, одна из которых доступна для посещений.
Дегустация вин и настоек с традиционной закуской в избе винокура (для родителей)
После экскурсии по избам, можно принять участие в понравившихся мастер-классах (за доп. стоимость 200 руб.).
Будут предложены один из нескольких вариантов на выбор:
- Изба лозоплетения — изделие из лозы/жгута;
- Изба иконописца — роспись иконы/доски;
- Изба гончара — слепить игрушку/или разрисовать;
- Изба бондаря — изготовление подставки под горячее/ роспись пряника.
Все изделия можно забрать домой.
14:00 Обед.
16-30 Возвращение в Белгород.
Свободное время.
Посещение Динопарка, зоопарка (самостоятельно).
Питание — 2-х разовое (завтрак, обед).
Белгород - село Яблоново - г. Короча. Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи — в автобус.
09:00 Выезд на экскурсию в Корочанский район с. Яблоново (69 км ~ 1 час).
Мы увидим уникальный объект — остатки крепостного вала, оставшегося с времен оборонительного сооружения — Белгородской оборонительной черты.
10:30 Перед нами — город-крепость Яблонов — в прошлом один из самых крупных городов Белгородской черты.
Экскурсия по комплексу.
За доп. плату 101 р. можно принять участие в мастер- классе (фигурка из глины, ткацкое производство, кузнец).
Представив себя древними защитниками крепости или ее насельниками, мы едем в г. Корочу (14 км~ 13 мин).
Памятник основателю Корочи — стольнику и воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину, «вестовой» колокол весом в 12 пудов — копия присланного корочанцам царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1677 году.
Посещение источника «Ясный колодец», который имеет свою легенду и необычную историю.
Над ним возвышается меловая гора, на которой стояла в далеком 17 веке первая Корочанская крепость.
13:30 Обед в кафе «Старая крепость».
14:30 Выезд на экскурсию в село Великомихайловка Новооскольского района в мемориальный музей Первой конной армии.
Мы увидим экпозицию, включающую в себя документы, отражающие создание и боевой путь Первой конной армии.
Музей хранит топографические карты боевой славы Первой конной армии и личные вещи командиров Первой конной Армии, в том числе наусник С. М. Будённого.
17:30 Возвращение в Белгород (86 км ~1 час 11 мин.).
Трансфер на ж/д вокзал.
Вещи сдаются в камеру хранения вокзала (за доп. плату).
Свободное время для покупки сувениров, ужина, прогулки по тихим улицам центральной части города.
Питание — 2-х разовое (завтрак, обед).
22:10 Отправление поездом в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|DBL/TWIN стандарт
|SNGL (DUS) стандарт
|АМАКС Конгресс отель 3*
|18 800
|20 150
|Континенталь 4*
|19 600
|21 000
Скидка школьникам – 300 рублей.
Варианты размещения 2+1 и 2+2 не предусматриваются в стандартных номерах. Их необходимо запрашивать индивидуально.
Тариф «туристский» — количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»
Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.
Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.
При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.
В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.
Гостиница «Континенталь 4*»
Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.
Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в стандартных номерах
- Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (3 завтрака и 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода - отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Квест в музее «Белгородская черта - Муравский шлях»
- Сопровождение гида
- Входные билеты в музеи
- Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
- Дегустация вин и настоек в Ремесленном парке в с. Колотиловка (для родителей)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Белгород и обратно
- Мастер-класс в ремесленном парке с. Колотиловка, ГБУК "Историко-культурный комплекс"Новая Слобода " - 200 руб. /чел
- Мастер-класс в городе-крепости Яблоново - 105 руб. /чел
- Посещение Динопарка и зоопарка (только в период их работы с 3 апреля по 31 октября). Стоимость уточняется
- Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д
- Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М.С. Щепкина - от 500 руб
- Билеты в Государственную филармонию - от 350 руб
- Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель - 500 руб. или 700 руб. (комплекс)
- Ужины в отеле Континенталь - 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
- Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России. Необходим предварительный заказ - от 4 800 руб. /7 чел. (стоимость указала в разделе «Важно знать»)
- Показательное выступление на танкодроме музея III Ратное поле России. (10 минут), для групп до 30 человек - 20 300 руб. для групп от 30 до 50 человек - 25 300 руб. для групп свыше 50 человек - 30 300 руб. Необходим предварительный заказ
- Для групп есть возможность заказать концерт ансамбля солистов (фортепиано, скрипка, сопрано), воспользовавшись прекрасной акустикой Круглого здания в с. Головчино во время его посещения - от 20 000 руб., продолжительность 40 минут. Необходим предварительный заказ
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоит проезд на бронетехнике?
Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России.
Необходим предварительный заказ.
|Наименование
|Продолжительность
|Количество
|Стоимость
|БТР - 40
|10 минут
|7 человек
|4 800
|БТР - 70
|10 минут
|7 человек
|5 800
|БРДМ - 2
|10 минут
|3 человека
|3 800
|БМД
|10 минут
|3 человека
|6 300
|БМП
|10 минут
|7 человек
|6 300
Почему стоит посетить Динопарк в Белгороде?
Парк динозавров в Белгороде открылся в 2017 году. Новая развлекательная площадка заняла 8,4 га в лесопарке Сосновка, по соседству с Белгородским зоопарком.
На территории Динопарка размещены более 80 статичных и роботизированных фигур динозавров, работают аттракционы, кафе, сувенирная лавка.
Для семей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, специальные тележки для перевозки малышей, имеются удобства для людей с ограниченными возможностями.
Все скульптуры выполнены очень реалистично и дают полное представление о том, как выглядели вымершие существа мезозойской эры.
Экспонаты расположены в соответствии со средой обитания: водоплавающие особи погружены в озера, летающие ящеры парят над головой, травоядные пасутся у лиственных деревьев, а хищники скрываются в чаще.
12 динозавров роботизированы — они могут двигать конечностями, моргать, рычать, вертеть головой.
Самая крупная модель — сейсмозавр — достигает 29 метров в длину и 4 метров в высоту.
Она встречает гостей у главных ворот.
Отсюда начинается тропа, вдоль которой установлены остальные экспонаты.
Возле каждого динозавра имеется табличка с названием и краткой информацией.
С их помощью вы узнаете где и когда обитал конкретный вид, с какому типу он относится (хищник, травоядный или всеядный), какого был размера и какими особенностями обладал.
По выходным сюда приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Это хорошая возможность совместить приятное с полезным: побыть с семьей на природе, получить новые знания о представителях древней фауны и заинтересовать детей историей.
Режим работы:
С 3 апреля до 15 апреля
с 10.00 до 18.00
С 16 апреля до 15 октября
с 10.00 до 21.00
С 16 октября по 31 октября
с 10.00 до 18.00