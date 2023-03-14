Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г
Наша команда поставит вас на лыжи или сноуборд в самое короткое время, ежедневные тренировки с инструктором и невероятный горные пейзажи уже ждут вас!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в г. Апатиты. Размещение и экскурсионные программы
Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!
Заселение в 2-х местных,3- местных или 4 - местных номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.
Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).
Для прибывших в первую половину дня в 13:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.
По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.
Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.
Групповые упражнения с инструктором.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Посещаем красивейший туристический объект «Снежная деревня», экскурсия по объекту.
А далее нас ждет маршрут Снежного автобуса, который проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий.
Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр!
Прибываем на базу.
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Катание на склонах. Охота за северным сиянием
Завтрак (включен в стоимость).
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Посещаем красивейший туристический объект «Сказочный лес», экскурсия по объекту.
Прибываем в загородный дом.
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Охота за Северным сиянием!
В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов
Катание на склонах
Завтрак (включен в стоимость).
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Прибываем в загородный дом.
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Катание на склонах
Завтрак (включен в стоимость)
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Групповые упражнения с инструктором.
Прибываем в загородный дом.
Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).
Завершение программы. Заключительное катание
Завтрак (включен в стоимость).
Выезд из гостиницы.
11:00 SKIBUS отправляется на горнолыжный курорт.
Групповые упражнения с инструктором.
14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.
Обед в панорамном ресторане на вершине горного массива (оплачивается самостоятельно).
Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-х, 3-х или 4-х местных номерах с удобствами, в загородном доме отеля «Русь» в Апатитах.
Стоимость тура на 1 человека – 36 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.
*Тур можно приобрести в тарифе без проживания, в стоимость включена только работа группового инструктора – 15 000 руб. /чел.
При наличии мест в отеле вы можете продлить проживание и свой отдых.
Варианты проживания
Отель «Русь»
Отель «Русь» расположен в городе Апатиты. В отеле обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. По утрам в отеле «Русь» сервируют континентальный завтрак.
Кировск находится в 25 км, а Мончегорск — в 39 км. Расстояние от отеля «Русь» до аэропорта Кировск-Апатиты составляет 26 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в загородном доме в тарифе с проживанием в 2-х, 3-х местных номерах
- Трансферы по программе на SKIBUS
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Питание указанное в программе
- Работа группового инструктора
- Трансфер от и до авиа- или жд- вокзала
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Апатиты и обратно
- SKIPASS
- Аренда горнолыжного инвентаря
- Индивидуальный инструктор 1000 руб. в час
- Обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы и деньги
В поездке вам пригодятся:
- паспорта;
- билеты;
- деньги;
- бумажник с кредитными картами;
- ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
- подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
- карта; расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
- медицинская страховка.
Одежда
Вот список одежды для горнолыжного курорта:
- термобельё (2 комплекта);
- термоноски (2 пары);
- непромокаемая куртка;
- непромокаемые брюки;
- свитер (2 штуки);
- шерстяная шапка;
- шерстяной шарф;
- шлем;
- подшлемник (балаклава);
- непромокаемые перчатки;
- лыжные ботинки.
Некоторые вещи можно взять в аренду на горнолыжном курорте.
Приспособления для горнолыжников
Если вы едете на горнолыжный курорт со своим снаряжением, не забудьте приобрести следующие приспособления: удобные чехлы для лыж; мазь или парафиновую свечку от налипания снега; шлем и защиту для тела (для новичков); маску-очки; сушилку для обуви.
Средства гигиены
В горах пригодятся: принадлежности для умывания; банные принадлежности; увлажняющий крем; гигиеническая помада.
Когда осуществляется выезд на северное сияние?
В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия (ориентировочно со 2 по 4 день). В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.
Есть ли скидки на тур?
Да, для детей от 10 до 18 лет скидка 10%. Скидка не действует на новогодние заезды.
Какие изменения возможны в туре?
По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить.
В такие дни мы можем вам предложить программы:
- Снегоходные туры от 2 до 5 часов стоимость от 6000 руб. /чел.;
- посещение Саамской деревни от 2500 руб. /чел.,
- экскурсия на Край земли в Териберку – 6000 руб. /чел..
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте происходит передвижение?
Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.