1 день

Прибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программы

Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!

Заселение в 2-х местных,3- местных или 4 - местных номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Для прибывших в первую половину дня в 13:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.

По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Посещаем красивейший туристический объект «Снежная деревня», экскурсия по объекту.

А далее нас ждет маршрут Снежного автобуса, который проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий.

Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр!

Прибываем на базу.

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).