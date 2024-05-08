1 день

Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород

06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Отправление на обзорную экскурсию по городу.

Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке.

Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района и России.

09:00 Завтрак в гостинице.

Вещи сдаются в камеру хранения отеля.

10:00 Посещение музея-диорамы «Огненная дуга».

В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором, стала переломным рубежом в обороне Курского выступа.

11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России — Прохоровское (63 км, ~1 час).

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы — Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

Возможность самостоятельно исследовать танки, пушки, потрогать их своими руками, посидеть на них, представив себя воинами Великой Отечественной Войны.

14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».

А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).

Основная цель экспозиции — воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».

При желании есть возможность (при бронировании) заказать катание на боевой технике за доп. плату.

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.

У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

По окончании экскурсионной программы — возвращение в Белгород.

17:00 Расселение в выбранном отеле.

Свободное время.

Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС Конгресс отель 3* или пешком 10-15 минут до центральной площади, и пешком от отеля Континенталь 4* 400 метров от центральной площади) в центр города.

Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте или пешком самостоятельно.

Питание — 2-х разовое (завтрак, обед).